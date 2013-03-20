Adobe teknoloji şefi Apple'a geçiyor









Tüketicilere sundukları ürünleri her yıl hem donanım hem de yazılım tarafında geliştirmek amacında olan üreticiler, bunun için kadrosu yetmediği zaman sık sık farklı yetenekleri transfer etme ihtiyacı duyuyor. Bu nedenle dev firmalar arasında zaman zaman çalışan transferleri yapıldığına şahit oluyoruz. Son transfer haberi ise Adobe'dan.





Adobe tarafından yapılan duyuruda firmanın teknoloji şefi Kevin Lynch'in diğer fırsatları değerlendirme adına istifasını sunduğu ve 22 Mart itibariyle görevini bırakacağı açıklandı. Lynch'in yerine herhangi biri görev almazken, kısa süre önce firmaya geri dönen Bryan Lamkin, ortak gelişim, çapraz firma araştırması ve teknoloji girişimleri konularında sorumluluğu üstlenecek. Adobe ayrıca Lynch'e sonraki kariyerinde başarılar diledi.





Lynch'in yeni firması ise Apple'ın onaylamasıyla ortaya çıktı. Apple sözcüsü Steve Dowling, Lynch'in teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı olacağını ve gelişmelerle ilgili kıdemli başkan yardımcısı Bob Mansfield'a raporlama yapacağını dile getirdi.





Lynch Apple'ın bugüne kadar Adobe'dan transfer ettiği en yüksek pozisyondaki kişi olarak dikkat çekiyor. Transferin diğer bir ilginç noktası ise, Kevin Lynch'in Apple ve Adobe arasında Flash oynatıcı savaşının yaşandığı dönemde çekirdek video ve multimedya teknolojilerinden sorumlu olarak, Apple'a farklı kanallar aracılığıyla Adobe adına eleştiriler yönelten en önemli kişi olması.





Lynch'in Adobe'dan ayrılmasının arkasında ise CEO pozisyonu için kendini hazırlamasına rağmen, şimdiki CEO Shantanu Narayen'in uzun bir süre koltuğu bırakmak istememesinin yattığı iddia ediliyor.

http://allthingsd.com/20130319/adobe-cto-kevin-lynch-headed-to-apple/