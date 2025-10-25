Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone işlemcili ucuz MacBook geliyor: Çıkış takvimi paylaşıldı

    Apple'ın uzun süredir gündemde olan uygun fiyatlı MacBook modeli, tahmin edilenden daha erken tanıtılabilir. Yeni model, iPhone 16 Pro'daki A18 Pro çipten güç alacak.

    iPhone işlemcili ucuz MacBook geliyor: Çıkış takvimi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone işlemcili uygun fiyatlı MacBook planlarını hayata geçirmeye yaklaşıyor. Sektör analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre şirket, 13 inç boyutunda, uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar için hazırlıklara başladı. Bu modelin, özellikle Chromebook pazarına doğrudan rakip olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

    A18 Pro işlemcili MacBook ne zaman çıkacak?

    Yeni MacBook'un kalbinde, geleneksel M serisi işlemcilerinden farklı olarak iPhone 16 Pro serisinde yer alan A18 Pro çipi bulunacak. Performans açısından A18 Pro, M4 çipten yaklaşık yüzde 40 daha yavaş olsa da, 2020 model M1 MacBook Air ile benzer çok çekirdekli CPU performansı sunuyor ve hatta grafik tarafında M1'i geride bırakıyor. 

    A18 Pro çipinin Thunderbolt desteği bulunmaması, yeni MacBook'ta yalnızca standart USB-C bağlantı noktalarının yer alacağı anlamına geliyor. Ayrıca A18 Pro'nun 8 GB RAM sınırı, giriş seviyesi konumunu doğruluuyor. Tasarım bölümünde ise, sızıntılar cihazın ultra ince ve hafif bir gövdeye sahip olacağı, renk seçenekleri arasında gümüş, mavi, pembe ve sarı gibi tonların kullanılacağı yönünde.

    Fiyat tarafında ise yeni MacBook için 599 ila 699 dolar aralığı tahmin ediliyor. Böylece, hâlihazırda 999 dolardan başlayan MacBook Air'a göre çok daha erişilebilir bir konumda olacak. A18 Pro işlemcili MacBook için üretimin 2025'in son çeyreğinde başlaması, yıl bitmeden de duyurulması bekleniyor.Ancak Apple'ın yol haritasına göre bu tarihte değişiklikler olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel bulaşık makinesi yorumları yeni sac tava ilk kullanımı uçağa saç kurutma makinesi alınır mı ayda 100 bin tl kazandiran işler ghost of yotei pc

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer X5T-5050
    Game Garaj Slayer X5T-5050
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum