AirPods 3 prototipinin görüntüleri internete düştü

Apple'ın iPhone 11 serisini duyurduğu etkinlikte pek çok kişi yeni nesil AirPods hakkında bir şeyler duymayı umuyordu ancak şirket AirPods 3'ten hiç bahsetmedi. İnternete düşen görseller kablosuz kulaklığın yolda olduğunu gösteriyor.

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AirPods 2 geçtiğimiz Mart ayında resmiyet kazanmıştı. Kulaklık yeni bir yonga, Hey Siri kontrolü, yüzde 50 daha fazla konuşma süresi ve isteğe bağlı bir kablosuz şarj kutusu ile geldi.

2020'de çıkabilir

Şirketin gürültü önleme teknolojisi ve suya dayanıklılık gibi özellikler sunacak yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyordu. SlashLeaks, AirPods 3'e ait olduğu iddia edilen bazı görseller yayınladı.

Sızıntının kaynağı, görüntülerdeki aksesuarın AirPods 3 prototipi olduğunu belirtmesine rağmen başka hiçbir detay vermedi. Apple'ın geçen hafta düzenlediği Eylül etkinliğinde resmiyet kazanmayan yeni kulaklığın 2020 yılında piyasaya sürülebileceği söyleniyor.

http://www.slashleaks.com/l/alleged-airpods-3-prototype-surfaces