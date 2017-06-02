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Trump'ın açıklamasına teknoloji devlerinden tepki yağıyor

Donald Trump’ın, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceğini açıklamasının ardından Trump’ın danışmanlarından Elon Musk ve Disney CEO’su Bob Iger görevinden ayrıldığını duyurdu.
1 yıl
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54
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklama ile ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceği yönündeki iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı ve Paris İklim Anlaşması'ndan ülkesinin imzasını çekmeye karar verdi. Trump, kararın gerekçesi olarak ABD ekonomisinin bu anlaşmadan zarar görmesi ve diğer ülkelerin bu anlaşma sayesinde ABD’ye karşı avantajlı hale geldiğini gösterirken Trump’ın açıklaması danışmanlarının da tepkisini çekti.

 

Tesla CEO’su olan ve aynı zamanda Trump’ın danışmanlık konseyinde yer alan Elon Musk, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi halinde görevinden ayrılacağını daha önce dile getirmişti. Trump’ın dünkü açıklamasının hemen ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Musk, ‘’Başkanlık konseyinden ayrılıyorum. İklim değişikliği gerçektir. Paris’ten ayrılmak Amerika ya da dünya için iyi değil.’’ dedi.

Musk, bu tweetin ardından Paris İklim Anlaşması’nın neler sağladığını göstermek için Paris Anlaşması uyarınca Çin’in, 2030 yılına kadar temiz elektrik üretmeyi taahhüt ettiği bilgisini de takipçileriyle paylaştı. Elon Musk yaptığı açıklamalar ile Trump’ın danışmanlık konseyinde ön plana çıkan isimlerden olsa da Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararına karşı görevini bırakan tek isim olmadı. Musk’tan sadece birkaç saat sonra Disney CEO’su Bob Iger da danışmanlık konseyinden ayrıldığını duyurdu.

Görevden ayrıldığını Twitter’da yaptığı ‘’Paris Anlaşması’ndan çekilme nedeniyle prensip olarak başkanlık konseyinden istifa ettim.’’ açıklamasıyla duyurdu. Daha sonra Disney üzerinden daha detaylı bir açıklama yapan Bob Iger, "Gezegenimizi korumak ve ekonomik büyümeyi sağlamak bizim geleceğimiz için kritik öneme sahip ve zıt şeyler değiller. Paris Anlaşması'ndan çekilme kararımıza katılmıyorum ve prensip olarak Başkan'ın danışma konseyinden istifa ettim. " dedi.

Trump’ın danışmanları olması nedeniyle bu Elon Musk ve Bob Iger’ın açıklamaları büyük önem taşısa da aslında bu isimler sosyal medyada Trump’a karşı açıklama yapan teknoloji ve iş dünyasından yüzlerce isimden biriydi.

''Çocuklarımızın Geleceği Risk Altında'' 

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook hesabından yaptığı açıklamasında ‘’Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek çevre için kötü, ekonomi için kötü ve çocuklarımızın geleceğini risk altına alıyor.’’ İfadesiyle karara katılmadığını duyururken salı günü Trump’ı fikrinden vazgeçirmek için Beyaz Saray’ı araya Tim Cook ise Twitter hesabından “Paris Anlaşması’ndan çekilmek yanlış bir karardı. Apple, iklim değişikliğiyle savaşmaya sonuna kadar kararlıdır, bu konuda hiçbir tereddüt göstermeyecektir” dedi.

Google CEO’su Sundar Pichai ise "Bugün alınan kararla herkes hayal kırıklığına uğradı. Google herkese daha temiz, daha yaşanabilir bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edecek." dedi. Microsoft’un yönetim kurulu başkanı Brad Smith karardan üzüntü duyduğunu dile getirirken Microsoft'un karbon emisyonlarını azaltmaya ve iklimin değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemeye çalışacağını yineleyen tweetler attı.

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın karara olan tepkisini CEO Lloyd Blankfein attığı tweet ile dile getirdi. 2011 yılında Twitter hesabını açan ve bugüne kadar hiç tweet atmayan Blankfein "Bugünkü karar, çevre ve ABD'nin dünyadaki lider pozisyonu için bir gerilemedir" açıklamasını yaptı.


https://www.theverge.com/2017/6/1/15726980/silicon-valley-google-microsoft-trump-paris-climate-deal Yorum Yaz
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Hannover 96 1 yıl en beğenilen
Turkiye'de olsa dün dogayi koruyalim bu cok onemli diyenler dogaya lanet olsun paralellerin dayatmasi komplosu deyip baskandan yana cikarlardi. Neyse ki oradaki insanlarin bir durusu var...
Turkiye'de olsa dün dogayi koruyalim bu cok onemli diyenler dogaya lanet olsun paralellerin dayatmasi komplosu deyip baskandan yana cikarlardi. Neyse ki oradak...
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1 Yanıt Yanıtla +75
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K E N 1 yıl
Trump bence dünyayı kurtaran adam olarak tarihe geçecek. Zira küresel ısınma ne kadar hızlı artarsa dünya insanlardan kurtulup tekrar yenilenme aşamasına geçebilir. Öyle yada böyle dünyanın sonunu insanlar getirecek, bu ne kadar hızlı olursa o kadar rahatlatıcı olur dünya için.
Trump başkanı kutluyorum. =)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Trump bence dünyayı kurtaran adam olarak tarihe geçecek. Zira küresel ısınma ne kadar hızlı artarsa dünya insanlardan kurtulup tekrar yenilenme aşamasına ge...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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ardicli2000 1 yıl
Bizde kimler istifa ederdi acaba!?!?!?
2 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 1 yıl
Yaşayacak bir dünya kalmadığında o paraları koyarsiniz cebinize artık anladınız siz
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RefLections 1 yıl
belli ki bazı insanlar havasız susuz kalmadan inanmayacaklar
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pspoor 1 yıl
Kücük teröristler yine Trump'a saldirmanin pesinde. Gördükleri aptalca haberlere inaniyorlar. Aylardir yapilan araliksiz kara propaganda etkisini göstermeye baslamis.
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huseyincarnege 1 yıl
işte gerçek dünya lideri kimseyi takmıyo :)
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yavuzazgin 1 yıl
İstanbula dogalgaz gelmeden önceki havayı icine cekmemis arkadaşlar var aramızda. Aksam isten eve giderken nefes alamazdık.
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Parola_18 1 yıl yavuzazgin
yavuzazgin
İstanbula dogalgaz gelmeden önceki havayı icine cekmemis arkadaşlar var aramızda. Aksam isten eve giderken nefes alamazdık.

konu ile alakası yok istanbul meselesinin bügün evlerde yakılmıyor yarında yakılmayacak küresel bi güç mücadelesi filler tepişiyor altta kalmayalım meselesi hoş sempati duydugun kişye bakarak bu kadar detaylı düşünebilecek zekaya sahip oldugunu sanmıyorum
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eulogy 1 yıl
Permiyen dönemin sonundaki büyük yokoluşda, sebep insan değildi. Yeraltında şu anda tükettiğimizden yüzbinlerce kat fazla karbon kısa denilebilecek bir dönemde yanarak atmosfere salındı. Bu olay doğaldı. Tamamen tektonik hareketlerin, kıta hareketlerinin sonucuydu.
Benim amacım, fosil yakıtları savunmak değil. Gerçeği öğrenmek. Ben küresel ısınmaya fosil yakıtların tüketiminden çok çok daha etkili doğal bir olgunun veya sürecin sebep olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim de değil. Bir çok bilim insanının ortak fikri.
İnsanoğlu bir daha fosil yakıt kullanmasa küresel ısınma diye bir şey kalmayacak fikri, çok çok sakıncalı. Tabi bu yazdıklarımın hiçbiri fosil yakıtların kullanımını aklamaz. Çünkü son yüzyıldaki iklim değişikliği çok belirgin. Yani isna oğlu dünyaya doğaya karşı borcunu ödemeli, görevini yapmalı. Buna rağmen fosil yakıtların tüketimden kaldırılması yeterli olmayabilir. Zaten amaç fosil yakıtlar değil, konu ile ilgili tartışma ile ufuk genişletmek, belki bilgiye ulaşmak, gerçeğe ulaşmak.
Şu kitabın 35. sayfasından itibaren;
Detection of Climate Change and Attribution of Causes
E1 ve E2 bölümü özellikle okunmalı.
books.google.com.tr/...
Why we disagree about climate change ise konu hakkında temel bilgi sahibi olunabilecek basit bir kitap. İyi bir anlatımı var.
Konu hakkında bilgi sahibi olmadığımız için, mecburen bu alanın içinde bizim bilgi düzeyimize uygun, alan içinde olan biteni özetleyen bilim insanlarının anlaşılabilir makalelerine ihtiyaç var.
science.sciencemag.org/...
Gelelim zurnanın zort dediği yere.
The Climate Change Debate: Man vs. Nature livescience.com/...
How Do We Know that Humans Are the Major Cause of Global Warming? ucsusa.org/...
What Are The Chances That Climate Change Is "Natural"? iflscience.com/...
drroyspencer.com/...
Sonuç olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği var. Doğal veya insan + doğal. İşte bu kararın eşiğindeyiz. Bilim insaları bunu tartışadursun, aydınlatadursun, biz insanoğlu olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız.
İlk mesajımdada yazmıştım. Trump doğru söylüyor. Gerçektende paris antlaşması bazı devletlerin avantajına ve amerika birleşik devletlerinin dezavantajına olabilir. Bu doğrudur, fakat bu doğru, senin o sözleşmeyi geri çevirmen için yeterli bir sebep değil. Sen benim işime gelmiyo diyerek bu sözleşmeden kaçamazsın. Diğer ülkeleri de böyle bir sinsi amaçla doğrudan suçlayamazsın. Kaldı ki bu ülkeler sen katılsan da katılmasan da bu sözleşmenin altına imza atıyorlar.
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NevNiyaz 1 yıl
iklim antlaşması iklimle doğayla zerre alakası yoktur. bu antlaşma mevcut sömürü düzeninin devamı demek.
zenginin daha zengin fakirin daha fakir kalması demek .. fakirlerin yenilenebilir enerji kullanacaksın baskısı altında artan üretim maliyetleri artan işsizlik oranları ve düşen üretim kapasiteleri gibi parametrelerle boğuşması bununyaparken zenginlere ayak bağı olmaması ve sadece zenginlerin ürettikleri malları alacak kadar canları olmasının sağlanmasının adıdır
daha hala komplo teorisi filan diyenlere iyi uykular dilerim. siz hala sisin çocuklarımız için tertemiz ve yemyeşil bir dünya masalları ile avuna durun.
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pSy! 1 yıl
Müteahhitten başkan yaparsaniz olacagi buydu adamin isi gücü beton kömür ...
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BekirHan 1 yıl
Trump' un davranışının doğru olduğunu, küresel ısımanın olmadığını, danışmanlarının pis adamlar olduğunu düşünen insanlar var bu forumda yav. Ve azımsanmayacak kadar fazlalar. Komplo teorileriyle bulandırılmış beyinler farklı düşünüyor cidden...
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eulogy 1 yıl BekirHan
Orijinalden alıntı: BekirHan

Trump' un davranışının doğru olduğunu, küresel ısımanın olmadığını, danışmanlarının pis adamlar olduğunu düşünen insanlar var bu forumda yav. Ve azımsanmayacak kadar fazlalar. Komplo teorileriyle bulandırılmış beyinler farklı düşünüyor cidden...

Bu küresel ısınmanın olmadığını iddia eden insanları nedense bir tek ben göremiyorum bu forumda. Rica etsem küresel ısınma yoktur diyen bir üye gösterebilirmisiniz. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Küresel ısınmanın olduğu bir iddia değil, kanıtlanmış bir gerçek.

Fosil yakıtların küresel ısınmanın baş sorumlusu olduğu bir gerçek değil, sadece bir iddia. Bilimsel olarak henüz kanıtlanmamış bir iddia. Doyurucu bilimsel argümanlara sahip olmayan ve bilimsel camiada alternatif teoriler ile tartışılmaya devam eden bir iddia.

Küresel ısınmanın varlığı ile ilgili güçlü kanıtlar var. Fosil yakıtların küresel ısınmanın baş aktörlerinden biri olduğuna yönelik korelasyondan ileri giden güçlü bir argüman yok. Korelasyon iki değişkenin arasındaki ilişkinin yönünü ve kuvvetini belirleyen bir parametre. Korelasyon sebep-sonuç ilişkisi barındırmaz.
Bugün bizim en güçlü argümanımız son yüzyıldaki iklimsel varyasyonun çeşitliliği ve değişim hızı. Fosil yakıtlara karşıyız çünkü fosil yakıt tüketimi ile iklimsel değişimin arasında son yüzyılda bir orantı, bir ilişki bir korelasyon olduğunu düşünüyoruz.

Daha önce de yazdım, tekrar yazmak isterim.

1- Popüler kültürde küresel ısınmanın, fosil yakıtların tüketiminden kaynaklı olduğu bilimsel olarak ispatlanmış gibi bir yanlış algı var.

2- Bilimsel camiada küresel ısınmaya sebep olan alternatif tezleri, komplo teorisi zanneden tonla popüler kültüre ait üye var.
ılıman iklim teorisi ve güneş aktivitesi yaklaşımı, oldukça eski bir tarihi olan teoriler.

Lütfen okuyunuz.

forum.donanimhaber.com/...

forum.donanimhaber.com/...
Ne kadar yanlış olsa da basitçe bir genelleme yapacak olursak;
İnsanların itiraz ettiği nokta küresel ısınmanın varlığı değil, küresel ısınmaya yol açan sebepler. Kimse küresel ısınmanın var olduğuna karşı değil.

Dünyanın ısınması ilk değil...
Karbonun yeraltından çıkıp atmosfere karışması ilk değil...
Bence en komiğide buzul devrin bitmesinden sonra (aslında hala buzul çağdayız, son demlerinin demlerini yaşıyoruz) dünyanın ortalama sıcaklığının sabit kalacağı diye bir kural varmış gibi davranmak.
Basit bir soru sormak isterim.
Buzul çağın en güçlü dönemindeyiz. Hayal edelim. Ekvatoral bölgeler ve dönencelere doğru olan ekvatoral bölgeler hariç dünyanın her yeri buzullar ile kaplı. Dünya gelen güneş ışığının çok büyük bir kısmını geri yansıtıyor (hani bu günlerde şikayet ediyoruz ya, ışığı geri yansıtamıyoruz, enerjiyi tutuyoruz diye).

Ne oldu da buzullar erimeye başladı? Ne oldu da buzul çağı gerileme dönemine girdi? 1 buçuk milyon yıl önceden bahsediyorum. Ne oldu da halosen çağa girdik?
O zaman fabrika yoktu, otomobil yoktu, fosil yakıt kullanan tek bir araç dahi yoktu? İnsan yoktu.
Şu an küresel ısınmaya bağlı olan sebep fosil yakıtların tüketimi ile atmosfere karışan sera gazları ise o zaman sebep neydi?
Daha açık bir soru sormak isterim;
Şu andan itibaren 0 karbon salınımına geçersek, dünyanın sıcaklığının artmayacağı yönünde bir bilimsel argüman var mı?
Demek istediğim şu;
Küresel ısınma doğal bir süreç olabilir, fosil yakıtların tüketiminden bağımsız olarak küresel ısınmaya yol açan daha belirgin daha büyük daha etkin doğal sebepler olabilir. Buna karşı görüş olarak da son yüzyıldaki iklim değişiminin eski yüzyılalra oranla kıyaslandığı bilimsel çalışmalar sunulabilir.
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USDUL 1 yıl
Daha düne kadar avrupanın emisyon skandalı patlamadımı? Bunlar mı çevreci hadi ordan ya yeni buldukları sistemleri ülkelere kakalamak için uydurdukları kılıf işte. Paris miş..
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