Samsung Galaxy cihazlarda SwiftKey klavye artık daha akıllı

Samsung Galaxy cihazlarda akıllı metinler
Microsoft tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile Galaxy cihazlarına dördüncü bir özellik daha ekleniyor. Bundan böyle Oluştur özelliği ile kullanıcı tarafından belirlenen parametreler doğrultusunda otomatik olarak metin oluşturmak mümkün olacak.
Örneğin bir konuda çözüm bulmasını istediğiniz hizmet sağlayıcısına mail atmak veya kısa bir metin yazmak için kullanıcıların bu çerçeveyi Bing AI robotuna girmesi yeterli. Gerisini Bing AI robotu hallediyor.
Kullanıcılara önemli bir kolaylık sağlayacak olan yeni Oluştur özelliği için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. En güncel SwiftKey sürümü içerisindeki Bing AI robotunda bu yeni özelliğe erişilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.