Agresif tasarımlı Corsair Carbide SPEC-ALPHA satışa çıkıyor

Corsair'in kompakt yapılara güçlü sistemler kurmayı sağlayan Carbide kasa serisi oldukça beğeniliyor ve seri büyümeye devam ediyor. CES 2016 fuarında tanıtılan Corsair Carbide SPEC-ALPHA orta boy ATX kasa, satışa çıkıyor.

5.25 inçlik sürücü yuvasının yer almadığı ürün, ayrıca Corsair’in Bulldog konseptindeki agresif tasarım çizgilerini taşıyan ilk orta boy ATX kasa olma özelliğine sahip. Önden görünüş itibariyle, kasa tasarımı bir Bulldog köpeğini anımsatıyor. LED aydınlatmalı fanlar ile tasarım daha çekici hale geliyor.

Sürücü yuvasının olmaması sayesinde, işlemci ve grafik kartına daha iyi hava akışının sağlandığı kasa, şeffaf panelleri ile de iç kısmı rahatça görebilmenizi sağlıyor. Kasa içerisinde ikisi LED aydınlatmalı olmak üzere 3 fan yer alıyor. Ön kısma ise Hydro serisi 240mm bir radyatör monte edilmiş.

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Kabloların karmaşa oluşturmaması için özel bağlantı noktalarının bulunduğu kasa, alet edevat olmadan kolayca bileşen takılabilecek şekilde tasarlanmış. Üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan kasanın fiyatı 80$ olarak belirlenmiş.