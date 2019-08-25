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Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı

Redmi Note 8 serisi detaylanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Redmi Note 8 Pro görsllerinden sonra bugün de Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı
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Redmi Note 8 serisi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Firma da yaptığı paylaşımlarla cihazlar hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 8 Pro’nun basın görselleri ve Redmi Note 8’in yonga seti resmiyet kazanmıştı. Bugünse Redmi Note 8’in kamera görseli paylaşıldı.

Dörtlü arka kamera

Dörtlü arka kamerayı Redmi Note 8’de de görebiliyoruz. Redmi Note 8 Pro’da orta kısıma yerleştirilen kamera paketi Redmi Note 8’de sol üst köşeye konumlandırılmış. Ayrıca yapılan paylaşımda ana kamera sensörünün 48 MP olduğunu da öğrenebildik. Pro modelle aradaki büyük değişimlerden biri de ToF sensörün bulunmaması olarak söylenebilir.

Görselde net olarak gözükmese de Redmi Note 8’in arka parmak izi sensörüyle gelmesi bekleniyor. Yani fiyat olarak avantajlar sunmak amacıyla Pro modele kıyasla bazı özelliklerini kaybediyor.

Ayrıca Bkz. "108MP kameralı telefonlar geliyor | Mobilite"

Geçtiğimiz gün Redmi Note 8’in Snapdragon 665 yonga setiyle geleceği de paylaşıldı. Resmi tanıtım tarihi 29 Ağustos. Redmi TV’nin de resmiyet kazanacağı bu tarihe çok az kaldı. Ancak önümüzdeki günlerde firmadan farklı bilgiler almaya devam etmemiz mümkün.



https://www.gizmochina.com/2019/08/25/redmi-note-8s-camera-configuration-revealed-doesnt-have-a-tof-sensor/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emre1393 14 dk.
şu kutusu göründü haberlerini yapmayı bırakın be arkadaş, shiftdelete falan yapsa hadi neyse. (belki de yapıyordur, zaten o yüzden izlemiyorum herifleri)
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Xloud 43 dk.
Galaxy Zoom'un 3lerce satmasıyla satmasıyla aynı sebepten
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MuharremAylar 55 dk.
4 tane ayrı kamera yerine bir tane bütün özelliklere sahip kamera neden konulmuyor.
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selahattın ısık 1 sa.
boydan boya kamera yok..

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