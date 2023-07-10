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    Video edit için en iyi 10 ücretsiz video düzenleme programı

    Windows PC ve Mac için en iyi ücretsiz video düzenleme programı listesi arayanlar buraya! İşte video edit için kullanabileceğiniz profesyonel video düzenleyiciler:
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    İster YouTube’a video çekin, ister TikTok veya Instagram Reels için hızlı, ilgi çekici videolar hazırlayın, video kaydetmek için hangi cihazı kullanırsanız kullanın bir video editleme programına ihtiyacınız var. Profesyonel video düzenleme programı olarak en bilineni; Adobe Premiere Pro ancak tek seçeneğiniz değil. Windows PC için birçok video düzenleme programı var. Peki, en iyi video düzenleme programı hangisi? İşte 2023 için en iyi ücretsiz video düzenleme programları:

    En iyi ücretsiz video edit programları 🖥️

    • Lightworks
    • iMovie
    • DaVinci Resolve
    • VSDC Free Video Editor
    • OpenShot
    • Shotcut
    • KineMaster
    • Movavi Video Editor
    • VideoPad
    • Vimeo Create

    1️⃣ Lightworks

    basit ücretsiz video edit programı Lightworks Tam Boyutta Gör
    Lightworks, basit ve sezgisel bir arayüz sunuyor; bu nedenle kolay video düzenleme programı arayanlara tavsiyemizdir. Lightworks, HD, 2K ve 4K çözünürlükte videoları düzenleyebildiğiniz, tüm önemli profesyonel yayın formatlarını destekleyen bir ücretsiz video edit programıdır.
    • Hızlı ve hassas video düzenleme için yüksek kaliteli basit kırpma işlevi
    • Yeni içeriği içe aktarırken düzenlemeye devam etmenizi sağlayan hız optimizasyonu
    • Birden fazla kameradan klipleri senkronize etmek için çoklu düzenleme
    • Sosyal ağ platformlarına hızlı aktarımla videoların kolay paylaşımı
    • Çok çeşitli video formatları için destek

    2️⃣ iMovie

    Mac ücretsiz video düzenleme programı iMovie Tam Boyutta Gör
    iMovie, Mac için ücretsiz video düzenleme programıdır. Diğer Apple uygulamaları gibi iMovie de basit arayüze sahip ve sürükle-bırak desteğiyle videoları düzenleme alanına hızlıca atabiliyorsunuz. iMovie üzerinde düzenlediğiniz videolar iCloud’a kaydediliyor. Apple, video editleme programını sürekli olarak güncelliyor; yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri yapıyor.
    • Profesyonel videolar oluşturmasına olanak tanıyan 4K çözünürlük desteği
    • iPad, iPhone ve Mac'inizden aynı proje üzerinde çalışmanıza izin veren bulut depolama işlevi
    • Düzinelerce stüdyo kalitesinde başlık animasyonu
    • Western ve bilim kurgu filmleri gibi belirli film türleri için oluşturulmuş şık, modern video filtreleri
    • Yerleşik müzik, ses efektleri ve dış ses kaydı
    • Videonun türüne göre hız kontrolleri

    3️⃣ DaVinci Resolve

    ücretsiz video editleme programı DaVinci Resolve Tam Boyutta Gör
    DaVinci Resolve, profesyonel 8K kurgulama, renk düzeltme, görsel efektler ve ses post prodüksiyonunu tek bir programda birleştiriyor. Bu nedenle, filmler, TV programları ve reklamlarda birçok profesyonel kurgucunun tercih ettiği bir video düzenleme yazılımı. Program, yüksek performanslı oynatma motoru, H.264 ve RAW gibi işlemciye yük bindiren dosya formatları için bile düzenleme ve kırpma sırasında zaman kazandırıyor. DaVinci Resolve’un arayüzü video edit işine yeni başlayan kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir ancak ücretsiz sürümü profesyonel projeler için mükemmel.
    • Hızlı gezinme, kesme ve kırpma için çift zaman çizelgesi
    • En ince ayrıntısına kadar düzenleme olanağı sağlayan özel kırpma arayüzü
    • Ses ve video klipleri kullanıcı için senkronize eden akıllı otomatik düzenleme
    • Resim içinde resim efektleri, yeniden zamanlama, sabitleme, dinamik yakınlaştırma, metin ve ses için yerleşik araçlar
    • Videodaki yüzleri algılama, yüz tanıma
    • Klipleri kolayca ve gerçekçi bir şekilde hızlandırmak veya yavaşlatmak için seçenekleri

    4️⃣ VSDC Free Video Editor

    ücretsiz video düzenleyici VSDC Free Video Editor Tam Boyutta Gör
    VSDC Free Video Editor, yeşil ekran video efektleri için bir maske aracı ve renk anahtarı işlevi dahil eksiksiz video düzenleme paketiyle geliyor. VSDC, GoPro görüntüleri için popüler bir düzenleme programı. Video sabitleme, güçlü post prodüksiyon efektleri, slayt gösterisi/sunum özelliği, 3B şablonlar ve doğrudan sosyal medyada paylaşma özellikleri ücretli sürümde sunuluyor.
    • Daha profesyonel görünüm sağlayan renk düzeltme araçları
    • Geçiş efektleri
    • Instagram benzeri kullanımı kolay görüntü filtreleri
    • Belirli öğeleri gizlemek, bulanıklaştırmak veya öne çıkarmak için maskeleme araçları
    • Videoyu sosyal ağlarda hızlıca paylaşma
    • HEVC/H.265 (gelişmiş bir video sıkıştırma standardı)

    5️⃣ OpenShot

    bedava video edit programı OpenShot Tam Boyutta Gör
    OpenShot, kullanımı kolay kullanıcı arayüze sahip olmasıyla içerik üreticiler için ideal bir video editleme programı. OpenShot, daha fazla araç içeren daha karmaşık arayüz yerine sezgisel arayüz, minimal tasarım sunuyor. Yani, basit düzenleme işlemleri için mükemmel program.
    • Filigranlar, arka plan videoları ve ses parçaları için sınırsız katman
    • Özelleştirilebilir başlık kartı şablonları
    • Video, ses veya görüntü dosyalarını kolayca eklemek için sürükle-bırak işlevi
    • Dijital video efektleri
    • Animasyonlu videolar oluşturmak için güçlü ana çerçeve animasyon özelliği

    6️⃣ Shotcut

    video düzenleyici program Shotcut Tam Boyutta Gör
    Shotcut, açık kaynak, çapraz platform desteği sunan ücretsiz video düzenleyici. FFmpeg, 4K, ProRes dahil çok çeşitli formatları destekliyor. Shotcut ayrıca kapsamlı ses düzenleme seçenekleri sunarak müzik tutkunları için ideal olduğunu gösteriyor. Hassas ses araçları, bas ve tiz ayarlamaları yapmanıza, geçiş filtreleri oluşturmanıza, dinamik sıkıştırma eklemenize ve fazlasını yapmanıza imkan tanıyor.
    • En yeni ses ve video formatları için destek
    • Zaman çizelgesi düzenleme
    • Çok formatlı zaman çizelgesi
    • Denge, bas ve tiz, bant geçiren filtreler, sıkıştırıcı ve daha fazlası gibi gelişmiş ses filtreleri
    • AV1 kod çözme ve kodlama desteği

    7️⃣ KineMaster

    ücretsiz video düzenleme uygulaması KineMaster Tam Boyutta Gör
    Hareket halindeyken videolarınızı düzenleyebileceğiniz bir program arıyorsanız KineMaster'ı denemelisiniz. Bu ücretsiz ancak güçlü video düzenleme uygulaması, mobil cihazlar için mükemmel. KineMaster ile telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca çekim yapabilir, düzenleyebilir ve yükleyebilirsiniz. Mobil video düzenleyiciler genelde video oluşturmayı basitleştirmek için gelişmiş araçlar içermez ancak KineMaster öyle değil. KineMaster ile videoları binlerce geçiş ve efektle kolayca kesebilir, birleştirebilir, kırpabilir ve birleştirebilirsiniz. Videoları öne çıkacak şekilde düzeltmek ve geliştirmek için renk filtreleri mevcut.
    • Efektler, film müzikleri, çıkartmalar, yazı tipleri ve fazlasını indirmek için varlık mağazası
    • Video projelerini güvende tutmak için yedekleme ve paylaşma özelliği
    • Sanatsal video efektleri oluşturmak için karıştırma seçenekleri
    • Ters çevirme aracı
    • 4K 60 FPS video düzenme ve dışa aktarma

    8️⃣ Movavi Video Editor

    en iyi video düzenleyici Movavi Video Editor Tam Boyutta Gör
    Movavi Video Editor ile bir dizi dinamik özellikle ilgi çekici, profesyonel videolar oluşturabilirsiniz. Kullanımı kolay arayüzü ve sezgisel özellikleri ile bu program, yeni başlayanlar için en iyisi olmakla birlikte ileri seviye kullanıcıların da ilgisini çekecek gelişmiş özelliklere sahip. Yazılımla, hemen hemen her dosya biçimiyle çalışabilirsiniz.
    • Tek tıkla videonun kalitesini otomatik olarak yükseltme
    • Geniş görsel geliştirme kitaplığı
    • Videoyu herhangi bir arka planın üzerine yerleştirme
    • Çekimdeki değişiklikleri algılama
    • Ses düzeylerini yönetme ve dengeleme
    • Birden çok video, ses ve efekt katmanıyla kolay karmaşık düzenleme
    • Projeyi çeşitli formatlarda hızlı bir şekilde kaydetme ve paylaşma

    9️⃣ VideoPad

    kolay video düzenleyicisi VideoPad Tam Boyutta Gör
    VideoPad, ücretsiz video düzenleyici arayanların deneyebileceği programlardan biri. VideoPad’de 3D video düzenleme ve ses efektleri kitaplığı gibi her türlü basit ve kullanımı kolay özellik mevcut. Videolarınızı özel efektler, bindirmeler, yazılar ve geçişlerle düzenleyebilir, renk ayarı ve ses efektlerini kullanabilirsiniz. Videolarınızı hızlı bir şekilde YouTube ve diğer platformlara yükleyebilirsiniz. Gelişmiş özellikler içermeyen basit bir video edit programı arıyorsanız harika bir seçenek.
    • Kolay ve sezgisel düzenleme için çift yerleşik ekran
    • Önceden hazırlanmış özelleştirilebilir geçişler
    • Belli platformlar için optimize edilmiş video dosyalarını kolayca oluşturma ve yüklemek hazır ayarlar
    • Videoları online paylaşmak için sosyal medya paylaşım ve yayınlama araçları
    • Videoları özelleştirmek için geniş video geçişleri ve görsel efekt kitaplığı
    • Video optimizasyon araçları

    Profesyonel 10 video düzenleme programı 💯

    en iyi video düzenleme programları pc Tam Boyutta Gör
    Video düzenlemeye yeni başlayanlar için ücretsiz programlar gayet yeterli ancak daha gelişmiş araçlara ihtiyaç duyduğunuzda ücretli video editleme programları tercih etmelisiniz. Ücretsiz deneme sürümüyle gelen profesyonel video edit yazılımları belli kısıtlamalar içermez, tüm araçları kullanımınıza sunar ve daha gelişmiş arayüz sunarlar. İşte Adobe Premiere Pro dahil kullanabileceğiniz en iyi profesyonel video düzenleme programları:
    • Adobe Premiere Pro
    • CyberLink PowerDirector 365
    • Adobe Premiere Elements
    • DaVinci Resolve Studio 18
    • Final Cut Pro
    • Apple iMovie
    • Corel VideoStudio Ultimate
    • Filmora
    • Vimeo Create
    • Sony Vegas Pro

    İster YouTube’da vlog çekin, ister TikTok’a kısa video yükleyin, isterseniz de stüdyoda profesyonel olarak çalışan biri olun, videoyu çekmek için kullanılan ekipmanlar, cihazlar kadar videoyu düzenlemek de önemlidir. Peki, hangi video edit programı kullanmalı? Bu rehber yazıda hem ücretli hem de ücretsiz en iyi video düzenleme programları listeledik.

    En İyi Video Edit & Düzenleme Programları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 11248

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    mk148a 3 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 4 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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