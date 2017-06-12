Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

AirTies, İzmir’den dünyaya kablosuz ağ teknolojileri üretecek

1 yıl
6b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kablosuz ağ teknolojileri alanında son dönemde önemli çalışmalar yapan ve dünyada ses getirmeye başlayan AirTies, yeni cihazlarını İzmir’deki ARGE Merkezi’nde üretecek.


Dünya genelinde 20 milyondan fazla ürüne ve İstanbul’da ödüllü bir Ar-Ge merkezine sahip AirTies, İzmir’de yepyeni bir Ar-Ge ofisi açtı. Bu yeni Ar-Ge ofisiyle AirTies’ın hedefi, Türk mühendislerden oluşan güçlü kadrosuyla, yenilikçi ve kablosuz ağ sistemleri sektörüne yön veren teknolojileri geliştirmeye devam ederek, dünyaya ihraç etmek.

Şu an Amerika’nın Texas ve California eyaletlerinde, İstanbul ve Erzincan’da ofisleri bulunan AirTies’ın İzmir Ar-Ge ofisi, kablosuz ağ ve internet TV alıcıları konusunda yeni teknolojiler geliştirmek ve yakın çevresinde kurduğu test evleri ile gelişmiş test sistemleri geliştirmek ve uygulamak için tasarlandı.

"Whole Home Wifi" ve “Wi-Fi Mesh“ (evin her yerinde kullanılabilen kablosuz erişim) teknolojisinde önemli bir isim haline gelen AirTies, teknoloji çözümleri ile hali hazırda dünyaya yazılım ve donanım ihraç ediyor.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr.ED 1 yıl en beğenilen
Bu haber İzmir'de deprem etkisi yarattı.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl
Turk Telekom için içerisinde 78951 tane backdoor olan ağ ürünleri üretecek deseniz daha doğru olurmuş. Kullanmayın kullandırmayın. Gidin Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmayan markaların ağ ürünlerini alın. İlerde başınız çok yanar benden söylemesi.
Turk Telekom için içerisinde 78951 tane backdoor olan ağ ürünleri üretecek deseniz daha doğru olurmuş. Kullanmayın kullandırmayın. Gidin Türkiye ile hiçbir bağl...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FRAPS_TR 1 yıl
Wps açığı olmayan ender modem markasıdır , iyidir güzeldir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
davidoff26 1 yıl
Network pazarında en kötü ürünleri bu güne kadar AirTies çıkardı.Münkünse uzak durun arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 1 yıl
Önce, 2008-09'da üretip de hala çalışmasına rağmen, W7 ve sonrasına sürücü çıkartmadıkları için çöp olan donanımlarına sürücü yazsınlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 yıl
İzmir'de üretmeyecek, İzmir'de tasarlayıp Tayvan'da ürettirecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.ED 1 yıl en beğenilen
Bu haber İzmir'de deprem etkisi yarattı.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl Mr.ED
:D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
odeon99 1 yıl
Nasıl olacak acaba heyecan ile bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Montaj olmasin !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl
Turk Telekom için içerisinde 78951 tane backdoor olan ağ ürünleri üretecek deseniz daha doğru olurmuş. Kullanmayın kullandırmayın. Gidin Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmayan markaların ağ ürünlerini alın. İlerde başınız çok yanar benden söylemesi.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,1b izlenme · 21 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,1b izlenme · 2 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
09:16
Mercedes E serisi, elektrikli araçlar ve Mercedes’in Türkiye yatırımlarını konuştuk
12,4b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim