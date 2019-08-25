Redmi Note 8 serisi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Firma da yaptığı paylaşımlarla cihazlar hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 8 Pro’nun basın görselleri ve Redmi Note 8’in yonga seti resmiyet kazanmıştı. Bugünse Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı.

Dörtlü arka kamera

Dörtlü arka kamerayı Redmi Note 8’de de görebiliyoruz. Redmi Note 8 Pro’da orta kısıma yerleştirilen kamera paketi Redmi Note 8’de sol üst köşeye konumlandırılmış. Ayrıca yapılan paylaşımda ana kamera sensörünün 48 MP olduğunu da öğrenebildik. Pro modelle aradaki büyük değişimlerden biri de ToF sensörün bulunmaması olarak söylenebilir.

Görselde net olarak gözükmese de Redmi Note 8’in arka parmak izi sensörüyle gelmesi bekleniyor. Yani fiyat olarak avantajlar sunmak amacıyla Pro modele kıyasla bazı özelliklerini kaybediyor.

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Geçtiğimiz gün Redmi Note 8’in Snapdragon 665 yonga setiyle geleceği de paylaşıldı. Resmi tanıtım tarihi 29 Ağustos. Redmi TV’nin de resmiyet kazanacağı bu tarihe çok az kaldı. Ancak önümüzdeki günlerde firmadan farklı bilgiler almaya devam etmemiz mümkün.

https://www.gizmochina.com/2019/08/25/redmi-note-8s-camera-configuration-revealed-doesnt-have-a-tof-sensor/