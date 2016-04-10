Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Agresif tasarımlı Corsair Carbide SPEC-ALPHA satışa çıkıyor

Sisteme daha iyi hava akışı sağlayabilmek için 5.25 inçlik sürücü yuvasından vazgeçmeye razıysanız, Corsair Carbide SPEC-ALPHA serisi iyi bir alternatif olabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
8
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Corsair'in kompakt yapılara güçlü sistemler kurmayı sağlayan Carbide kasa serisi oldukça beğeniliyor ve seri büyümeye devam ediyor. CES 2016 fuarında tanıtılan Corsair Carbide SPEC-ALPHA orta boy ATX kasa, satışa çıkıyor.

5.25 inçlik sürücü yuvasının yer almadığı ürün, ayrıca Corsair’in Bulldog konseptindeki agresif tasarım çizgilerini taşıyan ilk orta boy ATX kasa olma özelliğine sahip. Önden görünüş itibariyle, kasa tasarımı bir Bulldog köpeğini anımsatıyor. LED aydınlatmalı fanlar ile tasarım daha çekici hale geliyor.

Sürücü yuvasının olmaması sayesinde, işlemci ve grafik kartına daha iyi hava akışının sağlandığı kasa, şeffaf panelleri ile de iç kısmı rahatça görebilmenizi sağlıyor. Kasa içerisinde ikisi LED aydınlatmalı olmak üzere 3 fan yer alıyor. Ön kısma ise Hydro serisi 240mm bir radyatör monte edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Intel’deki yeniden yapılanma, geleceğe dair önemli ipuçları veriyor"

Kabloların karmaşa oluşturmaması için özel bağlantı noktalarının bulunduğu kasa, alet edevat olmadan kolayca bileşen takılabilecek şekilde tasarlanmış. Üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan kasanın fiyatı 80$ olarak belirlenmiş. 

 

http://wccftech.com/corsair-launches-carbide-specalpha/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
viper17 3 yıl en beğenilen
bu agresif değil bildiğin yamuk
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 3 yıl
Asus donanımhaberden çaldı. Corsair'de Asus'dan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 3 yıl
Şuan sadece buraya gelmiş sanırım.

345 Lira
inventus.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
80$'a bu kadar agrasif olunuyormus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 3 yıl en beğenilen
bu agresif değil bildiğin yamuk
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAXSTAR 3 yıl
Ben bunu değil de 400c ve 600c'yi merak ediyorum. Bir türlü satışa çıkamadı meretler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cokbaska 3 yıl MAXSTAR
MAXSTAR
Ben bunu değil de 400c ve 600c'yi merak ediyorum. Bir türlü satışa çıkamadı meretler.

Coktan cikti amazon.com/...

Türkiye icin diyorsan cok bekleriz

Bu kasayi bende cok merak ediyorum anakart bas asagi duruyor bunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 3 yıl
tutmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
80 Dolara iyimiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Vestel ile yerli telefon çalışmalarını konuştuk: Venus V3 5020 ve dahası... 3 yıl BBC’den 1 milyon öğrenciye micro:bit geliştirici kartı 3 yıl Suicide Squad'ın yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl Windows Vista için emeklilik vakti yaklaşıyor 3 yıl HTC 10 basın videosu sızdırıldı 3 yıl iPhone 7 "inanılmaz ince" bir forma sahip olabilir 3 yıl Slack beta güncellemesi iOS ve Android'e sesli arama getiriyor 3 yıl Toshiba’dan yeni Q300 SATA III SSD serisi 3 yıl BlackBerry, bu yıl iki Android telefon daha piyasaya sürecek 3 yıl IBM Power8 işlemcisine Nvidia Pascal desteği 3 yıl NASA'nın gezegen avlayan uydusu Kepler'de acil durum modu 3 yıl Microsoft Hub klavye, iOS platformuna da geldi 3 yıl Hasselblad 100MP'lik H6D-100c ve 50MP'lik H6D-50c makinelerini duyurdu 3 yıl Sadece 1000 dolara kişisel uzay aracınız olsun ister misiniz? 3 yıl Google'ın son iki bacaklı robotu göründüğünden daha etkileyici 3 yıl G.Skill, 3600MHz hızındaki yeni Trident Z bellek kitlerini duyurdu 3 yıl Edge of Tomorrow'un devam filmi için hazırlıklara başlandı 3 yıl Örümcek-Adam filminde başka Marvel kahramanları da yer alacak 3 yıl Microsoft'un yol haritası büyük Windows 10 güncellemesini açığa çıkardı 3 yıl Huawei Honor 5X (Huawei GR5) mercek altında 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Agresif tasarımlı Corsair Carbide SPEC-ALPHA satışa çıkıyor Sonraki Corsair belirli PSU serileri için garanti süresini 10 yıla çıkardı 3 yıl Koplayer, oyunculara yönelik bir Android emülatörü olmayı hedefliyor 3 yıl HTC 10, OIS destekli ön kamera ile birlikte gelecek 3 yıl Netflix aylık üyelik ücretini yükseltiyor 3 yıl Dokuzuncu gezegen neye benziyor? Neden hala bulunamadı? 3 yıl KOSGEB'ten 50000TL hibe ve 100000TL destek nasıl alınır? "Girişimci rehberi" 3 yıl "Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar 3 yıl GP104 grafik birimi internete sızdırıldı 3 yıl Hızlı ve Öfkeli 8'in kötü "adamı" Charlize Theron olacak 3 yıl Japonya turistlerin parmak izini "döviz" olarak kabul edecek 3 yıl Meizu Pro 6 13 Nisan'da Pekin'de tanıtılıyor 3 yıl Yeni MacBook bilgisayarlarda klavye yerine dev bir touchpad olabilir 3 yıl HTC Sense 8 yeni bir tasarım konsepti ile geliyor 3 yıl Philips'ten metal gövdeli ve parmak izi tarayıcılı akıllı telefon geliyor 3 yıl Apple Watch 2 daha ince olacak 3 yıl Kült çizgi roman serisi The Boys dizi oluyor 3 yıl Facebook artık kullanıcılara hava durumunu da bildirecek 3 yıl SpaceX Uzay İstasyonu'na kargo taşıyor 3 yıl 2si1 "Hasta" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Playstation 4'e artık 4 TB hard disk takılabiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim