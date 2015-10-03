Adobe, NASA'nın uzay görüntülerini nasıl Photoshop'ladığını açıkladı

Haber Editörü
Hubble Uzay Teleskobu ve Curiosity gibi uzay araçları tarafından çekilen görüntüler, evrenin uzak köşelerindeki muhteşem manzaraların insanlar tarafından görülmesini mümkün hale getiriyor. Ancak tüm dünyada milyonlarca insanı evrenin büyülü yapısına hayran bırakan bu görüntüler, ilk çekildikleri halleriyle bize ulaşmıyor. NASA ve ESA gibi uzay ajansları tarafından yayınlanan görüntüler, karedeki gök cisimlerini gerçeğe en yakın şekilde yansıtabilmek için hummalı bir Photoshop sürecinden geçiriliyor.
Adobe tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makale, NASA'nın elde ettiği uzay görüntülerini yayınlamadan önce nasıl bir süreçten geçirdiğini ortaya çıkardı. Uzay araçları ve uzay teleskopları tarafından elde edilen görüntüleri gerçeğe uygun şekilde düzenlemek için grafik tasarımı ve Photoshop konusunda uzman olmak yetmiyor. Bu görüntüleri doğru şekilde yorumlayıp düzenleyecek kişinin, aynı zamanda gökbilimi konusunda da son derece bilgili olması gerekiyor.
NASA'nın elde ettiği görüntüleri düzenlemesi için yöneldiği isimlerin başında, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) gökbilimcisi Robert Hunt geliyor. Caltech'in kampüsünde yer alan NASA Kızılötesi İşleme ve Analiz Merkezi'nde görevli olan Hunt, bugüne kadar NASA tarafından yayınlanan birçok görüntünün Photoshop sürecinden sorumlu. Uzay araçları tarafından elde edilen verileri işleyen Hunt, bu verilerden yola çıkarak, insan gözüyle görülemeyen kızılötesi renkleri aslına en uygun şekilde yeniden renklendiriyor.
Hunt daha sonra astronomi konusundaki bilgilerini kullanarak görüntüleme sırasında oluşan hataları da tespit ediyor ve bu görsel hataları da ortadan kaldırıyor. Orion Nebulası'nın 2013 tarihli görüntüsünün Caltech gökbilimcileri tarafından renklendirilme süreci yukarıda yer alan GIF'te görülebiliyor.
Caltech gökbilimcileri, NASA tarafından elde edilen görüntüleri en doğru şekilde düzenleyebilmek için çoğu zaman birden fazla uzay teleskobundan elde edilen görüntüleri bir araya getiriyorlar. Örneğin yukarıdaki resimde görülen Sombrero Galaksisi'nin son halini (sağdaki görüntü) ortaya çıkarabilmek için, hem Spitzer Uzay Teleskobu tarafından elde edilen görüntü (solda) hem de Hubble Uzay Teleskobu tarafından elde edilen görüntü (orta) kullanılmış.
http://blogs.adobe.com/conversations/2015/09/how-photoshop-helps-nasa-reveal-the-unseeable.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen. Hep öyle baktık. Geçen gün iyice daldım bu konuya. Fotoğrafları görünce yok artık ya bunlar bu kadar renkli mi diye araştırdım. Hatta bir konu da açmıştım. Hubble'ın sitesinde sanırım zaten açıklıyorlar nasıl yaptıklarını neden yaptıklarını.
kullanılır. Daha sonra çekilen bu resimler birleştirilerek doğal renklere sahip resimler elde edilir.
sonra beleşe bulduklarını paylaşacaklarını sanmak saflık.
geçenlerde ruslar çıkış yaptı nasa mars konusunda tüm dünyayı
kandırıyor diye. bu çıkışları ona bağlıyorum.
ay mars kutuplar en çok kandırıldığımız konular. mars=antartika nerdeyse.
Hiç kimseyi kandırdıkları yok. Bilgiler bir kişiye değil nasa bünyesindeki bütün görevlilere aynı anda ulaşıyor zaten. Adamların da hepsi bilim adamı, politikacı değil. Ha bütün bilgileri zaten vermezler ama verdikleri bilgiler doğrudur.
Bilim insanları, söz konusu uzay cisimlerinin ''hidrojen ağırlıklı atmosferimizden'' geçtikten sonra gördüğümüz ışıkla değil, gerçekte yansıttıkları dalga boyundaki ışıkla (ışık kaynağından uzay cisminin üzerine düşen -düşen ışık miktarına, uzay cismin kimyasal yapısına göre, ışın tanesi[foton] ile etkileşime girer ve atomik bazda bir kısım ışın emilir/atomları elektronları harekete geçirir ve bir kısmı yansır, bir kısmı da atomun / moleküler yapının hareketlenmesi neticesinde farklı bir dalga boyunda yansı) , yani doğal hallerini veya farklı çalışmalar için veya elementlerin/kimyasal bileşiklerinin incelenebilmesi için belirli dalga boylarını tercih eder...
Uzay resimleri / fotoğrafları toplum ile paylaşılırken; alıştığımız şekilde renklendirilmiş - bu konularda azıcık belgesel izlemiş kişilerin bildiğini/bilebileceklerini düşünmektedir- göze biraz daha hoş gelecek şekilde ve normalde, doğal olarak bizim gözümüzün algılayamayacağı dalga boyları da dahil edilerek(yani görünür hale getirilerek) zenginleştirilirler...
Uzayla ilgili yapılan bir çok gözlem ise; radyo,mikrodalga, kızılötesi, morötesi (X ışını ve Gama vs.) kullanılarak yapılır ki biz bu tayfı doğal olarak görmeyiz, ek bir cihaz bu işi bizim için yaptıktan sonra bizim görebileceğimiz hale gelir veya sayısallaştırılır...
Optik Astronomi işin temeli olsa da, Radyo ve diğer üst seviye teleskopların kullanılmasının en önemli nedeni: Işığın kaynağından çıktığı / yansıdığı anda, bizim gözümüze veya kaydedici cihazımıza gelmesi zaman alır. birkaç bin ışık yılında çok fazla sorun olmasa da milyar yıllık mesafeden gelen ışıkta kayda değer bir kayıp yaşanmaktadır. Buda cismi ya hiç görememe veya yanlış görmeye neden olur. Ancak 700 nm ve 400nm dalga boyu arasında evrimleşen insan gözü nedeni ile görebildiğimiz veya görmediğimiz şeyler sınırlıdır. Bu sınırlı dalga boyu nedeni ile: Bir gök cismini şu anda görüyor olmaz onun şu anda var olduğunu, göremiyorsanız da orada olmadığının kanıtı değildir. Bir çok bitkiyi yeşil olarak görme nedenimiz de bitkilerin nispeten daha enerji içeren sarı ve kırmızı ışığı kullanarak daha düşük enerjili yeşili yansıtmasıdır.
Özellikle doğal olarak göremediğimiz ışıkla keşfettiğimiz evren, gördüğümüz ışık ile keşfettiğimiz evreden -yani içerik olarak; yıldız, pulsar, kuazar, karadelik vs. - daha fazladır...
Işıkla ilgili olarak elektro manyetik tayf grafiği paylaşılmıştır.
Düzeltme: İmla.
Yeni Düzeltme: Efsanevi Anlatım bozukluğu ve tabletin yaptığı beceriksiz yazım düzeltmesi hataları..... Konu eskimiş olsa da, gelecek nesillerin bu dönemle daha fazla tşak geçmemesi adına, eksik bilgi içeren ve anlatım bozuklukları olan yazımı düzeltme ihtiyacı hissettim. Çünkü bilim gerçekten önelidir. 02.11.2015/16:55
[image][/image]
Hubble sayesinde.
Hubble çoktan devre dışı kaldı 'daha iyisi daha büyüğü' gekdi diye biliyorum. yanlış biliyo olabilirim...
Sen sudokuya odaklan sudokuya
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6971 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, nasa ve