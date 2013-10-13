Adobe'den iPad için video sunum hazırlama yazılımı geliyor: Ginger

Yazılım dünyasının önde gelen isimlerinden Adobe, iOS platformu için hazırladığı yazılımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

CNET'in paylaştığı bilgilere göre "Ginger" isimli uygulama, kullanıcılara iPad'leriyle etkileşimli sunumlar hazırlamalarına imkan sunacak. Powerpoint ya da Keynote sunumlarından ziyade video odaklı sunum odaklı olacağı belirtilen Ginger'da, sunumların dikkat çekiciliğini arttırmak için ses kaydı, geniş font ve renk yelpazesi, hareket efektleri, geliştirilmiş animasyonlar gibi özellikleri bünyesinde barındıracak. Hazırlanan video sunumlar, ayrıca, birkaç dokunuşla sosyal ağlardan paylaşılabilecek.

Şu anda küçük bir kullanıcı grubu tarafında beta testlerinde olan Ginger'ın önümüzdeki aylarda App Store'daki yerini alması bekleniyor.

Aşağıda Ginger ile 8 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanmış bir video sunumunu izleyebilirsiniz:

Tell your story. from Ginger on Vimeo.