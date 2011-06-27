AirPlay ve Thunderbolt teknolojileri yaygınlaşmak için çok pahalı





AirPlay ve Thunderbolt, Apple'ın hayatımıza kazandırdığı en yeni iki teknolojiydi. Uzun süren ar-ge çalışmaları sonucunda geliştirilen AirPlay ve Thunderbolt yaygın olarak kullanıma da son derece uygundu. Bu iki teknolojinin lisans hakları Apple'da bulunuyor. Ancak Apple'ın belirlediği telif fiyatları yaygın kullanım önünde bir engel oluşturabilir.

Bunlardan AirPlay, Apple'a özel, iOS cihazları arasında video ve ses içeriğinin kablosuz olarak aktarılmasını sağlayan bir teknoloji. İlk etapta sadece Apple TV için kullanılması düşünülen AirPlay, şimdi hem iOS cihazları arasında hem de bu teknolojiyi kullanan diğer uyumlu cihazlara ses ve veri aktarımını mümkün kılıyor. Bu açıdan DLNA standardına oldukça benziyor.

Thunderbolt ise Apple-Intel ortaklığı ile geliştirilen ve 10Gbps hızına kadar çift taraflı veri transferi yapılmasına imkan veren bir aktarım teknolojisi. Thunderbolt, FireWire 800 standardından 12 kat, USB 2.0 standardından ise 20 kat daha hızlı. Bu donanım yeni çıkacak MacBook modellerinde ve LaCie firmasının Little Big Disk adlı RAID 0 ile bağlanmış iki adet 160GB SSD barındıran harici depolama ünitesinde de kullanılacak.

Apple, AirPlay teknolojisinin sadece ses aktarımı lisansını 100$ karşılığında, Thunderbolt teknolojisinin lisansını ise yaklaşık 70$ karşılığında dağıtıyor. AirPlay'in video aktarım lisansı ise şimdilik sadece Apple'da kalacak. Bu, satılacak ürünlere ekstra bir fiyat konması demek oluyor.

Apple'ın elindeki bu imkan ile bir rekabet avantajı sağlaması mümkün. Ancak bu avantaj müşterilerin belirli ekosistem ürünlerini kullanmasını zorunlu kılacak. Google gibi dev rakipler ise açık kaynak yaklaşımı içerisinde daha iyi bir seçenek ve daha yaygın kullanım sunan alternatifler ile Apple'ın karşısına çıkabilir.