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AirPower bu kez AirPods kablosuz şarj kutusunun paketinde göründü

Apple'ın uzun süredir beklenen kablosuz şarj cihazı sonunda piyasaya sürülüyor. AirPower olarak adlandırılan akseuar AirPods için piyasaya sürülen kablosuz şarj kutusunun paketinde ortaya çıktı.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Söylentilere bakılırsa, Apple'ın uzun zamandır beklenen AirPower adlı kablosuz şarj cihazı bu hafta satışa sunulacak. Cupertinolu şirket henüz resmi bir açıklama yapmadığı için bunun doğru olup olmadığını bilemiyoruz. Şu an için kesin olarak bildiğimiz tek şey varsa o da aksesuarın iptal edilmemiş olması.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 serisine yazılım güncellemesi geldi"
Yukarıdaki görsel, AirPods için piyasaya sürülen kablosuz şarj kutusunun paketini gösteriyor. Ürün kutusunun üzerinde şirketin henüz satışa sunmadığı AirPower'ın resmi var. Yani bu da kablosuz şarj aksesuarının iptal edilmediğini ve bu hafta çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu doğruluyor.

Apple'ın web sitesinde yeni görüntüleri de çıktı

Ürün kutusunun arkasında, AirPods için tasarlanan kablosuz şarj kutusunun AirPower ile şarj edilebileceğini gösteren bir diyagram bulunuyor. Bununla birlikte kısa süre önce Apple’ın web sitesinde kablosuz şarj aksesuarının yeni görüntülerinin ortaya çıkması da AirPower’ın çok uzakta olmadığının sinyalini vermişti.

https://9to5mac.com/2019/03/25/airpower-airpods-2-packaging/ Yorum Yaz
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hardtracker 1 ay en beğenilen
ne lanet bi cihazmis ciksa da kurtulsak haberlerinden.
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terimer 1 ay
Kablosuz sarj kutusu sakiz kutularina benziyor. :-)
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matador_mirkhan 1 ay
Kablosuz şarj kutulu airpodsu alanların kutusundan airpower içerik olarak mı gelecek tam anlayan var mı?
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hardtracker 1 ay matador_mirkhan
AirPower ile uyumlu olacak manasinda.
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RedManetics 1 ay matador_mirkhan
100 sene sonra bunu görebilirsin :)
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The.Mafia 1 ay
Artık çıkardım rakipleri çıkaralı yıllar oldu
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hardtracker 1 ay en beğenilen
ne lanet bi cihazmis ciksa da kurtulsak haberlerinden.
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