Adobe'den iPad'e özel yeni uygulama: Voice

Mobil tarafta da yer alan önemli yazılım üreticisi Adobe, iPad’e özel olarak hazırladığı Voice uygulamasını kullanıma sundu.





Bünyesinde taşıdığı 25,000'den fazla görüntü ile kişilerin animasyonlu videolar ve sunumlar hazırlanmasına imkan tanıyan Voice, bu videolara metinler ekleyebiliyor, After Effects'den ilham alınan sinema efektleri ile üst düzey geçişler sunuyor ve yapılan ses kayıtlarıyla hikaye anlatımlarını da sürece dahil edebiliyor. Kullanmak için ücretsiz Creative Cloud üyeliğine ihtiyaç duyan uygulama, hazırlanan video içeriklerini Facebook ve Twitter gibi popüler sosyal ağlara aktarabiliyor. Oldukça modern bir arayüz ile gelen Adobe Vocei, şimdilik sadece İngilizce dil desteğine sahip.





Ücretsiz olarak sunulan Adobe Voice uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Tanıtım videosu aşağıda yer alıyor.





https://itunes.apple.com/us/app/adobe-voice-show-your-story/id852555131?mt=8