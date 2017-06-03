Akamai 2017’nin ilk internet raporunu paylaştı: Türkiye internet hızı sıralamasında geriledi

İçerik dağıtım ağı hizmetinde dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Akamai, 2008’den bu yana paylaşmakta olduğu global internet raporlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl paylaştığı raporlarda 130 ülkenin internet hızlarına dair verileri derleyen şirket, bu yılın ilk raporunda 149 ülkeye ait internet verilerini düzenleyerek ülkeleri ve bölgeleri bağlantı hızlarına göre sıraladı.

En hızlı genişbant internet hızına sahip 10 ülke

Dünya genelinde ortalama genişbant internet hızı 2016’nın son çeyreğine kıyasla yüzde 2.3, 2016’nın birinci çeyreğine kıyasla yüzde 15 artış göstererek 7.2Mbps’a yükselirken uzun bir süredir listenin zirvesini kimseye bırakmayan Güney Kore 28.6Mbps’lık internet hızıyla yine liderliğini korudu. Güney Kore’yi; 23.5Mbps’la hızla Norveç, 22.5Mbps’la İsveç ve 21.9Mbps’la Hong Kong takip etti. Yılın ilk çeyreğinde ulaşılan en yüksek internet hızı ise 184.5Mbps’lık hızla Singapur’dan geldi.

Hız Arttı Ama Yetmedi

Akamai’nin bir önceki raporunda genişbant internet hızı karşılaştırmasında dünya genelinde 71.sırada bulunan Türkiye’de, ortalama genişbant internet hızı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1, geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 4.4 arttı ancak bu artış listedeki sıralamayı korumaya yetmedi. Orta Doğu ve Afrika kategorisine yerleştirilen Türkiye, aynı kategoride bulunan Katar, İsrail, Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in gerisinde kaldı. Genel sıralamada ise 4 basamak gerileyerek 75. sıraya yerleşti.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin hız sıralaması

Dünya genelinde internet kullanıcılarının hangi hız aralıklarında internet kullandığını verisini de paylaşan Akamai’nin raporuna göre, rapordaki ülkelerdeki, internet kullanıcılarının yüzde 82’si 4Mbps’ın üstünde bir internet bağlantısına sahip. Dünya genelinde kullanıcıların neredeyse yarısı (yüzde 45’i) 10Mbps’ın üstünde internet hızına sahipken yüzde 28’inin ise internet hızı 15Mbps’ın üzerinde. Yüzde 12’lik kullanıcı dilimi ise 25Mbps’ın hızının üstünde internetten faydalanıyor.

Aynı hız aralıklarına Türkiye için baktığımızda internet kullanıcılarının yüzde 76’sının internet hızı 4Mbps’ın üstünde. 10Mbps’a geldiğimiz zaman bu kullanıcı dilimi yüzde 19’a gerilerken ülkemizdeki yüzde 7.5’lik kullanıcı kitlesinin 15Mbps’ın üstünde bir hızla internet erişimi sağladığını görüyoruz. Raporda Orta Doğu ve Afrika kategorisi için yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 25Mbps’ın üzerinde internet hızına sahip olan kullanıcı yüzdesiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Mobil Cephede Durum Daha İyi

Mobil veri kullanımında ise Türkiye ile listenin ilk sıralarında bulunan ülkeler arasındaki hız farkının genişbant internet bağlantısına kıyasla daha az olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere ortalama 26Mbps’lık mobil bağlantı hızıyla bu alanda ilk sırada bulunurken ülkeleri sıralarsak Türkiye, 10.3Mbps mobil internet hız ortalaması ile Kanada ile 32. sırayı paylaşıyor(mobil internet listesinde 74 ülke var).

Dünya genelinde mobil internet hızı listesi

Mobil internet verilerinin ardından Akama’inin raporunda 2017’nin ilk çeyreğinde gerçekleştirilen bazı 5G testlerinin sonuçları yer alıyor. Raporda, Orange ve Ericsson’un Fransa’da gerçekleştirdiği 5G testinde 15.4Gbps’lık hız elde edildiğini belirtildi.

https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q1-2017-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTmpBMVpqUXdObUV6TURZMSIsInQiOiIwdE1NXC9TQjVYd0xMeTQwdmZBTUl4R3V4T3ZqS2p0RnpVR3U2RjBEbDhWdHBTRWh5elV3NHlVTGhLazI2UFA5ZFZQNGs2T1JHNExlajBkS292OCtlNEpPdTNjVXZ4ZmVcL2V5TmFWc2JxTENuU0k0RzFzYUxud3pHdzJhNGY3dHYwIn0%3D