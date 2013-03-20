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Akıllı cep telefonları ile anlık olarak rüzgar ölçümü, Vaavud Wind Meter

6 yıl
2,2b
1
25
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonları ile anlık olarak rüzgar ölçümü, Vaavud Wind Meter
Akıllı cep telefonları tek başlarına yapabildikleri harika işlemler yanında, üzerlerine bağlanan harici parçalar ile çok daha farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Bu doğrultuda Kickstarter üzerinde başlatılmış yeni projelerden birisi olan Vaavud Wind Meter, kullanıcılara akıllı cep telefonları ile anlık olarak rüzgar ölçümü yapmalarına imkan sağlayabiliyor.
Kickstarter üzerinde Vaavud isimli şirket tarafından başlatılmış olan Vaavud Wind Meter, Apple'ın iPhone 4, 4s, 5 ve Samsung Galaxy S2, S3 modellerinin kulaklık girişleri üzerinden bağlanan bir rüzgar ölçer. Üzerinde hiçbir elektronik parça içermeyen cihaz, oldukça sağlam plastik malzemeden üretilerek her türlü hava şartına dayanabilecek yapıda hazırlanmış. İçerisinde yer alan özel mekanizmasının dönmesi sonucu oluşan manyetik alanın, telefon tarafından algılanarak rüzgar gücü olarak uygulama üzerinden gösterildiği sistem, anlık olarak ölçülen rüzgar bilgilerinin internet ortamına aktarılarak başka kişilere paylaşılmasına da imkan verebiliyor.
 
Akıllı cep telefonları ile anlık olarak rüzgar ölçümü, Vaavud Wind Meter
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 30,000$ hedefin bitimine 33 gün kalan 276 bağış ile 9,600$'lık kısmını toplayan Vaavud Wind Meter, site üzerinde yapılacak 25$'lık bağış ile haziran ayında elde edilebiliyor. Denizciler, yamaç paraşütü yapan kişiler ve model uçak tutkunları için oldukça faydalı olduğu belirtilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 
http://www.kickstarter.com/projects/vaavud/a-wireless-wind-meter-containing-no-electronics?ref=recently_launched 
Akıllı cep telefonları ile anlık olarak rüzgar ölçümü, Vaavud Wind Meter


http://www.kickstarter.com/projects/vaavud/a-wireless-wind-meter-containing-no-electronics?ref=recently_launched Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kartalaraz 6 yıl en beğenilen
önemli olan rüzgarı ölçmek değil rüzgardan elektiriğe çevirmek....
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DH Misafiri 6 yıl
Seko92
Saçma sapan ve gereksiz bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.Tarihin akışını değiştirme konusuna gelince, elinizde güçlü ordular ve içinizde saldırma içgüdüsü varsa tarihin akışını değiştirebilirsiniz tabi. Mesela aynı şeyi Hitler de yaptı bir zamanlar. Şimdi de çok güçlü yenilmez bir ordunuz olsun yine değiştirin. Savaştan başka birşey bilmeyenlerin bıraktığı mirasın durumunu bugün herkes görüyor. Türklük ile övünmek için önce o 600 yıl öncesinde yüzyılları sadece savaşarak bombaoş geçiren zihniyeti bir kenara bırakıp, Atatürkün anlattıklarını bir anlayıp uygulamak gerekirdi. O zaman savaş kazanmak dışında övünecek birşeylerimiz olurdu. Malaesef biz o treni çoktan kaçırdık.

sen neyin kafasını yaşıyon gardaş olayı nereye bağladın yaa
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haxar 5 yıl
Teknoseyir incelemesi mevcut


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Seko92 6 yıl
Saçma sapan ve gereksiz bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Tarihin akışını değiştirme konusuna gelince, elinizde güçlü ordular ve içinizde saldırma içgüdüsü varsa tarihin akışını değiştirebilirsiniz tabi. Mesela aynı şeyi Hitler de yaptı bir zamanlar. Şimdi de çok güçlü yenilmez bir ordunuz olsun yine değiştirin. Savaştan başka birşey bilmeyenlerin bıraktığı mirasın durumunu bugün herkes görüyor. Türklük ile övünmek için önce o 600 yıl öncesinde yüzyılları sadece savaşarak bombaoş geçiren zihniyeti bir kenara bırakıp, Atatürk'ün anlattıklarını bir anlayıp uygulamak gerekirdi. O zaman savaş kazanmak dışında övünecek birşeylerimiz olurdu. Malaesef biz o treni çoktan kaçırdık.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Yüce zeus aşkına!



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WarSaw 6 yıl
Rüzgar şiddetini ince hassaslıkla ölçüyorsa kasa fanlarının üfleme gücünü mukayese açısından inceleme editörlerinin veya meraklı kullanıcıların işine yarayabilir.
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Zenci Forvet 6 yıl
İşsizlik sonucu çıkmış ürün.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
en çok beğenilen yorum gerçekten güzel. önemli olan enerjiye çevirmesidir. bazıları da konu ile hiç alakası olmayan yorumlar yazmışlar. bu ülke 100 yıl geçsede bir adım ileri gitmez. önyargılı beyinler oldukça insanlar birbirine kazık attıkça birbirine güvenmeyen korku toplumunu oluştukça ki görünen o ve değişmeyen. kim yönetime gelirse gelsin bu toplum değişmez. her türlü kötülüğe, zam, vergiye katlanır ama birbirine saldırmak huyundan vazgeçmez. Teknoloji bu ülkede olmaz. boşuna tartışmayın. Yazı ilede olsa söz ilede olsa.
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serdarcenk 6 yıl
Geçmiş şanlı! tarihi ile övünenlere duyurulur, ninem de gençken güzeldi ama şu an 103 yaşında. Hayatta en çok tecrübe ettiğim bir şey varsa o da; tıbbi olarak da çalışma ile ispatlanan cahillerde kendilerine daha çok güven duygusu olması... Çalışma ile ilgili link: özellikle aklı başında olan insanların okumasını tavsiye ederim, akılsızlar nasıl olsa yine her zamanki olduğu gibi kapasiteleri ölçüsünde anlaya-ma-caklardır. blog.milliyet.com.tr/...
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Jeopol 6 yıl
ilk fotoğrafa bakınca bu alet sanki rüzgar hızından çok frekansını ölçüyor gibi geldi bana.
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Moribito 6 yıl
Kickstarter artik proje fund merkezi olmaktan ciktir, urunlerin indirimli satildigi bir e-ticaret sitesine donustu. Urunu piyasa fiyatinin altina almak isteyen varsa "backer" adi altinda satin alabilirsiniz.
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Salona 6 yıl
Adamlar bir şeyler üretmeye meraklı olunca geri gereksiz her şeyi üretiyorlar.
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daedlus 6 yıl
helikopteri olanlar veya teknesi olanlar düşünsün :D
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Firaristt 6 yıl
Kulaklık girişinin canını okur bu şey.
Ssbrutality, Peki şimdi ne Yapıyoruz? Nerede Adımız geçiyor? Ne geliştiriyoruz? Dedelerimiz yapmış ama biz neden yapamıyoruz?
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Prequel 6 yıl
dahili olsun. :) yapılabilecek birşey.
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