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Samsung Galaxy S10 serisine yazılım güncellemesi geldi

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 serisi, PowerShare özelliğinin performansını arttıran, hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeren bir güncelleme aldı.
1 ay
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7
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Samsung, Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modellerine yönelik bir güncelleme paketi yayınladı. Cihazların güvenlik seviyelerini arttıran bu güncelleme, PowerShare adı verilen ters şarj özelliğinin de performansını yükseltiyor.

Ters şarj özelliği iyileştirildi

Galaxy S10 cep telefonları PowerShare adlı bir kablosuz ters şarj özelliğine sahip ve bu sayede kablosuz şarj desteği olan cihazları pratik bir şekilde şarj edebiliyorlar. Ancak cihazlarda Qi özelliğinin olması gerektiğini, aksi takdirde bu özelliğin çalışmayacağını da belirtelim. Bu özellik çok cazip gibi görünse de cihazları oldukça yavaş bir şekilde şarj ediyor ve Samsung bu işlemi hızlandırmak için birkaç yazılım güncellemesi daha yapacak gibi görünüyor.
Bunun yanında yeni güncelleme ile birlikte cihazdaki hataların azaltıldığı ve Mart güvenlik paketi ile güvenlik seviyesinin de yükseltildiği belirtilmiş. Güncellemenin şu an Avrupa'daki kullanıcılara sunulmaya başladığı ve yakın bir zamanda ABD kullanıcıları için de dağıtılacağı da gelen haberler arasında.

https://www.sammobile.com/2019/03/25/galaxy-s10-update-powershare-improvements-march-security-patch/ Yorum Yaz
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hakangündüz 1 ay en beğenilen hayansame
fransızca nın f sinden anlamayan birinin fransızca hakkında yorum yapmasına benzemiş sizin iş.
o alttaki 3 küçük tuş hiçbir şekilde gözülmüyor gizlenebiliyor ve iphone, xiaomi vb tellerdeki gesture hareketleriyle telefon çokta iyi kullanılıyor
benden size örnek olsun ;
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fransızca nın f sinden anlamayan birinin fransızca hakkında yorum yapmasına benzemiş sizin iş.o alttaki 3 küçük tuş hiçbir şekilde gözülmüyor gizlenebiliyo...
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Askaparta 1 ay
Tam ekran keyfi çok güzel şomimde.
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V4LKyR 1 ay
Kernel versiyonu nedir?
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hayansame 1 ay
şu alttaki 3 kapasitif tusla , yönetmek inanilmaz. Boyle hantal bir arayuz kullanimi, nasil kabul goruyor sasiriyorum... kocaman ekranlar alttaki 3 kucuk tusla yonetiliyor .xiaomi ios . ornek alinmali
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hakangündüz 1 ay hayansame
fransızca nın f sinden anlamayan birinin fransızca hakkında yorum yapmasına benzemiş sizin iş.
o alttaki 3 küçük tuş hiçbir şekilde gözülmüyor gizlenebiliyor ve iphone, xiaomi vb tellerdeki gesture hareketleriyle telefon çokta iyi kullanılıyor
benden size örnek olsun ;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +16
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