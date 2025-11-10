M6 Pro ve M6 Max MacBook Pro modelleri OLED ekrana geçiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yeni nesil M6 işlemcili MacBook Pro serisinde önemli bir dönüşümüne hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre şirket, mini LED panelleri tamamen geride bırakarak OLED ekranlara geçiş yapacak. Ancak bu değişim yalnızca M6 Pro ve M6 Max modellerinde uygulanacak.

Apple, OLED MacBook Pro için hazırlıklara başladı

Gelen bilgilere göre yeni nesil MacBook Pro'lar, daha ince kasaya, çerçevesiz OLED panele, dokunmatik ekran desteğine ve yenilenmiş menteşe yapısına sahip olacak. 14 ve 16 inç ekran boyutları korunacak olsa da bu revizyon, Apple'ın üst segment kullanıcılarını hedef alıyor. OLED panel üretiminin maliyeti nedeniyle temel M6 MacBook Pro modelleri bu güncellemeyi almayacak.

Gurman'ın aktardığı bilgilere göre, OLED ekranlı M6 Pro ve M6 Max modellerinin 2026'nın sonu ile 2027’nin ilk çeyreği arasında piyasaya çıkması planlanıyor. Ancak Apple’ın tedarik zinciri tarafında hâlâ belirsizlikler mevcut. Samsung'un bu panellerin seri üretimi için gerekli altyapıyı 2026'nın son çeyreğinde tamamlaması bekleniyor. Bu süreçte yaşanabilecek herhangi bir gecikme, lansman takvimini ileriye taşıyabilir.

Diğer yandan Apple'ın M5 serisi için de takvim netleşmiş durumda. Şirket, 2026'nın ilk yarısında M5 Pro, M5 Max ve M5 Ultra işlemcilerini tanıtacak. Bu işlemciler, güncellenmiş MacBook Pro, Mac Studio, Mac mini ve MacBook Air modellerinde kullanılacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi Apple’ın OLED’e geçiş kararı, yalnızca görüntü kalitesini değil, enerji verimliliğini ve pil ömrünü de iyileştirme sunacak. Ancak şirketin bu yeniliği yalnızca üst seviye modellere taşıması, kullanıcıların daha yüksek fiyatlarla karşılaşacağı anlamına geliyor.

