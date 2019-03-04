AirPods 2 kablosuz olarak sadece 15 dakikada şarj olacak

Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods, boyutu itibariyle küçük pile sahip olduğu için telefon, tablet ve dizüstü bilgisayara kıyasla daha kısa sürede şarj edilebiliyor. Şu an piyasadaki birinci nesil AirPods, 15 dakika şarj edildiğinde 3 saat dinleme süresi sunuyor.

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XDA yazarı ve TV sunucusu Max Weinbach'ın iddiasına göre AirPods 2 daha önce olduğundan daha hızlı şarj edilebilecek. Weinbach'a göre Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı %0'dan %100'e sadece 15 dakikada şarj olabilecek. Eğer bu bilgi doğruysa önceki modele kıyasla ciddi anlamda fark yaratacağını söyleyebiliriz.

25 Mart'ta tanıtılabilir

Daha da şaşırtıcı olanı Weinbach'ın bu şarj süresine kablosuz şarj ile ulaşılacağını iddia etmesi. Apple'ın AirPods için bir kablosuz şarj kutusu üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Bu konuda daha önce bazı bilgiler gündeme gelmişti.

Ancak kablosuz şarjın kabloluya kıyasla daha yavaş olduğunu düşünürsek AirPods 2'nin kablosuz şarj kullanılarak öncekinden daha hızlı şarj edilmesi büyük bir gelişme olacak. Apple'ın 25 Mart tarihinde düzenleyeceği etkinlikte AirPods 2'yi tanıtması bekleniyor.

https://twitter.com/mweinbachXDA/status/1102066755139194884