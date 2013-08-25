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AIO Robotics'den hepsi bir arada 3D yazıcı projesi : Zeus

5 yıl
1,8b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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AIO Robotics'den hepsi bir arada 3D yazıcı projesi : Zeus

Hem kurumsal girişimler hem de bağış projeleri ile yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan 3D yazıcılar gelişimlerini ara vermeden sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda hepsi-bir-arada 3D yazıcı konseptleri görmek mümkün olacak.

Güney Kaliforniya üniversitesindeki iki araştırmacı tarafından kurulan AIO Robotics, entegre bir 3D tarayıcı modülü taşıyan Zeus adllı 3D yazıcı projesini Eylül ayında Kickstarter'a taşımayı amaçlıyor.

Zeus, tablaya yerleştirdiğiniz objeyi lazer ışınları ile tarayarak 3D veriler elde ediyor ve bunları bulut sunucularda 3D basıma hazır hale getiriyor. Ayrı bir bilgisayara gereksinim duymayan Zeus, 7 inçlik dokunmatik bir ekran ve ARM tabanlı bir bilgisayarı da bünyesinde barındırıyor. 

Tarama ve yazdırma işlevinin dışında kopyalayarak yazdırma ve 3D fax gönderme şeklinde işlevler de mevcut. Firma ürününü 4000$-5000$ aralığında satışa sunmayı planlarken, bağış projesinde minimum miktarın ne olacağı bilinmiyor. 

http://forums.reprap.org/read.php?1,237494,237742 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YordleKing 5 yıl
Mükemmel bir teknoloji bu ya.
Birçok alanda ciddi ciddi devrim yaratacak kapasite var.İlk örnekleri böyleyken bundan 5-10 sene sonrasında çok ciddi gelişmelere olacaktır.
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REDSTONE 5 yıl
Bu 3D yazıcılar gelecekteki başka teknolojilerin atası olacak gibi duruyor.

Son zamanlarda, yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan, en ilginç teknolojilerden birisi.
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