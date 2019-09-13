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Türkiye'deki topluluklar için ücretsiz ofis: Facebook İstasyon

Facebook, Türkiye'de faaliyet gösteren toplulukların etkinlikleri ve eğitimlerini ücretsiz olarak topluma ulaştırabilmesi için Facebook İstasyon adını verdiği topluluk merkezini açtı.
4 sa.
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye'deki topluluklar için ücretsiz ofis: Facebook İstasyon
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Facebook, Türkiye’deki ilk topluluk merkezini faaliyete geçirdi. Facebook İstasyon ismi verilen merkez, Türkiye’deki topluluklar, STK’lar, işletmeler, öğrenciler ve gazetecilerle ortak çalışma ve bilgi paylaşımı alanı olacak. Facebook İstasyon; TOBB ve Habitat derneği iş birliğiyle hayata geçirildi.

Ayrıca Bkz. "4 haftalık blok zinciri eğitimi fırsatı"

Facebook İstasyon’un hedefi, Türkiye’deki farklı toplulukların dijital dünyada büyümeleri için gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini, mobil olmalarını, etkinlik düzenlemelerini sağlayacak desteği sunmak ve bu topluluklar arasında köprü kurarak bireyleri birbirine yakınlaştırmak. Facebook, bu topluluk merkeziyle aynı zamanda Türkiye’deki işletmelerin küresel pazarlara açılmalarına ve profesyonel hedeflerine ulaşmalarına da destek olmayı umuyor.

Türkiye'deki topluluklar için ücretsiz ofis: Facebook İstasyon
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İstanbul’da faaliyete başlayan Facebook İstasyon’un etkinlikleri herkese açık ve ücretsiz olacak. Diğer şehirlerde kurulacak TOBB uydu merkezleri aracılığıyla Anadolu’ya yayılmayı ve 35 binden fazla insana hizmet sunmayı hedefliyor.

Facebook İstasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek, programlardan ücretsiz olarak faydalanmak veya etkinlik oluşturmak için istasyon.fb.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



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Portraitclub 4 sa. en beğenilen
Birileri tarafından su istimal edilir, merak etmeyin. Ne kadar boş topluluk varsa bizde.
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orhanyaltir 20 dk.
Güzel bişeyy
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javaprof 1 sa.
Şimdi buraya bilgisyarımı alıp gidip akşama kadar kod yazabilir miyim? Sitseine girdim tam bilgi yoku.
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V4LKyR 4 sa.
WeWork'ün aynısı.
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Felix Klein 2 sa. yeni yorumcu V4LKyR
Ama ücretsiz.
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Portraitclub 4 sa. en beğenilen
Birileri tarafından su istimal edilir, merak etmeyin. Ne kadar boş topluluk varsa bizde.
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