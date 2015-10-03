Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe, NASA'nın uzay görüntülerini nasıl Photoshop'ladığını açıkladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7b
1
36
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Adobe, NASA'nın uzay görüntülerini nasıl Photoshop'ladığını açıkladı
Hubble Uzay Teleskobu ve Curiosity gibi uzay araçları tarafından çekilen görüntüler, evrenin uzak köşelerindeki muhteşem manzaraların insanlar tarafından görülmesini mümkün hale getiriyor. Ancak tüm dünyada milyonlarca insanı evrenin büyülü yapısına hayran bırakan bu görüntüler, ilk çekildikleri halleriyle bize ulaşmıyor. NASA ve ESA gibi uzay ajansları tarafından yayınlanan görüntüler, karedeki gök cisimlerini gerçeğe en yakın şekilde yansıtabilmek için hummalı bir Photoshop sürecinden geçiriliyor.
Adobe tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makale, NASA'nın elde ettiği uzay görüntülerini yayınlamadan önce nasıl bir süreçten geçirdiğini ortaya çıkardı. Uzay araçları ve uzay teleskopları tarafından elde edilen görüntüleri gerçeğe uygun şekilde düzenlemek için grafik tasarımı ve Photoshop konusunda uzman olmak yetmiyor. Bu görüntüleri doğru şekilde yorumlayıp düzenleyecek kişinin, aynı zamanda gökbilimi konusunda da son derece bilgili olması gerekiyor.
 
NASA'nın elde ettiği görüntüleri düzenlemesi için yöneldiği isimlerin başında, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) gökbilimcisi Robert Hunt geliyor. Caltech'in kampüsünde yer alan NASA Kızılötesi İşleme ve Analiz Merkezi'nde görevli olan Hunt, bugüne kadar NASA tarafından yayınlanan birçok görüntünün Photoshop sürecinden sorumlu. Uzay araçları tarafından elde edilen verileri işleyen Hunt, bu verilerden yola çıkarak, insan gözüyle görülemeyen kızılötesi renkleri aslına en uygun şekilde yeniden renklendiriyor.
Hunt daha sonra astronomi konusundaki bilgilerini kullanarak görüntüleme sırasında oluşan hataları da tespit ediyor ve bu görsel hataları da ortadan kaldırıyor. Orion Nebulası'nın 2013 tarihli görüntüsünün Caltech gökbilimcileri tarafından renklendirilme süreci yukarıda yer alan GIF'te görülebiliyor.
 
Adobe, NASA'nın uzay görüntülerini nasıl Photoshop'ladığını açıkladı
Caltech gökbilimcileri, NASA tarafından elde edilen görüntüleri en doğru şekilde düzenleyebilmek için çoğu zaman birden fazla uzay teleskobundan elde edilen görüntüleri bir araya getiriyorlar. Örneğin yukarıdaki resimde görülen Sombrero Galaksisi'nin son halini (sağdaki görüntü) ortaya çıkarabilmek için, hem Spitzer Uzay Teleskobu tarafından elde edilen görüntü (solda) hem de Hubble Uzay Teleskobu tarafından elde edilen görüntü (orta) kullanılmış.

http://blogs.adobe.com/conversations/2015/09/how-photoshop-helps-nasa-reveal-the-unseeable.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozzy55ozzy 4 yıl en beğenilen
Habere girerken,hazır ortalık karışmışken görüntülerin sahte olduğunu açıklayıp nasayı da aradan çıkaracaklar sandım.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 4 yıl
Demekki uzay ikiye ayrılıyor retrica'lı retrica'sız...
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 4 yıl
Cadence1 bölüm uzaklaştırması almamış olsaydı yarı İngilizce ve bozuk Türkçe karışımlı üslubuyla "Fake! Sizi kandırıyolaaaarrr!" diye gelirdi. Konu tam da onun ağzına layık.
Cadence1 bölüm uzaklaştırması almamış olsaydı yarı İngilizce ve bozuk Türkçe karışımlı üslubuyla "Fake! Sizi kandırıyolaaaarrr!" diye gelirdi. Konu tam da onun...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
selmand 4 yıl
Ufoları nasıl siliyorlar onu anlatacaklar sandım bende
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingman29 4 yıl
Tamam shoplayın da haber verin bari.Biz de yıllardır rengarenk uzay fotoğraflarına bakıp duruyoduk.Uzayı renk cümbüşü sanıyoduk.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugtim 4 yıl kingman29
kingman29

Tamam shoplayın da haber verin bari.Biz de yıllardır rengarenk uzay fotoğraflarına bakıp duruyoduk.Uzayı renk cümbüşü sanıyoduk.

Aynen. Hep öyle baktık. Geçen gün iyice daldım bu konuya. Fotoğrafları görünce yok artık ya bunlar bu kadar renkli mi diye araştırdım. Hatta bir konu da açmıştım. Hubble'ın sitesinde sanırım zaten açıklıyorlar nasıl yaptıklarını neden yaptıklarını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Bilimsel çalışmalarda bizim kullandığımız gibi sıradan renkli kamera kullanılmaz. Tek bir yüksek çözünürlüklü sensor ve farklı renk filtreleri (kırmızı, yeşil, mavi gibi)
kullanılır. Daha sonra çekilen bu resimler birleştirilerek doğal renklere sahip resimler elde edilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alwayspackard 4 yıl
ben de fake fotolar için atladım ama bilinen bir şeymiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
zaten uzay resimlerin çoğunu tahmini olarak çiziliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bytradm 4 yıl
adamlar yüzlerce milyar dolarlık harcama yapıyor
sonra beleşe bulduklarını paylaşacaklarını sanmak saflık.
geçenlerde ruslar çıkış yaptı nasa mars konusunda tüm dünyayı
kandırıyor diye. bu çıkışları ona bağlıyorum.
ay mars kutuplar en çok kandırıldığımız konular. mars=antartika nerdeyse.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 4 yıl bytradm
bytradm

adamlar yüzlerce milyar dolarlık harcama yapıyor
sonra beleşe bulduklarını paylaşacaklarını sanmak saflık.

geçenlerde ruslar çıkış yaptı nasa mars konusunda tüm dünyayı
kandırıyor diye. bu çıkışları ona bağlıyorum.

ay mars kutuplar en çok kandırıldığımız konular. mars=antartika nerdeyse.

Hiç kimseyi kandırdıkları yok. Bilgiler bir kişiye değil nasa bünyesindeki bütün görevlilere aynı anda ulaşıyor zaten. Adamların da hepsi bilim adamı, politikacı değil. Ha bütün bilgileri zaten vermezler ama verdikleri bilgiler doğrudur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 4 yıl
Bizim görebildiğimiz dalga boyu (ışık ve renk yelpazesi) sınırlıdır... Oysaki Teleskoplar daha geniş bir dalga boyunu görebilmek adına, çeşitli filtre ve elektronik donanımlar kullanılır. Dolayısıyla elde edilen görüntüleri bizim algımıza, göz zevkinize uydurmak için elde edilen fotoğraflar düzenlenir. Bu işlemin yapılması, bizi aldattıkları anlamına gelmez.

Bilim insanları, söz konusu uzay cisimlerinin ''hidrojen ağırlıklı atmosferimizden'' geçtikten sonra gördüğümüz ışıkla değil, gerçekte yansıttıkları dalga boyundaki ışıkla (ışık kaynağından uzay cisminin üzerine düşen -düşen ışık miktarına, uzay cismin kimyasal yapısına göre, ışın tanesi[foton] ile etkileşime girer ve atomik bazda bir kısım ışın emilir/atomları elektronları harekete geçirir ve bir kısmı yansır, bir kısmı da atomun / moleküler yapının hareketlenmesi neticesinde farklı bir dalga boyunda yansı) , yani doğal hallerini veya farklı çalışmalar için veya elementlerin/kimyasal bileşiklerinin incelenebilmesi için belirli dalga boylarını tercih eder...

Uzay resimleri / fotoğrafları toplum ile paylaşılırken; alıştığımız şekilde renklendirilmiş - bu konularda azıcık belgesel izlemiş kişilerin bildiğini/bilebileceklerini düşünmektedir- göze biraz daha hoş gelecek şekilde ve normalde, doğal olarak bizim gözümüzün algılayamayacağı dalga boyları da dahil edilerek(yani görünür hale getirilerek) zenginleştirilirler...

Uzayla ilgili yapılan bir çok gözlem ise; radyo,mikrodalga, kızılötesi, morötesi (X ışını ve Gama vs.) kullanılarak yapılır ki biz bu tayfı doğal olarak görmeyiz, ek bir cihaz bu işi bizim için yaptıktan sonra bizim görebileceğimiz hale gelir veya sayısallaştırılır...

Optik Astronomi işin temeli olsa da, Radyo ve diğer üst seviye teleskopların kullanılmasının en önemli nedeni: Işığın kaynağından çıktığı / yansıdığı anda, bizim gözümüze veya kaydedici cihazımıza gelmesi zaman alır. birkaç bin ışık yılında çok fazla sorun olmasa da milyar yıllık mesafeden gelen ışıkta kayda değer bir kayıp yaşanmaktadır. Buda cismi ya hiç görememe veya yanlış görmeye neden olur. Ancak 700 nm ve 400nm dalga boyu arasında evrimleşen insan gözü nedeni ile görebildiğimiz veya görmediğimiz şeyler sınırlıdır. Bu sınırlı dalga boyu nedeni ile: Bir gök cismini şu anda görüyor olmaz onun şu anda var olduğunu, göremiyorsanız da orada olmadığının kanıtı değildir. Bir çok bitkiyi yeşil olarak görme nedenimiz de bitkilerin nispeten daha enerji içeren sarı ve kırmızı ışığı kullanarak daha düşük enerjili yeşili yansıtmasıdır.

Özellikle doğal olarak göremediğimiz ışıkla keşfettiğimiz evren, gördüğümüz ışık ile keşfettiğimiz evreden -yani içerik olarak; yıldız, pulsar, kuazar, karadelik vs. - daha fazladır...

Işıkla ilgili olarak elektro manyetik tayf grafiği paylaşılmıştır.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Düzeltme: İmla.
Yeni Düzeltme: Efsanevi Anlatım bozukluğu ve tabletin yaptığı beceriksiz yazım düzeltmesi hataları..... Konu eskimiş olsa da, gelecek nesillerin bu dönemle daha fazla tşak geçmemesi adına, eksik bilgi içeren ve anlatım bozuklukları olan yazımı düzeltme ihtiyacı hissettim. Çünkü bilim gerçekten önelidir. 02.11.2015/16:55

[image][/image]
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MahalleAndroidi 4 yıl
Bos bi haber cide3n bunu bilmiyen varmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EgeliLodos 4 yıl
a_y_k_u_t
Benim anlamadığım aya gidildiği dahi tam kesin değilken zibilyon yıl uzaktaki ot evreninin bo galaxsisisin fotosunu nasıl çekiyorlar :s

Hubble sayesinde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 4 yıl
Başlık sakat gerçekten bende yanlış anladım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erreguay 4 yıl EgeliLodos
EgeliLodos
a_y_k_u_t
Benim anlamadığım aya gidildiği dahi tam kesin değilken zibilyon yıl uzaktaki ot evreninin bo galaxsisisin fotosunu nasıl çekiyorlar :s

Hubble sayesinde.

Hubble çoktan devre dışı kaldı 'daha iyisi daha büyüğü' gekdi diye biliyorum. yanlış biliyo olabilirim...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 4 yıl
Benim anlamadığım aya gidildiği dahi tam kesin değilken zibilyon yıl uzaktaki ot evreninin bo galaxsisisin fotosunu nasıl çekiyorlar :s
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emc2xy 4 yıl a_y_k_u_t
İroni mi yapıyosun ne yapıyosun anlamadım ama umarım ciddi değilsindir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brkpskl 4 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t
Benim anlamadığım aya gidildiği dahi tam kesin değilken zibilyon yıl uzaktaki ot evreninin bo galaxsisisin fotosunu nasıl çekiyorlar :s

Sen sudokuya odaklan sudokuya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
Fotolarla oynama her yerde var arkadaş,insanları yadırgamamak lazım demek ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6971 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, nasa ve
3 etiket daha Uzay adobe photoshop
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G2 almaya değer mi? "2 yıl aradan sonra tekrar inceleme videosu" 4 yıl 2si1 "Sıhhatli" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim