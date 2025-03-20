Avrupa Birliği, şarj girişi olmayan iPhone'ların sorun olmadığını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre Apple, yaklaşmakta olan iPhone 17 Air'ı başlangıçta şarj girişi olmadan piyasaya sürmeyi planladı. Ancak, Avrupa Birliği'nin düzenlemelerinden korkan şirket, şimdilik USB-C portunu korumaya karar verdi.

"Sadece kablosuz şarj olabilen cihazlar kurallara uygun"

Ancak, 9to5Mac'e konuşan Avrupa Komisyonu basın görevlisi Federica Miccoli, fiziksel şarj girişi olmayan ve yalnızca kablosuz şarjı destekleyen bir cihazın tamamen kurallara uygun olduğunu doğruladı ve şunları söyledi: "Evet. Bu tür radyo ekipmanları kablolu şarj yoluyla şarj edilemediğinden, uyumlu (kablolu) şarj çözümünü içermesi gerekmiyor."

Başka bir deyişle, USB-C girişi yalnızca kablolu şarjı destekleyen cihazlarda zorunlu tutuluyor. Buradaki amaç, birbirine uyumsuz farklı standartları ortadan kaldırmak. Eğer bir cihazı şarj etmenin tek yolu kablosuz ise, o zaman USB-C girişine sahip olması gerekmiyor.

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AB'nin USB-C yasası, aynı standartlaşmanın kablosuz şarjda da gerçekleşmesini istiyor: "Komisyon, gelecekte iç pazardaki parçalanmayı ve tüketiciler ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemek amacıyla kablosuz şarjın uyumlaştırılmasını teşvik edecektir. Komisyon, her türlü kablosuz şarj teknolojisinin (sadece endüktif değil) evrimini, özellikle pazar gelişmelerini, pazar penetrasyonunu, pazar parçalanmasını, teknolojik performansı, birlikte çalışabilirliği, enerji verimliliğini ve şarj performansını izleyecektir."

Neyse ki, bu konuda bir standartlaşmaya gidildi. Apple, MagSafe standardını Wireless Power Consortium'a bağışladı ve Qi2 kablosuz şarj standardı ortaya çıktı, ancak mıknatısla yapışma isteğe bağlı hale getirildi.

Bu gelişmeler, bu seneki iPhone 17 Air'de olmasa bile, gelecekte sadece kablosuz şarj olabilen bir iPhone'un piyasaya çıkmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.

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