AirPower bu kez AirPods kablosuz şarj kutusunun paketinde göründü

Söylentilere bakılırsa, Apple'ın uzun zamandır beklenen AirPower adlı kablosuz şarj cihazı bu hafta satışa sunulacak. Cupertinolu şirket henüz resmi bir açıklama yapmadığı için bunun doğru olup olmadığını bilemiyoruz. Şu an için kesin olarak bildiğimiz tek şey varsa o da aksesuarın iptal edilmemiş olması.

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Yukarıdaki görsel, AirPods için piyasaya sürülen kablosuz şarj kutusunun paketini gösteriyor. Ürün kutusunun üzerinde şirketin henüz satışa sunmadığı AirPower'ın resmi var. Yani bu da kablosuz şarj aksesuarının iptal edilmediğini ve bu hafta çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu doğruluyor.

Apple'ın web sitesinde yeni görüntüleri de çıktı

Ürün kutusunun arkasında, AirPods için tasarlanan kablosuz şarj kutusunun AirPower ile şarj edilebileceğini gösteren bir diyagram bulunuyor. Bununla birlikte kısa süre önce Apple’ın web sitesinde kablosuz şarj aksesuarının yeni görüntülerinin ortaya çıkması da AirPower’ın çok uzakta olmadığının sinyalini vermişti.

https://9to5mac.com/2019/03/25/airpower-airpods-2-packaging/