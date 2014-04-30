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Adobe, iOS için Photoshop Express'i yeniledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, iOS için Photoshop Express'i yeniledi
Tasarım dünyasının yakından tanıdığı yazılım firmalarından Adobe, iOS için Photoshop Express uygulamasını güncelledi.

Kişilerin hem Android hem de iOS cihazları üzerinde fotoğraf düzenlemesine imkan tanıyan başarılı uygulama Photoshop Express, iOS tarafında yayınlanan yeni sürümüyle ise tasarımını daha modern hale getirdi. Aynı zamanda hazırlanan içerikleri SMS ya da Instagram temelinde paylaşabilen uygulama, artık köpeklerde oluşan yeşil göz problemini çözebiliyor, navigasyon temelli geliştirmelere kavuşuyor ve en son bırakılan düzenleme işlemini kayıt altına alabiliyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Photoshop Express uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/us/app/adobe-photoshop-express/id331975235?mt=8 Yorum Yaz
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