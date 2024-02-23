Huawei, 3D soğutma sistemi ve nesne algılama özellikli kablosuz şarj standını tanıttı

Tam Boyutta Gör Huawei’nin yeni kablosuz şarj standı, kullanıcıların cihazlarını dikey veya yatay şarj etmelerine olanak tanıyan çift bobin tasarımına sahip. Huawei, 80W’a kadar güç sağlayan kablosuz şarj aletinin çoğu Huawei telefon, kulaklık ve son birkaç nesil iPhone modeliyle uyumlu olduğunu söylüyor.

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Tam Boyutta Gör Beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen Huawei kablosuz şarj pedi, yüksek güçte şarj sırasında ısı yönetimini sağlanmak için 3D hava soğutma sistemine sahip. Ek güvenlik özelliği olarak şarj standında yabancı nesne algılama bulunuyor. Bu özellik sayesinde şarj sırasında anahtar, bozuk para gibi metal nesneler algılandığında LED gösterge yanıp sönerek kullanıcı uyarılıyor.

Kablosuz şarj standı, Huawei Mate 60, Mate 50, Mate 40, P60, P50, P40, P30 serisi dahil çeşitli yeni Huawei telefonlarla uyumlu. Ayrıca iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15 serisiyle uyumlu. FreeBuds Pro, FreeBuds Pro 2, FreeBuds Pro 2+, FreeBuds Pro 3, FreeBuds 3, FreeBuds 4 ve FreeBuds 5 dahil çeşitli Huawei FreeBuds kulaklık modellerini şarj edebiliyor. Huawei MatePad Pro 10.8 tablet de bu standla şarj edilebiliyor.

Huawei hızlı şarjı destekleyen dikey kablosuz şarj standının fiyatını açıklamadı.

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Huawei, 3D soğutma sistemine sahip kablosuz şarj standını tanıttı