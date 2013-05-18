Adobe Photoshop Express, Windows 8/RT tabletler için kullanıma sunuldu

Adobe'nin mobil cihazlar için özel olarak hazırladığı başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı Photoshop Express, Windows Store üzerindeki yerini aldı.

Kullanıcılara sağladığı kesme, boyutlandırma, döndürme ve kırmız göz silme gibi basit fotoğraf düzenleme imkanları yanında, tek tuş ile renk, kontrast ve parlaklık ayarlarının da yapılmasına izin veren Photoshop Express, ayrıca içerisinde 15 adet yaratıcı filtre barındırıyor. Bulut tabanlı Adobe Revel servisi sayesinde farklı platformlar arasından iletişim sağlayabilen uygulama, Windows 8 ya da Windows RT tabletler üzerine çalışabiliyor.

Adobe tarafından geliştirilen Photoshop Express fotoğraf düzenleme uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/adobe-photoshop-express/c08a0d72-28a1-465a-9e70-6a5b80b44d60