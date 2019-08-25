AirPower alternatifi Zens Liberty tanıtıldı

Apple’ın kablosuz şarj cihazı AirPower uzun süre gündemde kalmaya başardı. Bir türlü raflarda göremediğimiz cihaz içerisinde 24 bobin bulunuyordu. Böylece AirPower’ın istediğiniz yerine üç farklı cihazınızı koyup şarj edebilecektiniz. Ancak 24 bobinin aşırı ısınmaya sebebiyet vermesi Apple’ın vazgeçmesine sebep oldu. Zens isimli bir firma ise Apple’ın yapmak istediğini kısmen de olsa başardı.

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Aynı anda iki cihazı şarj edin

Zens tarafından üretilen Liberty ismindeki kablosuz şarj cihazı aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. AirPower’a benzer şekilde cihazları istediğiniz şekilde koyabiliyorsunuz. Ayrıca 15W kablosuz şarj desteği de oldukça iddialı. Ancak cihazda Apple’ın planladığı gibi 24 bonin değil 16 bobin bulunuyor. Ek olarak Apple Watch’ı da şarj edemediğinizi belirtelim. Bunun haricinde Qi uyumlu her cihazı Zens Liberty ile şarj edebilirsiniz.

Zens Libery, Kasım ayı itibariyle raflardaki yerini alacak. İki farklı seçenekle gelecek olan cihaz için 139 dolar fiyat etiketi belirlenmiş. Cam plakalı özel versiyon için ise fiyat 179 dolara yükseliyor. Tabii ki Apple Watch şarj edememesi ve sadece iki cihaz desteklemesi tam bir AirPower alernatifi olmasını sağlamasa da 15W şarj gibi ekstra özellikleriyle AirPower bekleyenlere önemli bir seçenek.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/8/24/20830579/apple-airpower-wireless-charging-pad-mat-zens-liberty-iphone-airpods-watch