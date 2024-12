Otobüsler için kablosuz şarj teknolojisi 'Yılın icadı' seçildi

Tam Boyutta Gör TIME dergisi, elektrikli otobüsler için kablosuz şarj teknolojisini 2024'ün en önemli 200 inovasyonu arasında gösterdi. InductEV isimli şirket tarafından geliştirilen kablosuz şarj teknolojisi ABD'nin çeşitli eyaletlerinde kullanılıyor. 2017'den beri kullanımda olan ve son zamanlarda epey yaygınlaştırılan bu teknoloji hakkında ilgili birimler ve yolcular memnuniyetini dile getiriyor. Şirket, otobüsler duraklara yanaştığında 450 kW'a varan yüksek hızlarda kablosuz şekilde şarj edilmesini sağlıyor.

Otobüslerin elektriklenmesi en zor konulardan birisi çünkü bir yandan devasa yükleri taşımaları gerekirken diğer yandan 18 saat gibi uzun sürelerde yolcu taşıması gerekiyor. Bunu karşılayacak bir batarya teknolojisi henüz olmadığından ya otobüs sayısını arttıracaksınız ya da onları gün içerisinde sık sık şarj edeceksiniz. Zaten 1 milyon doları bulan elektrikli otobüslerin sayısını arttırmak mantıklı olmadığı için en iyi çözüm onları güzergah üzerinde kablosuz olarak şarj etmek. ABD'deki bir toplu taşıma firması InductEV, elektrikli otobüsler için kablosuz şarj sistemini devreye soktu. Otobüsler durakta beklerken 450 kW'a varan hızlarda şarj oluyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Otobüsler için hazırlanan kablosuz şarj sistemi 4 farklı birimden oluşuyor. İlki her yerde olduğu gibi bir şarj istasyonun elektroniklerinin ve elektrik gücünün hazırlandığı kabin. İkincisi yol üstüne asfalta entegre edilmiş her biri 75 kW verebilen ve en fazla 6 tane olup 450 kW güce ulaşan şarj pedleri. Üçüncüsü aracın altına entegre edilen ve manyetik alanı elektriğe dönüştüren alıcı şarj pedleri ve son olarak şöförün otobüsü hizalanmasını sağlayan araç içi ekran. Kablosuz şarjın çok fazla kayba yol açtığını düşünebilirsiniz ama son zamanlardaki geliştirmeler ile %90'ın üzerinde verim her hava şartında elde edilebilmekte.

InductEV, ABD’de devlete ait yüzlerce toplu taşıma otobüslerine bu sistemi entegre etti. Üstelik bu otobüsler birçok farklı üreticiye ait. InductEV şehrin kullanmayı tercih ettiği elektrikli otobüsleri modifiye edip kablosuz şarj edilebilir hale getiriyor, şarj pedlerini rota üzerinde uygun yerlere döşüyor ve sürücülere eğitim veriyor. Otobüslerin full şarj ile garajdan çıkıp gün sonunda yine fulle yakın seviyede şarj ile garaja geri dönmesini sağlıyor.

Birbirine uzak olmayan şekilde kurulumu yapılan kablosuz şarj yüzeyleri sayesinde otobüsler devasa ağır ve aşırı maliyetli bir batarya kullanmak zorunda kalmıyor. Batarya doluluğu %40 ila %80 aralığında tutulduğundan batarya ömrü korunuyor. Bunun dışında onlarca otobüsün şarj edileceği garajın devasa bir elektrik altyapısınında kurulmasına gerek kalmıyor.

Kablolu şarja kıyasla maliyeti daha düşük

InductEV, yaptığı bir çalışmada sistemin faydalarını güzelce özetliyor. Toplam 14 dizel ile işletilen bir hattı kablolu şarj istasyonu ile şarj etmek için toplam 20 otobüs, 20 şarj istasyonu, 2 şarj ve bakım elemanı, şebekeden ciddi anlık güç ihtiyacın ve şebekeyi yükseltme maliyetlerine ihtiyaç duyuluyor. Kablosuz şarj sistemi için ise 14 otobüs, 2 kablosuz şarj istasyonu, 1 bakım elemanı, düşük anlık güç ihtiyacı ve az şebeke güçlendirmesi yeterli oluyor. Kablosuz şarj ile 8 milyon dolar tasarruf sağlamış oluyor.

Kablosuz şarj teknolojisi tabii ki sadece otobüslerde kullanılmıyor. Demiryolları, limanlar ve havalimanlarındaki tüm araçlarda, minibüsler ve taksilerde de kullanılıyor. Bu araçlarda fırsat buldukça şarj et mantığı ile devamlı kablo tak çıkar ya da şarja git gel işleri ile uğraşmaktan kurtuluyorlar.

Bundan 11 sene önce kurulan InductEV girişimi 2017 yılında ilk ticari ürününü hizmete soktu ve bu sene Time dergisinin en önemli 200 inovasyonundan birisi olarak gösterildi. Sürdürülebilirlik kategorisinde yer alan bu teknoloji; fikrin orijinalliği, etkinliği, tutku ve yarattığı etkiye göre yılın en önemli icatları arasında gösterildi..

