Video edit için en iyi 10 ücretsiz video düzenleme programı

- En iyi ücretsiz video edit programları 🖥️
- 1️⃣ Lightworks
- 2️⃣ iMovie
- 3️⃣ DaVinci Resolve
- 4️⃣ VSDC Free Video Editor
- 5️⃣ OpenShot
- 6️⃣ Shotcut
- 7️⃣ KineMaster
- 8️⃣ Movavi Video Editor
- 9️⃣ VideoPad
- Profesyonel 10 video düzenleme programı 💯
- Yorumlar
İster YouTube’a video çekin, ister TikTok veya Instagram Reels için hızlı, ilgi çekici videolar hazırlayın, video kaydetmek için hangi cihazı kullanırsanız kullanın bir video editleme programına ihtiyacınız var. Profesyonel video düzenleme programı olarak en bilineni; Adobe Premiere Pro ancak tek seçeneğiniz değil. Windows PC için birçok video düzenleme programı var. Peki, en iyi video düzenleme programı hangisi? İşte 2023 için en iyi ücretsiz video düzenleme programları:
En iyi ücretsiz video edit programları 🖥️
- Lightworks
- iMovie
- DaVinci Resolve
- VSDC Free Video Editor
- OpenShot
- Shotcut
- KineMaster
- Movavi Video Editor
- VideoPad
- Vimeo Create
1️⃣ Lightworks
- Hızlı ve hassas video düzenleme için yüksek kaliteli basit kırpma işlevi
- Yeni içeriği içe aktarırken düzenlemeye devam etmenizi sağlayan hız optimizasyonu
- Birden fazla kameradan klipleri senkronize etmek için çoklu düzenleme
- Sosyal ağ platformlarına hızlı aktarımla videoların kolay paylaşımı
- Çok çeşitli video formatları için destek
2️⃣ iMovie
- Profesyonel videolar oluşturmasına olanak tanıyan 4K çözünürlük desteği
- iPad, iPhone ve Mac'inizden aynı proje üzerinde çalışmanıza izin veren bulut depolama işlevi
- Düzinelerce stüdyo kalitesinde başlık animasyonu
- Western ve bilim kurgu filmleri gibi belirli film türleri için oluşturulmuş şık, modern video filtreleri
- Yerleşik müzik, ses efektleri ve dış ses kaydı
- Videonun türüne göre hız kontrolleri
3️⃣ DaVinci Resolve
- Hızlı gezinme, kesme ve kırpma için çift zaman çizelgesi
- En ince ayrıntısına kadar düzenleme olanağı sağlayan özel kırpma arayüzü
- Ses ve video klipleri kullanıcı için senkronize eden akıllı otomatik düzenleme
- Resim içinde resim efektleri, yeniden zamanlama, sabitleme, dinamik yakınlaştırma, metin ve ses için yerleşik araçlar
- Videodaki yüzleri algılama, yüz tanıma
- Klipleri kolayca ve gerçekçi bir şekilde hızlandırmak veya yavaşlatmak için seçenekleri
4️⃣ VSDC Free Video Editor
- Daha profesyonel görünüm sağlayan renk düzeltme araçları
- Geçiş efektleri
- Instagram benzeri kullanımı kolay görüntü filtreleri
- Belirli öğeleri gizlemek, bulanıklaştırmak veya öne çıkarmak için maskeleme araçları
- Videoyu sosyal ağlarda hızlıca paylaşma
- HEVC/H.265 (gelişmiş bir video sıkıştırma standardı)
5️⃣ OpenShot
- Filigranlar, arka plan videoları ve ses parçaları için sınırsız katman
- Özelleştirilebilir başlık kartı şablonları
- Video, ses veya görüntü dosyalarını kolayca eklemek için sürükle-bırak işlevi
- Dijital video efektleri
- Animasyonlu videolar oluşturmak için güçlü ana çerçeve animasyon özelliği
6️⃣ Shotcut
- En yeni ses ve video formatları için destek
- Zaman çizelgesi düzenleme
- Çok formatlı zaman çizelgesi
- Denge, bas ve tiz, bant geçiren filtreler, sıkıştırıcı ve daha fazlası gibi gelişmiş ses filtreleri
- AV1 kod çözme ve kodlama desteği
7️⃣ KineMaster
- Efektler, film müzikleri, çıkartmalar, yazı tipleri ve fazlasını indirmek için varlık mağazası
- Video projelerini güvende tutmak için yedekleme ve paylaşma özelliği
- Sanatsal video efektleri oluşturmak için karıştırma seçenekleri
- Ters çevirme aracı
- 4K 60 FPS video düzenme ve dışa aktarma
8️⃣ Movavi Video Editor
- Tek tıkla videonun kalitesini otomatik olarak yükseltme
- Geniş görsel geliştirme kitaplığı
- Videoyu herhangi bir arka planın üzerine yerleştirme
- Çekimdeki değişiklikleri algılama
- Ses düzeylerini yönetme ve dengeleme
- Birden çok video, ses ve efekt katmanıyla kolay karmaşık düzenleme
- Projeyi çeşitli formatlarda hızlı bir şekilde kaydetme ve paylaşma
9️⃣ VideoPad
- Kolay ve sezgisel düzenleme için çift yerleşik ekran
- Önceden hazırlanmış özelleştirilebilir geçişler
- Belli platformlar için optimize edilmiş video dosyalarını kolayca oluşturma ve yüklemek hazır ayarlar
- Videoları online paylaşmak için sosyal medya paylaşım ve yayınlama araçları
- Videoları özelleştirmek için geniş video geçişleri ve görsel efekt kitaplığı
- Video optimizasyon araçları
Profesyonel 10 video düzenleme programı 💯
- Adobe Premiere Pro
- CyberLink PowerDirector 365
- Adobe Premiere Elements
- DaVinci Resolve Studio 18
- Final Cut Pro
- Apple iMovie
- Corel VideoStudio Ultimate
- Filmora
- Vimeo Create
- Sony Vegas Pro
İster YouTube’da vlog çekin, ister TikTok’a kısa video yükleyin, isterseniz de stüdyoda profesyonel olarak çalışan biri olun, videoyu çekmek için kullanılan ekipmanlar, cihazlar kadar videoyu düzenlemek de önemlidir. Peki, hangi video edit programı kullanmalı? Bu rehber yazıda hem ücretli hem de ücretsiz en iyi video düzenleme programları listeledik.
En İyi Video Edit & Düzenleme Programları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 11248Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)