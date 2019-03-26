Samsung Galaxy S10 serisine yazılım güncellemesi geldi

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Samsung, Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modellerine yönelik bir güncelleme paketi yayınladı. Cihazların güvenlik seviyelerini arttıran bu güncelleme, PowerShare adı verilen ters şarj özelliğinin de performansını yükseltiyor.
Ters şarj özelliği iyileştirildi
Galaxy S10 cep telefonları PowerShare adlı bir kablosuz ters şarj özelliğine sahip ve bu sayede kablosuz şarj desteği olan cihazları pratik bir şekilde şarj edebiliyorlar. Ancak cihazlarda Qi özelliğinin olması gerektiğini, aksi takdirde bu özelliğin çalışmayacağını da belirtelim. Bu özellik çok cazip gibi görünse de cihazları oldukça yavaş bir şekilde şarj ediyor ve Samsung bu işlemi hızlandırmak için birkaç yazılım güncellemesi daha yapacak gibi görünüyor.Bunun yanında yeni güncelleme ile birlikte cihazdaki hataların azaltıldığı ve Mart güvenlik paketi ile güvenlik seviyesinin de yükseltildiği belirtilmiş. Güncellemenin şu an Avrupa'daki kullanıcılara sunulmaya başladığı ve yakın bir zamanda ABD kullanıcıları için de dağıtılacağı da gelen haberler arasında.
https://www.sammobile.com/2019/03/25/galaxy-s10-update-powershare-improvements-march-security-patch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o alttaki 3 küçük tuş hiçbir şekilde gözülmüyor gizlenebiliyor ve iphone, xiaomi vb tellerdeki gesture hareketleriyle telefon çokta iyi kullanılıyor
benden size örnek olsun ;