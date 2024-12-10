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    Samsung Galaxy S25 serisi, Qi2 kablosuz şarj desteğiyle geliyor

    Yeni bir rapor, Samsung'un Galaxy S25 serisinin Qi2 şarj desteğiyle geleceğini söylüyor. Qi2 kablosuz şarj, 2025 akıllı telefonlarında yaygınlaşacak gibi görünüyor.
    samsung galaxy s25 qi2 kablosuz şarj desteği Tam Boyutta Gör
    Qi2 şarj standardı duyurulalı neredeyse iki yıl oldu ancak şimdiye kadar yalnızca tek bir Android telefon (HMD Skyline) bunu destekledi. Google’ın en yeni Pixel 9 telefonlarında bile bu destek gelmedi. Apple, iPhone 12’den beri Qi2 kablosuz şarjı sunuyor. Şimdi 2025’in beklenen telefonlarından Galaxy S25’in de en yeni kablosuz şarj desteğiyle geleceği söyleniyor.

    Galaxy S25, Qi2 / MagSafe şarjı destekleyecek

    Samsung, henüz piyasaya sürdüğü akıllı telefonların hiçbirinde Qi2 şarj özelliğini kullanmadı. Qi2 uyumlu tek bir Samsung cihazı var; Türkiye’de de yakın zamanda satışa çıkan Galaxy Ring. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra, Qi2 desteğine sahip bir sonraki Samsung cihazları olacak. Ancak, 15W kablosuz şarjla sınırlı olacak.

    Galaxy S25, 4000 mAh; Galaxy S25 Plus 4900 mAh, Galaxy S25 Ultra’nın da 5000 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor. S25+ ve S25 Ultra, USB PD PPS standardı aracılığıyla 45W hızlı şarjı destekleyebilir.

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