Samsung Galaxy cihazlarda SwiftKey klavye artık daha akıllı

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft’un Bing AI yapay zekâ robotu, SwiftKey entegrasyonu ile Samsung Galaxy akıllı telefonların One UI ara yüzüne gelmişti. Arama, Ton ve Sohbet olarak 3 farklı özellik sunan Bing AI şimdi bunu dörde çıkarıyor.

Samsung Galaxy cihazlarda akıllı metinler

Microsoft tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile Galaxy cihazlarına dördüncü bir özellik daha ekleniyor. Bundan böyle Oluştur özelliği ile kullanıcı tarafından belirlenen parametreler doğrultusunda otomatik olarak metin oluşturmak mümkün olacak.

Samsung telefonlar SwiftKey sayesinde Bing AI ile gelecek 2 hf. önce eklendi

Örneğin bir konuda çözüm bulmasını istediğiniz hizmet sağlayıcısına mail atmak veya kısa bir metin yazmak için kullanıcıların bu çerçeveyi Bing AI robotuna girmesi yeterli. Gerisini Bing AI robotu hallediyor.

Kullanıcılara önemli bir kolaylık sağlayacak olan yeni Oluştur özelliği için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. En güncel SwiftKey sürümü içerisindeki Bing AI robotunda bu yeni özelliğe erişilebiliyor.

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