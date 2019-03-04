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AirPods 2 kablosuz olarak sadece 15 dakikada şarj olacak

Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığını 25 Mart tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte tanıtması bekleniyor. Gelen haberlere bakılırsa AirPods 2 kablosuz olarak 15 dakikada şarj olacak.
2 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods, boyutu itibariyle küçük pile sahip olduğu için telefon, tablet ve dizüstü bilgisayara kıyasla daha kısa sürede şarj edilebiliyor. Şu an piyasadaki birinci nesil AirPods, 15 dakika şarj edildiğinde 3 saat dinleme süresi sunuyor.
Ayrıca Bkz. "Apple donanım mühendisinden çok yazılım mühendisi arıyor"
XDA yazarı ve TV sunucusu Max Weinbach'ın iddiasına göre AirPods 2 daha önce olduğundan daha hızlı şarj edilebilecek. Weinbach'a göre Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı %0'dan %100'e sadece 15 dakikada şarj olabilecek. Eğer bu bilgi doğruysa önceki modele kıyasla ciddi anlamda fark yaratacağını söyleyebiliriz.

25 Mart'ta tanıtılabilir

Daha da şaşırtıcı olanı Weinbach'ın bu şarj süresine kablosuz şarj ile ulaşılacağını iddia etmesi. Apple'ın AirPods için bir kablosuz şarj kutusu üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Bu konuda daha önce bazı bilgiler gündeme gelmişti.
Ancak kablosuz şarjın kabloluya kıyasla daha yavaş olduğunu düşünürsek AirPods 2'nin kablosuz şarj kullanılarak öncekinden daha hızlı şarj edilmesi büyük bir gelişme olacak. Apple'ın 25 Mart tarihinde düzenleyeceği etkinlikte AirPods 2'yi tanıtması bekleniyor.

https://twitter.com/mweinbachXDA/status/1102066755139194884 Yorum Yaz
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ozakin70 2 ay en beğenilen
Peki cebimizi kaç sn’de boşaltıyor. (Gerçi öğrenmek istemiyorum, başkasının cebini bile)
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VYC Majoris 2 ay
Ses kalitesine el atmadılar bir türlü.
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labtek38 2 ay
En fazla 2 yıl kullanabileceğiniz bir cihaz daha.
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ozakin70 2 ay en beğenilen
Peki cebimizi kaç sn’de boşaltıyor. (Gerçi öğrenmek istemiyorum, başkasının cebini bile)
1 Yanıt Yanıtla +6
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emrhyldrm 2 ay
Kablosuz sarj koydular ya fiyati da 1999 tl yaparlar simdi.
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