Akıllı cep telefonları ile anlık olarak rüzgar ölçümü, Vaavud Wind Meter

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Akıllı cep telefonları tek başlarına yapabildikleri harika işlemler yanında, üzerlerine bağlanan harici parçalar ile çok daha farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Bu doğrultuda Kickstarter üzerinde başlatılmış yeni projelerden birisi olan Vaavud Wind Meter, kullanıcılara akıllı cep telefonları ile anlık olarak rüzgar ölçümü yapmalarına imkan sağlayabiliyor.
Kickstarter üzerinde Vaavud isimli şirket tarafından başlatılmış olan Vaavud Wind Meter, Apple'ın iPhone 4, 4s, 5 ve Samsung Galaxy S2, S3 modellerinin kulaklık girişleri üzerinden bağlanan bir rüzgar ölçer. Üzerinde hiçbir elektronik parça içermeyen cihaz, oldukça sağlam plastik malzemeden üretilerek her türlü hava şartına dayanabilecek yapıda hazırlanmış. İçerisinde yer alan özel mekanizmasının dönmesi sonucu oluşan manyetik alanın, telefon tarafından algılanarak rüzgar gücü olarak uygulama üzerinden gösterildiği sistem, anlık olarak ölçülen rüzgar bilgilerinin internet ortamına aktarılarak başka kişilere paylaşılmasına da imkan verebiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 30,000$ hedefin bitimine 33 gün kalan 276 bağış ile 9,600$'lık kısmını toplayan Vaavud Wind Meter, site üzerinde yapılacak 25$'lık bağış ile haziran ayında elde edilebiliyor. Denizciler, yamaç paraşütü yapan kişiler ve model uçak tutkunları için oldukça faydalı olduğu belirtilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/vaavud/a-wireless-wind-meter-containing-no-electronics?ref=recently_launched
http://www.kickstarter.com/projects/vaavud/a-wireless-wind-meter-containing-no-electronics?ref=recently_launched Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sen neyin kafasını yaşıyon gardaş olayı nereye bağladın yaa
Tarihin akışını değiştirme konusuna gelince, elinizde güçlü ordular ve içinizde saldırma içgüdüsü varsa tarihin akışını değiştirebilirsiniz tabi. Mesela aynı şeyi Hitler de yaptı bir zamanlar. Şimdi de çok güçlü yenilmez bir ordunuz olsun yine değiştirin. Savaştan başka birşey bilmeyenlerin bıraktığı mirasın durumunu bugün herkes görüyor. Türklük ile övünmek için önce o 600 yıl öncesinde yüzyılları sadece savaşarak bombaoş geçiren zihniyeti bir kenara bırakıp, Atatürk'ün anlattıklarını bir anlayıp uygulamak gerekirdi. O zaman savaş kazanmak dışında övünecek birşeylerimiz olurdu. Malaesef biz o treni çoktan kaçırdık.
Ssbrutality, Peki şimdi ne Yapıyoruz? Nerede Adımız geçiyor? Ne geliştiriyoruz? Dedelerimiz yapmış ama biz neden yapamıyoruz?
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