Kim Nerede? 48 Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı 38 Intel benchmark testiyle işlemcilerinin günlük kullanımda Ryzen modellerine üstünlüğünü sergiledi 24 Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AirPower alternatifi Zens Liberty tanıtıldı

Sancılı süreçlerin ardından iptal edilen Apple’ın kablosuz şarj cihazı AirPower önemli yenilikler vadediyordu. Zens Liberty bunlardan bazılarını yerine getirebiliyor.
1 sa.
338
20
1
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AirPower alternatifi Zens Liberty tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
Apple’ın kablosuz şarj cihazı AirPower uzun süre gündemde kalmaya başardı. Bir türlü raflarda göremediğimiz cihaz içerisinde 24 bobin bulunuyordu. Böylece AirPower’ın istediğiniz yerine üç farklı cihazınızı koyup şarj edebilecektiniz. Ancak 24 bobinin aşırı ısınmaya sebebiyet vermesi Apple’ın vazgeçmesine sebep oldu. Zens isimli bir firma ise Apple’ın yapmak istediğini kısmen de olsa başardı.
Ayrıca Bkz. "Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı"

Aynı anda iki cihazı şarj edin

Zens tarafından üretilen Liberty ismindeki kablosuz şarj cihazı aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. AirPower’a benzer şekilde cihazları istediğiniz şekilde koyabiliyorsunuz. Ayrıca 15W kablosuz şarj desteği de oldukça iddialı. Ancak cihazda Apple’ın planladığı gibi 24 bonin değil 16 bobin bulunuyor. Ek olarak Apple Watch’ı da şarj edemediğinizi belirtelim. Bunun haricinde Qi uyumlu her cihazı Zens Liberty ile şarj edebilirsiniz.

AirPower alternatifi Zens Liberty tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Zens Libery, Kasım ayı itibariyle raflardaki yerini alacak. İki farklı seçenekle gelecek olan cihaz için 139 dolar fiyat etiketi belirlenmiş. Cam plakalı özel versiyon için ise fiyat 179 dolara yükseliyor. Tabii ki Apple Watch şarj edememesi ve sadece iki cihaz desteklemesi tam bir AirPower alernatifi olmasını sağlamasa da 15W şarj gibi ekstra özellikleriyle AirPower bekleyenlere önemli bir seçenek.



https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/8/24/20830579/apple-airpower-wireless-charging-pad-mat-zens-liberty-iphone-airpods-watch Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ymhaslaman 56 dk.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN AirPower alternatifi Zens Liberty tanıtıldı Sonraki Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı 2 sa. 108MP kameralı telefonlar geliyor | Mobilite 3 sa. ABD başkanı Trump, Çin'e uygulanan vergi tariflerinin arttırıldığını açıkladı 4 sa. Intel benchmark testiyle işlemcilerinin günlük kullanımda Ryzen modellerine üstünlüğünü sergiledi 4 sa. TCL gelecek yıl iki katlanabilir akıllı telefon çıkarmayı planlıyor 6 sa. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' görücüye çıktı 6 sa. Moto E6 Plus'ın görüntüleri ortaya çıktı 8 sa. Redmi Note 8'in hangi işlemciden güç alacağı belli oldu 9 sa. Bakteriler yardımıyla tuza dayanıklı bitkiler üretiliyor 9 sa. Sierra Nevada’nın şişirilebilir uzay yaşam alanı görücüye çıktı 10 sa. Dell Freesync 2 HDR destekli monitörünü duyurdu 10 sa. LEGO Legacy: Heroes Unboxed ön kayıtlara başladı 11 sa. Çin, ABD menşeli otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulayacak 12 sa. HyperX yeni klavye anahtarını duyurdu 13 sa. Huawei en gelişmiş yapay zekâ işlemcisini duyurdu 19 sa. Breaking Bad filminin ilk fragmanı paylaşıldı! İşte yayın tarihi 20 sa. Dünya'nın güneş enerjisiyle çalışan ilk demiryolu İngiltere'de hizmete girdi 22 sa. Ay'da şehir inşaa etmek isteyen Japon şirket, 2021'de ilk görevine çıkacak 23 sa. Facebook, Instagram'daki reklam sayısını artırıyor 1 gün Netflix insanlar tarafından oluşturulan koleksiyonları test ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Spotify Premium için 90 günlük ücretsiz deneme süresi
DonanımHaber
Kült bilim kurgu romanı Metro 2033 resmen film oluyor
DonanımHaber
Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor
DonanımHaber
Hangi banka kartı iyidir
DH Forum
Everspace 2 Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
NBA 2K20'nin MyCareer Modunda 2 Usta Oyuncu Olacak
Bölüm Sonu Canavarı
Bir VW Başaran Oto- DSG Şanzuman Kurbanı Hikayesi Daha
DH Forum
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim