Airbus A320'nin iniş ve kalkış prosedürlerini 360 derece izleyin (Video)

Uzun yolları kısaltan ve dünyayı daha ufak hale getiren uçaklar, herkesin ilgisi çeken teknolojik harikalar arasında yer alıyor. YouTube üzerinde yayınlanan yeni bir video ise Airbus A320'nin iniş ve kalkış prosedürlerini 360 derecelik bir deneyim haline getiriyor.

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, bildiğiniz gibi uzun zamandır 360 derece videolara destek veriyor ve bu açıdan içerik sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu noktada İsviçre Havayolları tarafından yayınlanan 360 derecelik video, LX2804 uçuş kodlu Airbus A320'nin Zurich'den Geneva'ya kadar olan yolculuğu tüm açıları ve detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Luc Wolfensberger ve Martin Radinger'ın kontrolünde gerçekleştirilen uçuşu aşağıda izleyebilirsiniz. Kokpit içerisinde fare hareketleriyle gezebilir, sanal gerçeklik başlığınız varsa direkt olarak kokpit içerisine yerleşebilirsiniz. İyi seyirler.