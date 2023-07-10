Video edit için en iyi 10 ücretsiz video düzenleme programı

İster YouTube’a video çekin, ister TikTok veya Instagram Reels için hızlı, ilgi çekici videolar hazırlayın, video kaydetmek için hangi cihazı kullanırsanız kullanın bir video editleme programına ihtiyacınız var. Profesyonel video düzenleme programı olarak en bilineni; Adobe Premiere Pro ancak tek seçeneğiniz değil. Windows PC için birçok video düzenleme programı var. Peki, en iyi video düzenleme programı hangisi? İşte 2023 için en iyi ücretsiz video düzenleme programları:

En iyi ücretsiz video edit programları 🖥️ Lightworks

iMovie

DaVinci Resolve

VSDC Free Video Editor

OpenShot

Shotcut

KineMaster

Movavi Video Editor

VideoPad

Vimeo Create 1️⃣ Lightworks Tam Boyutta Gör Lightworks, basit ve sezgisel bir arayüz sunuyor; bu nedenle kolay video düzenleme programı arayanlara tavsiyemizdir. Lightworks, HD, 2K ve 4K çözünürlükte videoları düzenleyebildiğiniz, tüm önemli profesyonel yayın formatlarını destekleyen bir ücretsiz video edit programıdır. Hızlı ve hassas video düzenleme için yüksek kaliteli basit kırpma işlevi

Yeni içeriği içe aktarırken düzenlemeye devam etmenizi sağlayan hız optimizasyonu

Birden fazla kameradan klipleri senkronize etmek için çoklu düzenleme

Sosyal ağ platformlarına hızlı aktarımla videoların kolay paylaşımı

Çok çeşitli video formatları için destek 2️⃣ iMovie Tam Boyutta Gör iMovie, Mac için ücretsiz video düzenleme programıdır. Diğer Apple uygulamaları gibi iMovie de basit arayüze sahip ve sürükle-bırak desteğiyle videoları düzenleme alanına hızlıca atabiliyorsunuz. iMovie üzerinde düzenlediğiniz videolar iCloud’a kaydediliyor. Apple, video editleme programını sürekli olarak güncelliyor; yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri yapıyor. Profesyonel videolar oluşturmasına olanak tanıyan 4K çözünürlük desteği

iPad, iPhone ve Mac'inizden aynı proje üzerinde çalışmanıza izin veren bulut depolama işlevi

Düzinelerce stüdyo kalitesinde başlık animasyonu

Western ve bilim kurgu filmleri gibi belirli film türleri için oluşturulmuş şık, modern video filtreleri

Yerleşik müzik, ses efektleri ve dış ses kaydı

Videonun türüne göre hız kontrolleri 3️⃣ DaVinci Resolve Tam Boyutta Gör DaVinci Resolve, profesyonel 8K kurgulama, renk düzeltme, görsel efektler ve ses post prodüksiyonunu tek bir programda birleştiriyor. Bu nedenle, filmler, TV programları ve reklamlarda birçok profesyonel kurgucunun tercih ettiği bir video düzenleme yazılımı. Program, yüksek performanslı oynatma motoru, H.264 ve RAW gibi işlemciye yük bindiren dosya formatları için bile düzenleme ve kırpma sırasında zaman kazandırıyor. DaVinci Resolve’un arayüzü video edit işine yeni başlayan kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir ancak ücretsiz sürümü profesyonel projeler için mükemmel. Hızlı gezinme, kesme ve kırpma için çift zaman çizelgesi

En ince ayrıntısına kadar düzenleme olanağı sağlayan özel kırpma arayüzü

Ses ve video klipleri kullanıcı için senkronize eden akıllı otomatik düzenleme

Resim içinde resim efektleri, yeniden zamanlama, sabitleme, dinamik yakınlaştırma, metin ve ses için yerleşik araçlar

Videodaki yüzleri algılama, yüz tanıma

Klipleri kolayca ve gerçekçi bir şekilde hızlandırmak veya yavaşlatmak için seçenekleri 4️⃣ VSDC Free Video Editor Tam Boyutta Gör VSDC Free Video Editor, yeşil ekran video efektleri için bir maske aracı ve renk anahtarı işlevi dahil eksiksiz video düzenleme paketiyle geliyor. VSDC, GoPro görüntüleri için popüler bir düzenleme programı. Video sabitleme, güçlü post prodüksiyon efektleri, slayt gösterisi/sunum özelliği, 3B şablonlar ve doğrudan sosyal medyada paylaşma özellikleri ücretli sürümde sunuluyor. Daha profesyonel görünüm sağlayan renk düzeltme araçları

Geçiş efektleri

Instagram benzeri kullanımı kolay görüntü filtreleri

Belirli öğeleri gizlemek, bulanıklaştırmak veya öne çıkarmak için maskeleme araçları

Videoyu sosyal ağlarda hızlıca paylaşma

HEVC/H.265 (gelişmiş bir video sıkıştırma standardı) 5️⃣ OpenShot Tam Boyutta Gör OpenShot, kullanımı kolay kullanıcı arayüze sahip olmasıyla içerik üreticiler için ideal bir video editleme programı. OpenShot, daha fazla araç içeren daha karmaşık arayüz yerine sezgisel arayüz, minimal tasarım sunuyor. Yani, basit düzenleme işlemleri için mükemmel program. Filigranlar, arka plan videoları ve ses parçaları için sınırsız katman

Özelleştirilebilir başlık kartı şablonları

Video, ses veya görüntü dosyalarını kolayca eklemek için sürükle-bırak işlevi

Dijital video efektleri

Animasyonlu videolar oluşturmak için güçlü ana çerçeve animasyon özelliği 6️⃣ Shotcut Tam Boyutta Gör Shotcut, açık kaynak, çapraz platform desteği sunan ücretsiz video düzenleyici. FFmpeg, 4K, ProRes dahil çok çeşitli formatları destekliyor. Shotcut ayrıca kapsamlı ses düzenleme seçenekleri sunarak müzik tutkunları için ideal olduğunu gösteriyor. Hassas ses araçları, bas ve tiz ayarlamaları yapmanıza, geçiş filtreleri oluşturmanıza, dinamik sıkıştırma eklemenize ve fazlasını yapmanıza imkan tanıyor. En yeni ses ve video formatları için destek

Zaman çizelgesi düzenleme

Çok formatlı zaman çizelgesi

Denge, bas ve tiz, bant geçiren filtreler, sıkıştırıcı ve daha fazlası gibi gelişmiş ses filtreleri

AV1 kod çözme ve kodlama desteği 7️⃣ KineMaster Tam Boyutta Gör Hareket halindeyken videolarınızı düzenleyebileceğiniz bir program arıyorsanız KineMaster'ı denemelisiniz. Bu ücretsiz ancak güçlü video düzenleme uygulaması, mobil cihazlar için mükemmel. KineMaster ile telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca çekim yapabilir, düzenleyebilir ve yükleyebilirsiniz. Mobil video düzenleyiciler genelde video oluşturmayı basitleştirmek için gelişmiş araçlar içermez ancak KineMaster öyle değil. KineMaster ile videoları binlerce geçiş ve efektle kolayca kesebilir, birleştirebilir, kırpabilir ve birleştirebilirsiniz. Videoları öne çıkacak şekilde düzeltmek ve geliştirmek için renk filtreleri mevcut. Efektler, film müzikleri, çıkartmalar, yazı tipleri ve fazlasını indirmek için varlık mağazası

Video projelerini güvende tutmak için yedekleme ve paylaşma özelliği

Sanatsal video efektleri oluşturmak için karıştırma seçenekleri

Ters çevirme aracı

4K 60 FPS video düzenme ve dışa aktarma 8️⃣ Movavi Video Editor Tam Boyutta Gör Movavi Video Editor ile bir dizi dinamik özellikle ilgi çekici, profesyonel videolar oluşturabilirsiniz. Kullanımı kolay arayüzü ve sezgisel özellikleri ile bu program, yeni başlayanlar için en iyisi olmakla birlikte ileri seviye kullanıcıların da ilgisini çekecek gelişmiş özelliklere sahip. Yazılımla, hemen hemen her dosya biçimiyle çalışabilirsiniz. Tek tıkla videonun kalitesini otomatik olarak yükseltme

Geniş görsel geliştirme kitaplığı

Videoyu herhangi bir arka planın üzerine yerleştirme

Çekimdeki değişiklikleri algılama

Ses düzeylerini yönetme ve dengeleme

Birden çok video, ses ve efekt katmanıyla kolay karmaşık düzenleme

Projeyi çeşitli formatlarda hızlı bir şekilde kaydetme ve paylaşma 9️⃣ VideoPad Tam Boyutta Gör VideoPad, ücretsiz video düzenleyici arayanların deneyebileceği programlardan biri. VideoPad’de 3D video düzenleme ve ses efektleri kitaplığı gibi her türlü basit ve kullanımı kolay özellik mevcut. Videolarınızı özel efektler, bindirmeler, yazılar ve geçişlerle düzenleyebilir, renk ayarı ve ses efektlerini kullanabilirsiniz. Videolarınızı hızlı bir şekilde YouTube ve diğer platformlara yükleyebilirsiniz. Gelişmiş özellikler içermeyen basit bir video edit programı arıyorsanız harika bir seçenek. Kolay ve sezgisel düzenleme için çift yerleşik ekran

Önceden hazırlanmış özelleştirilebilir geçişler

Belli platformlar için optimize edilmiş video dosyalarını kolayca oluşturma ve yüklemek hazır ayarlar

Videoları online paylaşmak için sosyal medya paylaşım ve yayınlama araçları

Videoları özelleştirmek için geniş video geçişleri ve görsel efekt kitaplığı

Video optimizasyon araçları

En iyi çizim programları 1 ay önce eklendi

Profesyonel 10 video düzenleme programı 💯 Tam Boyutta Gör Video düzenlemeye yeni başlayanlar için ücretsiz programlar gayet yeterli ancak daha gelişmiş araçlara ihtiyaç duyduğunuzda ücretli video editleme programları tercih etmelisiniz. Ücretsiz deneme sürümüyle gelen profesyonel video edit yazılımları belli kısıtlamalar içermez, tüm araçları kullanımınıza sunar ve daha gelişmiş arayüz sunarlar. İşte Adobe Premiere Pro dahil kullanabileceğiniz en iyi profesyonel video düzenleme programları: Adobe Premiere Pro

CyberLink PowerDirector 365

Adobe Premiere Elements

DaVinci Resolve Studio 18

Final Cut Pro

Apple iMovie

Corel VideoStudio Ultimate

Filmora

Vimeo Create

Sony Vegas Pro

İster YouTube’da vlog çekin, ister TikTok’a kısa video yükleyin, isterseniz de stüdyoda profesyonel olarak çalışan biri olun, videoyu çekmek için kullanılan ekipmanlar, cihazlar kadar videoyu düzenlemek de önemlidir. Peki, hangi video edit programı kullanmalı? Bu rehber yazıda hem ücretli hem de ücretsiz en iyi video düzenleme programları listeledik.

En İyi Video Edit & Düzenleme Programları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 11248

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Video edit için en iyi video düzenleme programları