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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AirPods 3 prototipinin görüntüleri internete düştü

Apple geçen hafta yeni ürünlerini tanıtsa da merakla beklenen AirPods 3 hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Yeni nesil kablosuz kulaklığın prototipine ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.
4 sa.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 11 serisini duyurduğu etkinlikte pek çok kişi yeni nesil AirPods hakkında bir şeyler duymayı umuyordu ancak şirket AirPods 3'ten hiç bahsetmedi. İnternete düşen görseller kablosuz kulaklığın yolda olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'deki topluluklar için ücretsiz ofis: Facebook İstasyon"
AirPods 2 geçtiğimiz Mart ayında resmiyet kazanmıştı. Kulaklık yeni bir yonga, Hey Siri kontrolü, yüzde 50 daha fazla konuşma süresi ve isteğe bağlı bir kablosuz şarj kutusu ile geldi.

2020'de çıkabilir

Şirketin gürültü önleme teknolojisi ve suya dayanıklılık gibi özellikler sunacak yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyordu. SlashLeaks, AirPods 3'e ait olduğu iddia edilen bazı görseller yayınladı.
Sızıntının kaynağı, görüntülerdeki aksesuarın AirPods 3 prototipi olduğunu belirtmesine rağmen başka hiçbir detay vermedi. Apple'ın geçen hafta düzenlediği Eylül etkinliğinde resmiyet kazanmayan yeni kulaklığın 2020 yılında piyasaya sürülebileceği söyleniyor.


http://www.slashleaks.com/l/alleged-airpods-3-prototype-surfaces Yorum Yaz
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Şeref60 2 sa.
Mikrafon performansını çok merak ettim
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Cihan 2 sa.
Bu kulaklıklar da mikrofon işini kim iyi yaparsa parayı o götürür.
Herkes müzikde vs hoparlörler iyi hoş
Ama konu konuşmaya gelince mikrofon yapısı ağza olan uzaklığı vs çok problem
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EknCn 3 sa.
Büyük ihtimal yenilik olarak şu çubuk gibi uzunluğu kısaltacaklar daha sonra hali hazırda 1. nesil de 256 ms olan (süreden emin değilim birkaç kaynakta bu şekilde yazıyor) ve 2. nesil de %30 azaltıldığı belirtilen gecikme süresini %20 daha azaltırlar, ondan sonra şarj kutusunu küçülttük ama daha güçlü yaptık çünkü size H2 çipi duyuruyoruz diyecekler al sana AirPods 3. nesil, geçiniz dostlar gerçekten ses kalitesini çok yükseltirlerse o zaman işler değişir.
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Blackrz 4 sa.
Bu nası kulakmış ya böyle bi kulak mı var
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oly1786 4 sa.
Eğer sızıntı doğruysa, yenilerin benim kulağıma olmayacağını şimdiden söyleyebilirim; bu çapta kulak deliği olanı da tanımıyorum ayrıca...
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