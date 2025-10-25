iPhone işlemcili ucuz MacBook geliyor: Çıkış takvimi paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone işlemcili uygun fiyatlı MacBook planlarını hayata geçirmeye yaklaşıyor. Sektör analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre şirket, 13 inç boyutunda, uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar için hazırlıklara başladı. Bu modelin, özellikle Chromebook pazarına doğrudan rakip olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

A18 Pro işlemcili MacBook ne zaman çıkacak?

Yeni MacBook'un kalbinde, geleneksel M serisi işlemcilerinden farklı olarak iPhone 16 Pro serisinde yer alan A18 Pro çipi bulunacak. Performans açısından A18 Pro, M4 çipten yaklaşık yüzde 40 daha yavaş olsa da, 2020 model M1 MacBook Air ile benzer çok çekirdekli CPU performansı sunuyor ve hatta grafik tarafında M1'i geride bırakıyor.

A18 Pro çipinin Thunderbolt desteği bulunmaması, yeni MacBook'ta yalnızca standart USB-C bağlantı noktalarının yer alacağı anlamına geliyor. Ayrıca A18 Pro'nun 8 GB RAM sınırı, giriş seviyesi konumunu doğruluuyor. Tasarım bölümünde ise, sızıntılar cihazın ultra ince ve hafif bir gövdeye sahip olacağı, renk seçenekleri arasında gümüş, mavi, pembe ve sarı gibi tonların kullanılacağı yönünde.

Dokunmatik MacBook Pro yolda: iPad ve Mac deneyimi birleşiyor 5 gün önce eklendi

Fiyat tarafında ise yeni MacBook için 599 ila 699 dolar aralığı tahmin ediliyor. Böylece, hâlihazırda 999 dolardan başlayan MacBook Air'a göre çok daha erişilebilir bir konumda olacak. A18 Pro işlemcili MacBook için üretimin 2025'in son çeyreğinde başlaması, yıl bitmeden de duyurulması bekleniyor.Ancak Apple'ın yol haritasına göre bu tarihte değişiklikler olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: