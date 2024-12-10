Samsung Galaxy S25 serisi, Qi2 kablosuz şarj desteğiyle geliyor

Galaxy S25, Qi2 / MagSafe şarjı destekleyecek
Samsung, henüz piyasaya sürdüğü akıllı telefonların hiçbirinde Qi2 şarj özelliğini kullanmadı. Qi2 uyumlu tek bir Samsung cihazı var; Türkiye’de de yakın zamanda satışa çıkan Galaxy Ring. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra, Qi2 desteğine sahip bir sonraki Samsung cihazları olacak. Ancak, 15W kablosuz şarjla sınırlı olacak.
Galaxy S25, 4000 mAh; Galaxy S25 Plus 4900 mAh, Galaxy S25 Ultra’nın da 5000 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor. S25+ ve S25 Ultra, USB PD PPS standardı aracılığıyla 45W hızlı şarjı destekleyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: