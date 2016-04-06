Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel’deki yeniden yapılanma, geleceğe dair önemli ipuçları veriyor

Yeniden yapılanma denince, genelde şirketlerin kötü giden mali durumları düzeltme çabalarını hatırlıyoruz ancak artık, tempoyu artırmak için da yeniden yapılanma kaçınılmaz hale geliyor.
3 yıl
2,8b
1
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İşlemci pazarının tek hakimi konumundaki Intel, sadece kişisel bilgisayarlara değil, sunucular, giyilebilir cihazlar, akıllı sistemler gibi pek çok alana hitap ediyor. Bununla birlikte, teknoloji sektörü çok hızlı gelişiyor ve üreticiler de bu hıza ayak uydurmak zorunda. Intel’in yeniden yapılanma süreci de buna işaret ediyor.

Yapılan duyuruya göre; PC ve mobil işlemcilerden sorumlu olan başkan yardımcısı Kirk Skaugen ayrılıyor, yerine ise mobil platformların sorumlu şefi Navin Shenoy getiriliyor. Ayrıca Nesnelerin İnterneti’nden sorumlu başkan yardımcısı Doug Davis de emekli oluyor.

Açıklamada dikkat çeken ise, bir süre önce Qualcomm’dan transfer edilen Dr. Venkata “Murthy” Renduchintala yönetiminde, İstemci ve Nesnelerin İnterneti Sektörü ve Sistem Mimarisi grubunun kurulması. Bu grup içerisinde, PC işlemcileri ve Nesnelerin İnterneti bölümleri yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Intel, TLC tabanlı ilk SSD ürünlerini duyurdu"

Kaynaklar, yeniden yapılanmanın biraz daha mobil dünyaya hitap etme amacı güttüğünü ifade ediyor. Elbette işin içerisinde sadece tablet veya akıllı telefonlar yok. Akıllı otomobiller, akıllı ev sistemleri ve hatta akıllı şehirler geleceğin belirleyici sektörleri olacak. Bu bakımdan Intel, günümüz şartlarına göre mühendislik kültürünü yeniden oluşturmak ve yeni akımlarda hızlı bir tempo yakalamak istiyor.

Bunun bir benzerini AMD tarafında da görmüştük. Daha iyi kaynak ayırabilmek ve daha hızlı olabilmek adına, Radeon Teknolojileri Grubu kurulmuş, başına ise Raja Kadouri geçirilmişti. Yeniden yapılanmanın Intel’e neler kazandıracağını ise zamanla göreceğiz. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/04/announced-intel-exec-changes-suggest-mobile-chip-direction.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LG G5 tamir edilebilirlikte iFixit'den yüksek bir geçer not aldı 3 yıl Huawei TalkBand B3 duyuruldu 3 yıl Android Direct Boot ile şifreli cihazlarda bildirim ve alarm kaçırma son buluyor 3 yıl Avrupa’nın elektrikli araç cenneti Fransa’dan Tesla’ya davet 3 yıl Sony Pictures Television, Türkiye’de 4 TV kanalını satın aldı 3 yıl Huawei P9 kamerası ile çektiğimiz ilk fotoğraflar 3 yıl Microsoft Surface Phone 2017'de üç farklı modelle piyasada olabilir 3 yıl iOS zayıf iPhone 6S satışları nedeniyle Android'le savaşını kaybediyor 3 yıl Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı 3 yıl Metal kasalı Meizu M3 Note duyuruldu 3 yıl Samsung'dan dünyanın ilk 10nm sınıfı 8 gigabit DDR4 DRAM yongası 3 yıl Mercedes-Benz'in otonom TIRları Avrupa'yı dolaşıyor 3 yıl HP, 4.366 dolarlık yeni VR odaklı Z serisi iş istasyonlarını tanıttı 3 yıl Google, drone destekli tıbbi yardımın patentini aldı 3 yıl Milli Tankımız "Altay" Armored Warfare'e Ekleniyor 3 yıl Fransa’dan Apple’a kanun ihlali suçlaması 3 yıl FBI: 2011'den beri devlet destekli hackerlar bilgilerimizi çalıyor 3 yıl Güncel Android kullanım oranları açıklandı 3 yıl IKEA sanal gerçekliği mutfakları gezmekte kullanacak 3 yıl DOTA 2'ye sanal gerçeklik desteği geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel’deki yeniden yapılanma, geleceğe dair önemli ipuçları veriyor Sonraki Nvidia’dan yapay zekaya en süper destek: DGX-1 3 yıl The Flash filminde Cyborg da yer alacak 3 yıl HTC 10, ses konusunda da iddialı olacak 3 yıl Karşınızda ilk Pascal tabanlı ekran kartı: Tesla P100 3 yıl OPPO selfie odaklı F1 Plus modelini uluslararası pazarlara getiriyor 3 yıl Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları 3 yıl Tübitak'tan gençlere 150 Bin TL Destek! "BİGG Detaylar videomuzda" 3 yıl Sony'nin büyük PlayStation 4 firmware güncellemesi yarın yayınlanıyor 3 yıl Facebook görme engellilere yardımcı olacak yeni özelliğini kullanıma açtı 3 yıl AMD Bristol Ridge APU ailesi duyuruldu 3 yıl HP Spectre 13: Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı 3 yıl Bu cihaz ile iPhone şifreleri kolayca kırılabiliyor 3 yıl Samsung, brainBAND ile beyin sarsıntısına kafa tutacak 3 yıl Siri'deki açık iPhone'lardaki verilere erişim imkanı sağlıyor 3 yıl İTÜRO 2016, robotik meraklılarını bir araya getiriyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge su altında 16 saat dayandı 3 yıl Google'a komşu olan ilk Türk SEO ajansı 3 yıl Huawei P9 için Kirin 955 sesleri 3 yıl Microsoft aylık 3.99 dolar ödemeli Outlook Premium aboneliğini test ediyor 3 yıl BioPen: Ameliyat sırasında doku yazan 3D yazıcı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim