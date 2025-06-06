iPhone 17'nin kablosuz şarj hızı 45 W'a çıkabilir: Yeni MagSafe şarj cihazı ortaya çıktı

iPhone 17 serisinde kablosuz şarj hızı artabilir
91Mobiles, Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu'nun web sitesinde Apple yapımı iki MagSafe şarj cihazının listelendiği keşfetti. A3503 ve A3502 model numaralı şarj cihazları, aynı şarj özelliklerini destekliyor gibi görünüyor ancak 1m veya 2m olmak üzere farklı uzunluklarda örgülü kablolarla geliyor.
Wireless Power Consortium'un (WPC) geliştirdiği Qi şarj standardı, şuanda Qi 2.1 sürümünde 15 W'a kadar kablosuz şarjı destekliyor. Qi 2.2 ise bu hızı 50 W'a çıkaracak. Apple, WPC'nin önemli bir üyesi olarak MagSafe'in manyetik teknolojisinin bir versiyonunu Qi 2'ye getirme konusunda katkıda bulunuyor ve standardın tasarlanmasına yardımcı oluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.