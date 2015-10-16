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Airbus A320'nin iniş ve kalkış prosedürlerini 360 derece izleyin (Video)

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Airbus A320'nin iniş ve kalkış prosedürlerini 360 derece izleyin (Video)
Uzun yolları kısaltan ve dünyayı daha ufak hale getiren uçaklar, herkesin ilgisi çeken teknolojik harikalar arasında yer alıyor. YouTube üzerinde yayınlanan yeni bir video ise Airbus A320'nin iniş ve kalkış prosedürlerini 360 derecelik bir deneyim haline getiriyor.
Dünyanın en popüler video platformu YouTube, bildiğiniz gibi uzun zamandır 360 derece videolara destek veriyor ve bu açıdan içerik sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu noktada İsviçre Havayolları tarafından yayınlanan 360 derecelik video, LX2804 uçuş kodlu Airbus A320'nin Zurich'den Geneva'ya kadar olan yolculuğu tüm açıları ve detaylarıyla gözler önüne seriyor. 
Luc Wolfensberger ve Martin Radinger'ın kontrolünde gerçekleştirilen uçuşu aşağıda izleyebilirsiniz. Kokpit içerisinde fare hareketleriyle gezebilir, sanal gerçeklik başlığınız varsa direkt olarak kokpit içerisine yerleşebilirsiniz. İyi seyirler.

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cagrimir 3 yıl
Gear VR da izleyelim bakalım.
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Phantom II 3 yıl
Biraz daha aksiyon isteyenler Patrouille Suisse ekibinin antreman ucusunu 360° izleyebilirler.
Kullanılan ucak F-5E Tiger II
m.youtube.com/...
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Umutcan 3 yıl
4k video'yu stream ile izleyebilmek de bir problem adsl ile...
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kadirirdem 3 yıl
Cok iyi düşünmüşler süper olmuş..
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Piêr Dé Sans 3 yıl kadirirdem
Kendin mesaj atabilecek kadar kafaya sahip değil misin?
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infom@n 3 yıl
Uçağı bi sileydiniz. Toz içinde. :P
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Guest-97084050D 3 yıl
Webtekno'nun 1 hafta önceki haberi... Bayağı hızlısınız maşallah.
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XPerience 3 yıl
Bu gerçekten çok iyi düşünülmüş ve harika bir olay. Çok keyif aldım ama konsol butonları görünmüyor görüntü birleşim noktasında kalmış. Yine de çok güzel
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