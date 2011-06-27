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AirPlay ve Thunderbolt teknolojileri yaygınlaşmak için çok pahalı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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AirPlay ve Thunderbolt, Apple'ın hayatımıza kazandırdığı en yeni iki teknolojiydi. Uzun süren ar-ge çalışmaları sonucunda geliştirilen AirPlay ve Thunderbolt yaygın olarak kullanıma da son derece uygundu. Bu iki teknolojinin lisans hakları Apple'da bulunuyor. Ancak Apple'ın belirlediği telif fiyatları yaygın kullanım önünde bir engel oluşturabilir.
Bunlardan AirPlay, Apple'a özel, iOS cihazları arasında video ve ses içeriğinin kablosuz olarak aktarılmasını sağlayan bir teknoloji. İlk etapta sadece Apple TV için kullanılması düşünülen AirPlay, şimdi hem iOS cihazları arasında hem de bu teknolojiyi kullanan diğer uyumlu cihazlara ses ve veri aktarımını mümkün kılıyor. Bu açıdan DLNA standardına oldukça benziyor.
Thunderbolt ise Apple-Intel ortaklığı ile geliştirilen ve 10Gbps hızına kadar çift taraflı veri transferi yapılmasına imkan veren bir aktarım teknolojisi. Thunderbolt, FireWire 800 standardından 12 kat, USB 2.0 standardından ise 20 kat daha hızlı. Bu donanım yeni çıkacak MacBook modellerinde ve LaCie firmasının Little Big Disk adlı RAID 0 ile bağlanmış iki adet 160GB SSD barındıran harici depolama ünitesinde de kullanılacak.
Apple, AirPlay teknolojisinin sadece ses aktarımı lisansını 100$ karşılığında, Thunderbolt teknolojisinin lisansını ise yaklaşık 70$ karşılığında dağıtıyor. AirPlay'in video aktarım lisansı ise şimdilik sadece Apple'da kalacak. Bu, satılacak ürünlere ekstra bir fiyat konması demek oluyor.
Apple'ın elindeki bu imkan ile bir rekabet avantajı sağlaması mümkün. Ancak bu avantaj müşterilerin belirli ekosistem ürünlerini kullanmasını zorunlu kılacak. Google gibi dev rakipler ise açık kaynak yaklaşımı içerisinde daha iyi bir seçenek ve daha yaygın kullanım sunan alternatifler ile Apple'ın karşısına çıkabilir. 

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DH Misafiri 8 yıl
Bazı insanların para umurlarında değil. Neredeyse hergün şahit olduğum bişey. Airplay i anlatınca 2000tl fiyatını sormadan veriyor.. Hepimiz onlar, onlarda bizim gibi değil. Aylarca bekleyen biliyorum, fiyatını dahi bilmeden..
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DH Misafiri 8 yıl
AirPlay in yerine bluetooth kullanılabilir, üstelik her cihaza uygun. Thunderbolt ise operatörünüzün verdiği en yüksek hız kb veya mb olduğundan Thunderbolt a ihtiyaç yok.
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umutarslan.com 8 yıl
dlna akar.
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alito 8 yıl
apple da ne ucuzki zaten.
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meego 8 yıl
airplay dlna varken ve telif fiyatları bukadar pahalı iken yayılması çok zor.
Thunderbolt ise usb 3.0 dan gerçekten çok çok hızlı bir teknoloji ancak bunun da telif fiyatı çok yüksek.Bu tip usb aygıtları telif fiyatı yüksek ürünlerden uzak duruyor çünkü depolama aygıtları telif fiyatlarından en çabuk etkilencek birim.Bu yuzden Thunderbolt da yayılması fiyatlar böle oldugu sürece zordur.Ancak apple kendi çıkardıgı bir harddiskde filan görürüz herhalde.
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cosmik 8 yıl
Apple herkesin kullanmasını isteseydi iPad gibi fiyatları biraz aşağıda tutardı.
Apple istemiyorsa kimse bişey yapamaz.

Kalite güzel şey ve ar-ge faaliyetlerinin parasını da çıkarmak gerekli.
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ceo-tr 8 yıl
güzel teknolojiler uçuk fiyatlar. air play ile ses aktarımı yapmak için 100 $ fiyat. + olarak firmanın kar payı. son kullanıcıya 130 - 140 $ a patlıycak. takarım kabloyu olur biter :) altın uçlu bakır kablodan daha iyi ve daha güvenilir ses aktarımımı var. :)) en azından ucuz.
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janparey 8 yıl
Yine apple yine yüksek fiyatlara diretme ancak bu sefer fiyatlardan ve alternatiflerden dolayı tutmayacağı ve steve dednin g..t olacağı gün gibi ortada usb zaten standat iken,fiyatları gayet makul iken ve 3.0 ile performansını artıtmışken kim ne yapsın thunderbolt'u veya bluetooth varken airplay'i.
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acmtncy 8 yıl
SiR MaNiaC
kopfnickerzGoogle gibi dev rakipler ise açık kaynak yaklaşımı içerisinde daha iyi bir seçenek ve daha yaygın kullanım sunan alternatifler ile Appleın karşısına çıkabilir. bekliyoruz :)
hayırdır apple yetkilisi mi sandın kendini :)

sanırım kullanıcı olarak bekliyoruz demek istemiş arkadaş :)
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SiR MaNiaC 8 yıl
kopfnickerz
Google gibi dev rakipler ise açık kaynak yaklaşımı içerisinde daha iyi bir seçenek ve daha yaygın kullanım sunan alternatifler ile Appleın karşısına çıkabilir. bekliyoruz :)

hayırdır apple yetkilisi mi sandın kendini :)
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séquestre 8 yıl
Google gibi dev rakipler ise açık kaynak yaklaşımı içerisinde daha iyi bir seçenek ve daha yaygın kullanım sunan alternatifler ile Apple'ın karşısına çıkabilir.
bekliyoruz :)
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