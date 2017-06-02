Trump'ın açıklamasına teknoloji devlerinden tepki yağıyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklama ile ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceği yönündeki iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı ve Paris İklim Anlaşması'ndan ülkesinin imzasını çekmeye karar verdi. Trump, kararın gerekçesi olarak ABD ekonomisinin bu anlaşmadan zarar görmesi ve diğer ülkelerin bu anlaşma sayesinde ABD’ye karşı avantajlı hale geldiğini gösterirken Trump’ın açıklaması danışmanlarının da tepkisini çekti.

Tesla CEO’su olan ve aynı zamanda Trump’ın danışmanlık konseyinde yer alan Elon Musk, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi halinde görevinden ayrılacağını daha önce dile getirmişti. Trump’ın dünkü açıklamasının hemen ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Musk, ‘’Başkanlık konseyinden ayrılıyorum. İklim değişikliği gerçektir. Paris’ten ayrılmak Amerika ya da dünya için iyi değil.’’ dedi.

Musk, bu tweetin ardından Paris İklim Anlaşması’nın neler sağladığını göstermek için Paris Anlaşması uyarınca Çin’in, 2030 yılına kadar temiz elektrik üretmeyi taahhüt ettiği bilgisini de takipçileriyle paylaştı. Elon Musk yaptığı açıklamalar ile Trump’ın danışmanlık konseyinde ön plana çıkan isimlerden olsa da Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararına karşı görevini bırakan tek isim olmadı. Musk’tan sadece birkaç saat sonra Disney CEO’su Bob Iger da danışmanlık konseyinden ayrıldığını duyurdu.

Görevden ayrıldığını Twitter’da yaptığı ‘’Paris Anlaşması’ndan çekilme nedeniyle prensip olarak başkanlık konseyinden istifa ettim.’’ açıklamasıyla duyurdu. Daha sonra Disney üzerinden daha detaylı bir açıklama yapan Bob Iger, "Gezegenimizi korumak ve ekonomik büyümeyi sağlamak bizim geleceğimiz için kritik öneme sahip ve zıt şeyler değiller. Paris Anlaşması'ndan çekilme kararımıza katılmıyorum ve prensip olarak Başkan'ın danışma konseyinden istifa ettim. " dedi.

Trump’ın danışmanları olması nedeniyle bu Elon Musk ve Bob Iger’ın açıklamaları büyük önem taşısa da aslında bu isimler sosyal medyada Trump’a karşı açıklama yapan teknoloji ve iş dünyasından yüzlerce isimden biriydi.

''Çocuklarımızın Geleceği Risk Altında''

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook hesabından yaptığı açıklamasında ‘’Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek çevre için kötü, ekonomi için kötü ve çocuklarımızın geleceğini risk altına alıyor.’’ İfadesiyle karara katılmadığını duyururken salı günü Trump’ı fikrinden vazgeçirmek için Beyaz Saray’ı araya Tim Cook ise Twitter hesabından “Paris Anlaşması’ndan çekilmek yanlış bir karardı. Apple, iklim değişikliğiyle savaşmaya sonuna kadar kararlıdır, bu konuda hiçbir tereddüt göstermeyecektir” dedi.

Google CEO’su Sundar Pichai ise "Bugün alınan kararla herkes hayal kırıklığına uğradı. Google herkese daha temiz, daha yaşanabilir bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edecek." dedi. Microsoft’un yönetim kurulu başkanı Brad Smith karardan üzüntü duyduğunu dile getirirken Microsoft'un karbon emisyonlarını azaltmaya ve iklimin değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemeye çalışacağını yineleyen tweetler attı.

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın karara olan tepkisini CEO Lloyd Blankfein attığı tweet ile dile getirdi. 2011 yılında Twitter hesabını açan ve bugüne kadar hiç tweet atmayan Blankfein "Bugünkü karar, çevre ve ABD'nin dünyadaki lider pozisyonu için bir gerilemedir" açıklamasını yaptı.

https://www.theverge.com/2017/6/1/15726980/silicon-valley-google-microsoft-trump-paris-climate-deal