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Adobe teknoloji şefi Apple'a geçiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Adobe teknoloji şefi Apple'a geçiyor


Tüketicilere sundukları ürünleri her yıl hem donanım hem de yazılım tarafında geliştirmek amacında olan üreticiler, bunun için kadrosu yetmediği zaman sık sık farklı yetenekleri transfer etme ihtiyacı duyuyor. Bu nedenle dev firmalar arasında zaman zaman çalışan transferleri yapıldığına şahit oluyoruz. Son transfer haberi ise Adobe'dan.

Adobe tarafından yapılan duyuruda firmanın teknoloji şefi Kevin Lynch'in diğer fırsatları değerlendirme adına istifasını sunduğu ve 22 Mart itibariyle görevini bırakacağı açıklandı. Lynch'in yerine herhangi biri görev almazken, kısa süre önce firmaya geri dönen Bryan Lamkin, ortak gelişim, çapraz firma araştırması ve teknoloji girişimleri konularında sorumluluğu üstlenecek. Adobe ayrıca Lynch'e sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Lynch'in yeni firması ise Apple'ın onaylamasıyla ortaya çıktı. Apple sözcüsü Steve Dowling, Lynch'in teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı olacağını ve gelişmelerle ilgili kıdemli başkan yardımcısı Bob Mansfield'a raporlama yapacağını dile getirdi.

Lynch Apple'ın bugüne kadar Adobe'dan transfer ettiği en yüksek pozisyondaki kişi olarak dikkat çekiyor. Transferin diğer bir ilginç noktası ise, Kevin Lynch'in Apple ve Adobe arasında Flash oynatıcı savaşının yaşandığı dönemde çekirdek video ve multimedya teknolojilerinden sorumlu olarak, Apple'a farklı kanallar aracılığıyla Adobe adına eleştiriler yönelten en önemli kişi olması. 

Lynch'in Adobe'dan ayrılmasının arkasında ise CEO pozisyonu için kendini hazırlamasına rağmen, şimdiki CEO Shantanu Narayen'in uzun bir süre koltuğu bırakmak istememesinin yattığı iddia ediliyor.

http://allthingsd.com/20130319/adobe-cto-kevin-lynch-headed-to-apple/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
seconder77 6 yıl
apple'ın kullanmadığı teknoloji ztn iyi değildir bu yüzden artık flash fln demeyin
Apple'ın yaptığı şeyleri sorgulamazsınız siz kimsiniz ki
Allah(cc)'nin buyurduklarını sorguluyor musunuz?
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Dexstz 6 yıl
Yapılması gerekeni yapmış
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SystemApps 6 yıl
apple batsın teknolojik olarak çağ atlarız :D
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AndaCakan 6 yıl
ok
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DH Misafiri 6 yıl
beray07
İos işletim sistemine ait office yazılımı gelebilir.

Zaten var. Keynote, Numbers ve Pages.
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wisla 6 yıl
Düşünen Biri
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asdadasdasdsadsadasdasd
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Son paragrafı anlayan?

Edit: bir daha okuyunca anladım.
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IraArel 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Son paragrafı anlayan?

Edit: bir daha okuyunca anladım.

Anlaşılmayacak birşey yok, eğer dalga mahiyatında soruyorsanız.
Lunch Adobe'de Ceo olamadığı için Apple'ı tercih ediyor. Çünkü şuan ki Adobe Ceo'su ceoluğu bırakmayı düşünmüyor.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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sertacarslan 6 yıl
Flash yazacaklar :)
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