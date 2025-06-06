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    iPhone 17'nin kablosuz şarj hızı 45 W'a çıkabilir: Yeni MagSafe şarj cihazı ortaya çıktı

    Tayvanlı bir sertifika sitesinde, 45 W güç çıkışına sahip ve Qi 2.2 standardını destekleyen bir çift MagSafe şarj cihazı ortaya çıktı.                          

    iPhone 17 serisinde kablosuz şarj hızı önemli ölçüde artabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 17 serisi, önemli ölçüde daha hızlı kablosuz şarjı destekleyebilir. Tayvanlı bir sertifika sitesinde, 45 W güç çıkışına sahip ve yaklaşan Qi 2.2 standardını destekleyen bir çift MagSafe şarj cihazı ortaya çıktı.

    iPhone 17 serisinde kablosuz şarj hızı artabilir

    91Mobiles, Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu'nun web sitesinde Apple yapımı iki MagSafe şarj cihazının listelendiği keşfetti. A3503 ve A3502 model numaralı şarj cihazları, aynı şarj özelliklerini destekliyor gibi görünüyor ancak 1m veya 2m olmak üzere farklı uzunluklarda örgülü kablolarla geliyor.

    iPhone 17 serisinde kablosuz şarj hızı önemli ölçüde artabilir Tam Boyutta Gör
    Eğer şarj cihazları gerçekse, iPhone 17 serisinde kablosuz şarj hızları önemli ölçüde artabilir. Apple'ın iPhone 16 serisi şu anda 25 W kablosuz şarj hızını destekliyor.

    Wireless Power Consortium'un (WPC) geliştirdiği Qi şarj standardı, şuanda Qi 2.1 sürümünde 15 W'a kadar kablosuz şarjı destekliyor. Qi 2.2 ise bu hızı 50 W'a çıkaracak. Apple, WPC'nin önemli bir üyesi olarak MagSafe'in manyetik teknolojisinin bir versiyonunu Qi 2'ye getirme konusunda katkıda bulunuyor ve standardın tasarlanmasına yardımcı oluyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 7 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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