Akıllı cep telefonları için 360° fotoğraf aparatı: BubblePod

Kickstarter üzerinde akıllı cep telefonları için başlatılan güncel aksesuar projelerinde BubblePod, kullanıcıların 360° fotoğraflar elde etmesine yardımcı oluyor.

BubblePix tarafından geliştirilen BubblePod, oldukça kompakt boyutlara sahip bir 360° panoramik fotoğraf aparatı. Apple iOS, Google Android ve BlackBerry 10 işletim sistemleri için hazırlanan BubblePix uygulamasıyla beraber gelen ve kullanılan BubblePod, evrensel yapısı ile piyasada yer alan hemen hemen bütün akıllı cep telefonları ile kullanılabiliyor. İçerisinde yer alan sistem sayesinde basit bir döndürme işlemi sonunda çalışmaya hazır hale gelen aparat altında, standart üç ayak bağlantısı da yer alıyor.

Kickstarter içerisinde yapılacak 23$ (7$ kargo) bağış ile Ekim ayında elde edilebilen BubblePod, site üzerinde başlatılırken konan 46,000$ hedefin bitimine henüz 29 gün kala 214 bağış ile 8,000$'lık kısmını toplamış durumda. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosonu aşağıda izleyebilirsiniz

http://www.kickstarter.com/projects/1218595273/bubblepod-professional-360o-images-in-less-than-a-0?ref=category