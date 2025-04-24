Adobe'un yeni AI ajanı, Photoshop kullanıcılarına yardımcı olacak

Tam Boyutta Gör Başta Photoshop olmak üzere kullanıcılara sunduğu ürün ve servisleri yapay zeka özellikleri ile zenginleştiren Adobe, bu alanda dikkat çekici işlere imza atmaya devam ediyor. Photoshop'a her geçen gün yeni bir yapay zeka özelliği ekleyen şirket, şimdi de kullanıcılara yardımcı olacak bir AI ajanı geliştirdi.

Adobe'un AI Ajanı, Photoshop'ta Belli Başlı İşlemleri Sizin İçin Yapabiliyor

Bildiğiniz gibi Manus AI ve OpenAI Operator gibi AI ajanları, kullanıcıların direktifleri doğrultusunda belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebiliyorlar. Adobe'un bugün Adobe Max etkinliğinde tanıttığı AI ajanı da benzer bir işleyişe sahip. Photoshop'a entegre edilecek bu AI ajanı, kullanıcılara yardımcı olmak için belli başlı işlemleri kendi başına yapabiliyor. Etkilikte basına gösterilen demoya bakılırsa bu "belli başlı işlemler" Photoshop'taki neredeyse her şeyi kapsıyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 21 Nisan 2025 4 gün önce eklendi

Photoshop'taki Eylemler paneli üzerinden erişebileceğiniz bu AI ajanı, ChatGPT ve Grok gibi chatbot'ları andıran bir arayüze sahip. Bu pencere üzerinden AI ajanı ile diyalog kurup, sizin için yapmasını istediğiniz eylemleri belirtebiliyorsunuz. Ayrıca bu AI, aynı bir chatbot gibi gerekli konularda size gerekli bilgileri sağlayarak rehberlik de edebiliyor.

Adobe, Londra'da gerçekleşen etkinlikte sadece AI ajanını tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda Firefly uygulamasının yeni versiyonunu da görücüye çıkardı. Firefly uygulaması, Adobe'un ses, görüntü ve video üretebilen yapay zekalarını tek bir çatı altında buluşturuyor. Şu anda web üzerinden erişilebilen bu yeni versiyon, yakında iOS ve Android uygulaması olarak da kullanıcılara sunulacak.

Firefly'ın bu yeni versiyonunda kullanıcılar resim ya da video üretmek için hem Adobe'un kendi üretken modellerini, hem de Google Veo 2 ve GPT-4o gibi harici araçları kullanabilecekler.

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Adobe'un AI ajanı, Photoshop kullanıcılarına yardımcı olacak