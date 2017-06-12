AirTies, İzmir’den dünyaya kablosuz ağ teknolojileri üretecek

Kablosuz ağ teknolojileri alanında son dönemde önemli çalışmalar yapan ve dünyada ses getirmeye başlayan AirTies, yeni cihazlarını İzmir’deki ARGE Merkezi’nde üretecek.





Dünya genelinde 20 milyondan fazla ürüne ve İstanbul’da ödüllü bir Ar-Ge merkezine sahip AirTies, İzmir’de yepyeni bir Ar-Ge ofisi açtı. Bu yeni Ar-Ge ofisiyle AirTies’ın hedefi, Türk mühendislerden oluşan güçlü kadrosuyla, yenilikçi ve kablosuz ağ sistemleri sektörüne yön veren teknolojileri geliştirmeye devam ederek, dünyaya ihraç etmek.

Şu an Amerika’nın Texas ve California eyaletlerinde, İstanbul ve Erzincan’da ofisleri bulunan AirTies’ın İzmir Ar-Ge ofisi, kablosuz ağ ve internet TV alıcıları konusunda yeni teknolojiler geliştirmek ve yakın çevresinde kurduğu test evleri ile gelişmiş test sistemleri geliştirmek ve uygulamak için tasarlandı.

"Whole Home Wifi" ve “Wi-Fi Mesh“ (evin her yerinde kullanılabilen kablosuz erişim) teknolojisinde önemli bir isim haline gelen AirTies, teknoloji çözümleri ile hali hazırda dünyaya yazılım ve donanım ihraç ediyor.