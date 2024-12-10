Samsung Galaxy S25 serisi, Qi2 kablosuz şarj desteğiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Qi2 şarj standardı duyurulalı neredeyse iki yıl oldu ancak şimdiye kadar yalnızca tek bir Android telefon (HMD Skyline) bunu destekledi. Google’ın en yeni Pixel 9 telefonlarında bile bu destek gelmedi. Apple, iPhone 12’den beri Qi2 kablosuz şarjı sunuyor. Şimdi 2025’in beklenen telefonlarından Galaxy S25’in de en yeni kablosuz şarj desteğiyle geleceği söyleniyor.

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Galaxy S25, Qi2 / MagSafe şarjı destekleyecek

Samsung, henüz piyasaya sürdüğü akıllı telefonların hiçbirinde Qi2 şarj özelliğini kullanmadı. Qi2 uyumlu tek bir Samsung cihazı var; Türkiye’de de yakın zamanda satışa çıkan Galaxy Ring. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra, Qi2 desteğine sahip bir sonraki Samsung cihazları olacak. Ancak, 15W kablosuz şarjla sınırlı olacak.

Galaxy S25, 4000 mAh; Galaxy S25 Plus 4900 mAh, Galaxy S25 Ultra’nın da 5000 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor. S25+ ve S25 Ultra, USB PD PPS standardı aracılığıyla 45W hızlı şarjı destekleyebilir.

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Samsung Galaxy S25 serisi, Qi2 şarj desteğiyle geliyor