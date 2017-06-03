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Akamai 2017’nin ilk internet raporunu paylaştı: Türkiye internet hızı sıralamasında geriledi

Akamai Technologies, 2017’nin ilk çeyreğine ait internet hızı verilerini paylaştı. Rapora göre Güney Kore internet hızı alanında liderliğini sürdürürken Türkiye 4 basamak geriledi.
1 yıl
6,2b
1
58
Diğer
Furkan Babur
Yazar
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İçerik dağıtım ağı hizmetinde dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Akamai, 2008’den bu yana paylaşmakta olduğu global internet raporlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl paylaştığı raporlarda 130 ülkenin internet hızlarına dair verileri derleyen şirket, bu yılın ilk raporunda 149 ülkeye ait internet verilerini düzenleyerek ülkeleri ve bölgeleri bağlantı hızlarına göre sıraladı.

 
En hızlı genişbant internet hızına sahip 10 ülke 

Dünya genelinde ortalama genişbant internet hızı 2016’nın son çeyreğine kıyasla yüzde 2.3, 2016’nın birinci çeyreğine kıyasla yüzde 15 artış göstererek 7.2Mbps’a yükselirken uzun bir süredir listenin zirvesini kimseye bırakmayan Güney Kore 28.6Mbps’lık internet hızıyla yine liderliğini korudu. Güney Kore’yi; 23.5Mbps’la hızla Norveç, 22.5Mbps’la İsveç ve 21.9Mbps’la Hong Kong takip etti. Yılın ilk çeyreğinde ulaşılan en yüksek internet hızı ise 184.5Mbps’lık hızla Singapur’dan geldi.

Hız Arttı Ama Yetmedi 

Akamai’nin bir önceki raporunda genişbant internet hızı karşılaştırmasında dünya genelinde 71.sırada bulunan Türkiye’de, ortalama genişbant internet hızı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1, geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 4.4 arttı ancak bu artış listedeki sıralamayı korumaya yetmedi. Orta Doğu ve Afrika kategorisine yerleştirilen Türkiye, aynı kategoride bulunan Katar, İsrail, Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in gerisinde kaldı. Genel sıralamada ise 4 basamak gerileyerek 75. sıraya yerleşti.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin hız sıralaması 

Dünya genelinde internet kullanıcılarının hangi hız aralıklarında internet kullandığını verisini de paylaşan Akamai’nin raporuna göre, rapordaki ülkelerdeki, internet kullanıcılarının yüzde 82’si 4Mbps’ın üstünde bir internet bağlantısına sahip. Dünya genelinde kullanıcıların neredeyse yarısı (yüzde 45’i) 10Mbps’ın üstünde internet hızına sahipken yüzde 28’inin ise internet hızı 15Mbps’ın üzerinde. Yüzde 12’lik kullanıcı dilimi ise 25Mbps’ın hızının üstünde internetten faydalanıyor.

Aynı hız aralıklarına Türkiye için baktığımızda internet kullanıcılarının yüzde 76’sının internet hızı 4Mbps’ın üstünde. 10Mbps’a geldiğimiz zaman bu kullanıcı dilimi yüzde 19’a gerilerken ülkemizdeki yüzde 7.5’lik kullanıcı kitlesinin 15Mbps’ın üstünde bir hızla internet erişimi sağladığını görüyoruz. Raporda Orta Doğu ve Afrika kategorisi için yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 25Mbps’ın üzerinde internet hızına sahip olan kullanıcı yüzdesiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Mobil Cephede Durum Daha İyi 

Mobil veri kullanımında ise Türkiye ile listenin ilk sıralarında bulunan ülkeler arasındaki hız farkının genişbant internet bağlantısına kıyasla daha az olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere ortalama 26Mbps’lık mobil bağlantı hızıyla bu alanda ilk sırada bulunurken ülkeleri sıralarsak Türkiye, 10.3Mbps mobil internet hız ortalaması ile Kanada ile 32. sırayı paylaşıyor(mobil internet listesinde 74 ülke var).

Dünya genelinde mobil internet hızı listesi 

Mobil internet verilerinin ardından Akama’inin raporunda 2017’nin ilk çeyreğinde gerçekleştirilen bazı 5G testlerinin sonuçları yer alıyor. Raporda, Orange ve Ericsson’un Fransa’da gerçekleştirdiği 5G testinde 15.4Gbps’lık hız elde edildiğini belirtildi.


https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q1-2017-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTmpBMVpqUXdObUV6TURZMSIsInQiOiIwdE1NXC9TQjVYd0xMeTQwdmZBTUl4R3V4T3ZqS2p0RnpVR3U2RjBEbDhWdHBTRWh5elV3NHlVTGhLazI2UFA5ZFZQNGs2T1JHNExlajBkS292OCtlNEpPdTNjVXZ4ZmVcL2V5TmFWc2JxTENuU0k0RzFzYUxud3pHdzJhNGY3dHYwIn0%3D Yorum Yaz
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RhiFaT 1 yıl en beğenilen
Normalde 24 mbit internetim var Mayıs'ta akk kalktıktan sonra internetim 10 mbit oldu. Kota dolduğunda yine 3mbit e düşüyor. Telekom'un işi gücü çakallık ben hala YouTube'dan akıcı video izleyemeyip lagsız oyun oynayamıyorum. İnşallah en kısa sürede batarlar biz de kurtuluruz. Her ay 70 lira verip adam gibi internet kullanamama zoruma gidiyor valla
Normalde 24 mbit internetim var Mayıs'ta akk kalktıktan sonra internetim 10 mbit oldu. Kota dolduğunda yine 3mbit e düşüyor. Telekom'un işi gücü çakallık ben h...
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3 Yanıt Yanıtla +38
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pranis 1 yıl
Mobildeki durum daha iyi çünkü insanlar deli gibi internet paketi alıp harcıyorlar.
Operatörlerinde işine geliyor çatır çatır gömüyorlar.
Biliyorsunuz bir tüketim söz konusuysa Türk milleti fütursuzca tüketir.
Mobildeki durum daha iyi çünkü insanlar deli gibi internet paketi alıp harcıyorlar.Operatörlerinde işine geliyor çatır çatır gömüyorlar.Biliyorsunuz bi...
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H34RTL3SS 1 yıl
internetim 32mbps akn den sonra 16ya düşüyor yeni dönemde tabi eski üye olduğum için böyle yeni dönemte yeni üyelerde çakallık yapıyorlar 24mbps den satıyorlar 25mbps olsa akn sonrası hız baya farklı olacak hızın düşük çıkması normal bu durumda
ayrıca Ping değerleri bu devirde çok önemli ama daha düzgün hız bile alamazken internet şirketleri Ping için hiç bir şey yapmıyorlar avrupa ülkelerine kıyasla bu kısımdada çok geriyiz bunun bir sebebide ülkemizde bu büyük şirketlerin sunucularının olmaması ama olanlarada yüksek ping ile bağlanıyoruz :D
benim mbps olarak hızım 32/16 Upload 3mbps olduğu halde hiç öyle futürsuzca kullanmıyorum download 223,22 GB / upload 12,89 GB 30 günlük süre içindeki kullanım miktarım zaten bu devirde düşük boyutlarda hiçbir veri yok
ayrıca birde neymiş bir kişi internet alırmışta bütün mahalleye dağıtırmış ondan böyle tutuyorlarmış...
bu devirde komşunu tanımıyorsun bile selam vermiyorsun selam vermeye korkar oldun zaten kimdir nedir ne işler içindedir kime ne yazacak hangi istelere girecek... gideceksin birde senin adına kayıtlı olan internetini üç kuruş para için paylaşaksın... geçin bu işleri
birde alt yapı yetersiz diyorlar ne kadar doğru olduğu tartışılır geçen türksel yetkilisiydi sanırım kuruluşun bilmem kaçıncı yılı için 1 ay boyunca herkese sınırsız 100mbps vericez dedi yanlış hatırlamıyorsam adam istesek hızları coştururuz diyor adam ve altyapı yeterisiz mi sorusuna alt yapı sıkıntımız yok dedi :)
internetim 32mbps akn den sonra 16ya düşüyor yeni dönemde tabi eski üye olduğum için böyle yeni dönemte yeni üyelerde çakallık yapıyorlar 24mbps den satıyorlar ...
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
türknet sayesinde net 13 mgbit full sınırsız internet 1000 dk ev telefonuyla birlikte 60 liraya kullanıyoruz ve 150 gb tarifeleri sanırım herkese açık bence bakılması lazım
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DH Misafiri 1 yıl
Nedense hiç şaşırmadım :D
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DH Misafiri 1 yıl
Kimin hızını ne zaman ölçüyorlar, hangi kaynaktan topluyorlar bu verileri bu nasıl bir sistem :D Ne derlerse desinler istersen sıranın dibinde olalım fark etmez. Şükür geçen ay kotaya girmedim 6 GB ile kurtardım. Steam, herhangi bir film uptade v.s 2-8 arası zamanlayıp yapıyorum. Gün içi çok haddinden fazla twitch, netflix ve youtube izlememe rağmen sonuç bu yani :D
[URL=http://beta.speedtest.net/result/6352035231][IMG]http://beta.speedtest.net/result/6352035231.png[/IMG][/URL]
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Zuko 1 yıl
%0.1 artmasina ragmen dusus yasadi ne ya dalga gecer gibi.
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Marrusia 1 yıl
Sol valla super akk denen sacmalikta kalkti sayilir 25 den 16 ya dusuyor hissetmiyorum bile nisanda 25 gb 25 mbit anlastim 49 lira cok temiz gundemi takip etmeyen adama 75 gb akk 60 a kitlerlerdi

Rahat 2K,Gear VR videosu aciyor daha ne olsun mobil taraftada kimse kusura bakmasinda dunyanin butun ulkelerinden bence iyi durumdayiz sinirsiz youtube+9 gb 40 lira youtube istemem 9 gb tek dersen 31 lira
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karaniler 1 yıl Marrusia
Mobilde hızlar iyi sayılır ama orada da ya kotalı yada limitsiz akk li avrupa da tam limitsizleri de var bizimkinler kota koymayı çok seviyor
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muroooo19 1 yıl
counter strike globale offansive oynuyorum. Genelde en yüksek pinge sahip oluyorum ya da en yüksek pinglilerden biri oluyorum. Geçe biri küfür etti pingime, bende 'welcome to turkey' yazdım.
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mcrew 1 yıl
kotalı tarifeleri boşu boşuna mı getirdiler.
4.5g mantığı gibi yüksek hız ama kotalı tarifeleri verecekler, limitsiz internet olmayacak.
bu şekilde kimse 3 mbps hızda veri indiremeyecek. Otomatik olarak hızlar artacak
ama kişi başına düşen ortalama gb düşecek
yalnız bu kotalı sisteme geçiş işe yaramaz ise ya da bu ivmeyle hız artışı devam ederse her çeyrekte bir 4-5 sıra daha düşmeye devam edeceğiz
çünkü bakıyorum senelik hız artışlarına bizim altımızdakiler hep %20 %40 arasında hızlarını arttırmışlar.
bizim ise senelik hız artışımız %4.4.
bu hızla bir sene sonra nijerya da geçecek bizi
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serafon 1 yıl
Telekomun tv deki reklamını izledim, resmen şaka gibi. Eskisinden çok daha kötü şartlarda bir paketi çok iyiymiş gibi anlatıyor, biraz da dokunduruyor sanki, en sonunda da al kotasız öyle olmaz böyle olur der gibi, üstelik modem de bedava diye dalga geçiyor. Devletin yaptığı her düzenleme tersine tepiyor. Ya baştan adam gibi bunlarla da konuşarak işi yapacaklar ve bunlara asıl amacı anlatacaklar ya da gerçekten niyetleri doğruysa bunlara cezayı basıp anasından emdiği sütü burnundan getirecekler. Rekabet ortamı geleceği yerde nasıl oluyorsa kazıklama konusunda birleşiveriyor şirketler! İşte bunlar hep ehil olmayanlara iş vermenin, ihale vermenin, kayırmanın sonuçları ezelden beridir. Her köşe başında temiz para musluğunun başını tutan bir vatan sevmez kendini sever oturuyor!
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HadwiCk^ 1 yıl
adamlar yesinler paraları bizim özgürlüğümüze el koysunlar AKbeyinsizler NERDESİNİZ ?!!
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kadirirdem 1 yıl
Millet ilerler biz geriye gidiyoruz.Çok şey derimde kendimi şu mübarek ayda hem günaha sokarım,zaten desek'de tınlayan yok.
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