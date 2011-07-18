Adobe elektronik imza firması EchoSign'ı satın aldı

Apple ile olan Flash kavgası nedeniyle uzun süre gündemde kalan Adobe firması yatırımlarına sessiz sedasız devam ediyor.





Adobe bu sabah elektronik imza ve imza otomasyonları firması EchoSign’ı satın aldığını duyurdu. Firmanın Kaliforniya, İngiltere ve Almanya’da bulunan tüm ofisleri ve çalışanları Adobe bünyesine katılacak. Satış bedeli ise açıklanmadı.





EchoSign, dünya çapında 3 milyondan fazla üyesi olan bir firma. Genel olarak elektronik imza ve sözleşme yönetimi konularında uzmanlaşan firma 2007 yılında kurulmuştu.





Elektronik imza prosedürü ise belgenin e-posta yoluyla gönderilmesi ve karşı tarafta imzalanması şeklinde gerçekleşiyor. Bunun yanında bir tarayıcıdan, iPhone, iPad ve Blackberry cihazından anlık olarak da e-imza atabiliyor.





EchoSign son üç yıldır Sales.com firmasının “en iyi uygulama” ödülüne layık görülüyor. Aylık 5’e kadar e-imza ücretsiz iken sonrası 15$ seviyesinden başlıyor ve üyelik şekline göre fiyatlar değişiyor.





EchoSign’ın çözümleri Adobe’un çevrimiçi belge değişim hizmetleri platformunda kullanılacak. Özellikle Adobe’un dosya transfer yönetimi SendNow, form oluşturma araçları FormsCentral ve çevrimiçi PDF oluşturma hizmeti CreatePDF’e bu çözümlerin entegre edilmesi bekleniyor.