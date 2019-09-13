Türkiye'deki topluluklar için ücretsiz ofis: Facebook İstasyon

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Facebook, Türkiye’deki ilk topluluk merkezini faaliyete geçirdi. Facebook İstasyon ismi verilen merkez, Türkiye’deki topluluklar, STK’lar, işletmeler, öğrenciler ve gazetecilerle ortak çalışma ve bilgi paylaşımı alanı olacak. Facebook İstasyon; TOBB ve Habitat derneği iş birliğiyle hayata geçirildi.

Ayrıca Bkz. "4 haftalık blok zinciri eğitimi fırsatı"

Facebook İstasyon’un hedefi, Türkiye’deki farklı toplulukların dijital dünyada büyümeleri için gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini, mobil olmalarını, etkinlik düzenlemelerini sağlayacak desteği sunmak ve bu topluluklar arasında köprü kurarak bireyleri birbirine yakınlaştırmak. Facebook, bu topluluk merkeziyle aynı zamanda Türkiye’deki işletmelerin küresel pazarlara açılmalarına ve profesyonel hedeflerine ulaşmalarına da destek olmayı umuyor.

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İstanbul’da faaliyete başlayan Facebook İstasyon’un etkinlikleri herkese açık ve ücretsiz olacak. Diğer şehirlerde kurulacak TOBB uydu merkezleri aracılığıyla Anadolu’ya yayılmayı ve 35 binden fazla insana hizmet sunmayı hedefliyor.

Facebook İstasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek, programlardan ücretsiz olarak faydalanmak veya etkinlik oluşturmak için istasyon.fb.com adresini ziyaret edebilirsiniz.