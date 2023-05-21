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    Samsung Galaxy cihazlarda SwiftKey klavye artık daha akıllı

    Samsung Galaxy cihazlarda yer alan SwiftKey klavyesi, Bing AI destekli özelliklerine bir yenisini daha ekliyor. Oluştur özelliği ile artık otomatik metinler de oluşturulabilecek.
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    Geçtiğimiz haftalarda Microsoft’un Bing AI yapay zekâ robotu, SwiftKey entegrasyonu ile Samsung Galaxy akıllı telefonların One UI ara yüzüne gelmişti. Arama, Ton ve Sohbet olarak 3 farklı özellik sunan Bing AI şimdi bunu dörde çıkarıyor.

    Samsung Galaxy cihazlarda akıllı metinler

    Microsoft tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile Galaxy cihazlarına dördüncü bir özellik daha ekleniyor. Bundan böyle Oluştur özelliği ile kullanıcı tarafından belirlenen parametreler doğrultusunda otomatik olarak metin oluşturmak mümkün olacak.

    Örneğin bir konuda çözüm bulmasını istediğiniz hizmet sağlayıcısına mail atmak veya kısa bir metin yazmak için kullanıcıların bu çerçeveyi Bing AI robotuna girmesi yeterli. Gerisini Bing AI robotu hallediyor.

    Kullanıcılara önemli bir kolaylık sağlayacak olan yeni Oluştur özelliği için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. En güncel SwiftKey sürümü içerisindeki Bing AI robotunda bu yeni özelliğe erişilebiliyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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