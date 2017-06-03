Akamai 2017’nin ilk internet raporunu paylaştı: Türkiye internet hızı sıralamasında geriledi

İçerik dağıtım ağı hizmetinde dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Akamai, 2008’den bu yana paylaşmakta olduğu global internet raporlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl paylaştığı raporlarda 130 ülkenin internet hızlarına dair verileri derleyen şirket, bu yılın ilk raporunda 149 ülkeye ait internet verilerini düzenleyerek ülkeleri ve bölgeleri bağlantı hızlarına göre sıraladı.
Dünya genelinde ortalama genişbant internet hızı 2016’nın son çeyreğine kıyasla yüzde 2.3, 2016’nın birinci çeyreğine kıyasla yüzde 15 artış göstererek 7.2Mbps’a yükselirken uzun bir süredir listenin zirvesini kimseye bırakmayan Güney Kore 28.6Mbps’lık internet hızıyla yine liderliğini korudu. Güney Kore’yi; 23.5Mbps’la hızla Norveç, 22.5Mbps’la İsveç ve 21.9Mbps’la Hong Kong takip etti. Yılın ilk çeyreğinde ulaşılan en yüksek internet hızı ise 184.5Mbps’lık hızla Singapur’dan geldi.
Hız Arttı Ama Yetmedi
Akamai’nin bir önceki raporunda genişbant internet hızı karşılaştırmasında dünya genelinde 71.sırada bulunan Türkiye’de, ortalama genişbant internet hızı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1, geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 4.4 arttı ancak bu artış listedeki sıralamayı korumaya yetmedi. Orta Doğu ve Afrika kategorisine yerleştirilen Türkiye, aynı kategoride bulunan Katar, İsrail, Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in gerisinde kaldı. Genel sıralamada ise 4 basamak gerileyerek 75. sıraya yerleşti.
Orta Doğu ve Afrika bölgesinin hız sıralaması
Aynı hız aralıklarına Türkiye için baktığımızda internet kullanıcılarının yüzde 76’sının internet hızı 4Mbps’ın üstünde. 10Mbps’a geldiğimiz zaman bu kullanıcı dilimi yüzde 19’a gerilerken ülkemizdeki yüzde 7.5’lik kullanıcı kitlesinin 15Mbps’ın üstünde bir hızla internet erişimi sağladığını görüyoruz. Raporda Orta Doğu ve Afrika kategorisi için yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 25Mbps’ın üzerinde internet hızına sahip olan kullanıcı yüzdesiyle ilgili bir bilgi verilmedi.
Mobil Cephede Durum Daha İyi
Mobil veri kullanımında ise Türkiye ile listenin ilk sıralarında bulunan ülkeler arasındaki hız farkının genişbant internet bağlantısına kıyasla daha az olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere ortalama 26Mbps’lık mobil bağlantı hızıyla bu alanda ilk sırada bulunurken ülkeleri sıralarsak Türkiye, 10.3Mbps mobil internet hız ortalaması ile Kanada ile 32. sırayı paylaşıyor(mobil internet listesinde 74 ülke var).
Mobil internet verilerinin ardından Akama’inin raporunda 2017’nin ilk çeyreğinde gerçekleştirilen bazı 5G testlerinin sonuçları yer alıyor. Raporda, Orange ve Ericsson’un Fransa’da gerçekleştirdiği 5G testinde 15.4Gbps’lık hız elde edildiğini belirtildi.
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q1-2017-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTmpBMVpqUXdObUV6TURZMSIsInQiOiIwdE1NXC9TQjVYd0xMeTQwdmZBTUl4R3V4T3ZqS2p0RnpVR3U2RjBEbDhWdHBTRWh5elV3NHlVTGhLazI2UFA5ZFZQNGs2T1JHNExlajBkS292OCtlNEpPdTNjVXZ4ZmVcL2V5TmFWc2JxTENuU0k0RzFzYUxud3pHdzJhNGY3dHYwIn0%3D Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Operatörlerinde işine geliyor çatır çatır gömüyorlar.
Biliyorsunuz bir tüketim söz konusuysa Türk milleti fütursuzca tüketir.
ayrıca Ping değerleri bu devirde çok önemli ama daha düzgün hız bile alamazken internet şirketleri Ping için hiç bir şey yapmıyorlar avrupa ülkelerine kıyasla bu kısımdada çok geriyiz bunun bir sebebide ülkemizde bu büyük şirketlerin sunucularının olmaması ama olanlarada yüksek ping ile bağlanıyoruz :D
benim mbps olarak hızım 32/16 Upload 3mbps olduğu halde hiç öyle futürsuzca kullanmıyorum download 223,22 GB / upload 12,89 GB 30 günlük süre içindeki kullanım miktarım zaten bu devirde düşük boyutlarda hiçbir veri yok
ayrıca birde neymiş bir kişi internet alırmışta bütün mahalleye dağıtırmış ondan böyle tutuyorlarmış...
bu devirde komşunu tanımıyorsun bile selam vermiyorsun selam vermeye korkar oldun zaten kimdir nedir ne işler içindedir kime ne yazacak hangi istelere girecek... gideceksin birde senin adına kayıtlı olan internetini üç kuruş para için paylaşaksın... geçin bu işleri
birde alt yapı yetersiz diyorlar ne kadar doğru olduğu tartışılır geçen türksel yetkilisiydi sanırım kuruluşun bilmem kaçıncı yılı için 1 ay boyunca herkese sınırsız 100mbps vericez dedi yanlış hatırlamıyorsam adam istesek hızları coştururuz diyor adam ve altyapı yeterisiz mi sorusuna alt yapı sıkıntımız yok dedi :)