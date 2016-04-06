Intel’deki yeniden yapılanma, geleceğe dair önemli ipuçları veriyor

İşlemci pazarının tek hakimi konumundaki Intel, sadece kişisel bilgisayarlara değil, sunucular, giyilebilir cihazlar, akıllı sistemler gibi pek çok alana hitap ediyor. Bununla birlikte, teknoloji sektörü çok hızlı gelişiyor ve üreticiler de bu hıza ayak uydurmak zorunda. Intel’in yeniden yapılanma süreci de buna işaret ediyor.

Yapılan duyuruya göre; PC ve mobil işlemcilerden sorumlu olan başkan yardımcısı Kirk Skaugen ayrılıyor, yerine ise mobil platformların sorumlu şefi Navin Shenoy getiriliyor. Ayrıca Nesnelerin İnterneti’nden sorumlu başkan yardımcısı Doug Davis de emekli oluyor.

Açıklamada dikkat çeken ise, bir süre önce Qualcomm’dan transfer edilen Dr. Venkata “Murthy” Renduchintala yönetiminde, İstemci ve Nesnelerin İnterneti Sektörü ve Sistem Mimarisi grubunun kurulması. Bu grup içerisinde, PC işlemcileri ve Nesnelerin İnterneti bölümleri yer alacak.

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Kaynaklar, yeniden yapılanmanın biraz daha mobil dünyaya hitap etme amacı güttüğünü ifade ediyor. Elbette işin içerisinde sadece tablet veya akıllı telefonlar yok. Akıllı otomobiller, akıllı ev sistemleri ve hatta akıllı şehirler geleceğin belirleyici sektörleri olacak. Bu bakımdan Intel, günümüz şartlarına göre mühendislik kültürünü yeniden oluşturmak ve yeni akımlarda hızlı bir tempo yakalamak istiyor.

Bunun bir benzerini AMD tarafında da görmüştük. Daha iyi kaynak ayırabilmek ve daha hızlı olabilmek adına, Radeon Teknolojileri Grubu kurulmuş, başına ise Raja Kadouri geçirilmişti. Yeniden yapılanmanın Intel’e neler kazandıracağını ise zamanla göreceğiz.