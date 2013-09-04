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Akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitesinde üst limit Sony tarafından belirlendi, Cyber-shot QX100 ve QX10 resmi olarak duyuruldu

5 yıl
1,9b
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43
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitesinde üst limit Sony tarafından belirlendi, Cyber-shot QX100 ve QX10 resmi olarak duyuruldu
Akıllı cep telefonlarının video ve fotoğraf kalitelerini oldukça yüksek bir seviyeye taşıması beklenen ve uzun zamandır bilgileri gelen Sony'nin Cyber-Shot QX100 ve QX10 isimli lens-kamera modelleri, biraz önce yapılan açıklama ile resmi olarak duyuruldu.
Sony'nin iOS ve Android işletim sistemine sahip (3.1 ve üzeri) akıllı cep telefonları üzerinde uyumlu olarak çalışan PlayMemories isimli uygulamasıyla, canlı vizör, deklanşör, video kayıt, yakınlaşma, netleme ve netleme noktası seçimi gibi işlevler ile kullanılabilen QX100 ve QX10 lens kamera modelleri, bağlantı tarafında kullandıkları Wi-Fi ve NFC (Near Field Communication ya da Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi) teknolojileri ile anlık olarak video ve fotoğraf aktarımı ( Telefon içerisine 2MP, hafıza kartına tam çözünürlük ile) ağlayabiliyorlar, yazılım üzerinden farklı sosyal merkezlere paylaşım yapabiliyorlar. Kullanıcılara akıllı cep telefonları üzerinde daha önce elde edilmemiş bir fotoğraf ve video kalitesi vaat eden ürünler, tasarımsal olarak da oldukça sade ve şık bir çizgi ortaya koyuyorlar. Özel aparatlar ya da kılıflar ile akıllı cihazlara bağlanarak kullanılabilen ürünler, istenirse bağımsız olarak çalışabiliyorlar ve sadece bu özellikleriyle bile inanılmaz esnek bir kullanım alanı ortaya koyuyorlar. Daha önce akıllı cep telefonu anlamına gelen 'Smart Phone' ve firmanın fotoğraf makinelerini karşılayan 'Cyber-Shot' kelimelerinin birleşiminden oluşan 'Smart Shot' ismiyle piyasaya sunulacağı düşünülen modeller, resmi duyuru kapsamında gövdeleri üzerinde Cyber-Shot ibaresini taşıyorlar.
Teknik olarak Cyber-Shot QX10 modelini Sony WX150 isimli fotoğraf makinesi, QX100 modelini ise Sony RX100MKII fotoğraf makinesi üzerine kuran Sony, bu temeller sayesinde fotoğraf ve video kalitesi açısından daha önce de belirtildiği gibi üst seviye sonuçlar ortaya koyabiliyor. QX10 modeli içerisinde 1/2.3-inç Exmor R CMOS sensör, yüksek performans sağlayan BIONZ görüntü işlemcisi ve 25-250mm odak uzaklığına sahip 10 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen F3.3-5.9 diyafram değerli Sony G lens kullanan firma, çözünürlük tarafında ise kullanıcılara 18.9 MP (4896 x 3672) değerini sunuyor. Elde çekimlere büyük yardımı dokunan optik görüntüleme teknolojisi ile hazırlanan QX10, 100-3200 ISO aralığı ve 4 - 1/1600 enstantane hızı gibi teknik detaylar yanında, 62.4mm x 61.8mm x 33.3 mm boyut ve batarya dahil 105 gram ağırlık değerleriyle geliyor. Aynı zamanda Full HD 1920 x 1080 piksel 30FPS video çekebilen ürün, depolama tarafında Memory Stick Micro, microSD, microSDHC, microSDXC hafıza kartlarını kullanıyor ve ayrıca USB 2.0 bağlantısı üzerinden farklı noktalara veri aktarımı sağlayabiliyor. Bünyesinde dört farklı çekim modu ve sekiz farklı beyaz ayarı seçeneği barındıran QX10, ortalama 220 fotoğraf ve 65 dakika video çekimi yapabiliyor.
Daha üst seviyeye konumlandırılan QX100 ise özellikle üzerinde yer alan geniş 1-inç Exmor R CMOS sensör ve 3.6 kat optik yakınlaştırma sağlayan F1.8-4.9 diyaframlı 28-100mm odak uzaklığına sahip Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lensi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gücünü Sony'nin birçok üst seviye fotoğraf makinesi içerisinde de kullanılan BIONZ görüntü işlemcisinden alan QX100, 20.9 MP (5472 x 3648) çözünürlük ve 1920 x 1080 piksel Full HD 30 FPS piksel video çekim değerleri ile geliyor. QX10'da da olduğu gibi dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile elde çekimler için kullanıcılara yardımcı olan lens kamera modelinin teknik detayları arasında ISO 160-3200 ve 4-1/2000 enstantane değerleri de yer alıyor ve  62.5 x 62.5 x 55.5 mm boyut ve batarya dahil 179 gram ağırlık değeriyle oldukça taşınabilir bir yapı ortaya koyuyor. Özel çekim ve beyaz ayarı modlarını QX100 üzerine de yerleştiren Sony, aynı şekilde hafıza kartı tarafında Memory Stick Micro, microSD, microSDHC, microSDXC ürünlerine destek veriyor. Ortalama 250 fotoğraf ve 55 dakika video çekebilen lens-kamera, çekilen görüntüleri aynı zamanda USB 2.0 üzerinden farklı cihazlara aktarabiliyor. Model ayırca gövdesi üzerinde maneul netleme halkası barındırıyor.
 
Ortak olarak üzerlerinde video çekimleri için dahili stereo mikrofon barındıran Cyber-Shot QX10 ve Cyber-Shot QX100, ufak LCD ekranlarından batarya durumları ve hafıza kartının takılı olup olmadığı hakkında bilgi verebiliyor. Sekiz kişiye kadar otomatik yüz tanıma desteği sunan modeller, olumsuz olarak fotoğraflar üzerine herhangi bir işlemde bulunulmaması sayesinde çok ciddi oranda düzenleme kolaylığı sağlayan RAW fotoğraf formatını desteklemiyorlar ve sadece JPEG fotoğraf formatında çekim yapabiliyorlar. Kutu içeriklerinde şarj edilebilir NP-BN12 isimli batarya modeli, micro USB kablosu, taşıma amacıyla hazırlanan standart bileklik, akıllı telefon bağlantı aparatı ve kullanma kılavuzu yer alan QX10 ve QX100, plastik malzeme ile hazırlanan gövdeleri üzerinde dijital yakınlaştırma, üç ayak bağlantı yuvası, deklanşör, reset gibi farklı butonları barındırıyor. Ortalama 1.1W enerji harcayan kameralardan QX10 0.035 saniye, QX100 ise 0.037 saniye deklanşör gecikme süresi ile anlık oluşabilecek durumlara her zaman karşılık verebiliyor. Son olarak teknoloji dünyasına lens-kamera konseptini duyuran SonyAlphaRumors sitesinin sağlam kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise QX10 ve QX100, firmanın daha önce satışa sunduğu A-Mount ve E-Mount bağlantı yuvasına sahip lensleri değiştirilebilir fotoğraf makineleri ile Cyber-Shot ya da RX serisi kompakt sistem fotoğraf makinelerinden daha fazla miktarda bir ön-sipariş ile satın alınmış durumdalar. Nispeten yüksek fiyatlarına rağmen tüketicilerden büyük talep gören modeller, yeni bir dönemin başlangıcı olarak gösteriliyor. Ayrıca Sony’nin, Cyber-Shot  QX10 ve Cyber-Shot  QX100 modellerinin takılabildiği iPhone kılıfları da hazırladığı söyleniyor.
Sony tarafından duyurulan lens kamera modellerinden QX100 500$, QX10 modeli ise 250$ fiyat etiketiyle önümüzdeki aydan itibaren siyah ve beyaz / sarı renk seçenekleriyle beraber satışa çıkıyor. Birçok büyük alışveriş sitesi üzerinde ön-siparişe açılan ürünler hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu direk olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Akıllı cep telefonlarının fotoğraf ve video kalitesinde üst limit Sony tarafından belirlendi, Cyber-shot QX100 ve QX10 resmi olarak duyuruldu

 

http://photorumors.com/2013/09/04/sony-announcement-qx100-and-qx10-lens-camera-modules-and-three-new-camcorders/ Yorum Yaz
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@CAN@ 5 yıl en beğenilen
Artık kendi S4 Zoom cihazımızı yapabiliriz.
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talerk 5 yıl
yalnız bu aletten sonra ergenlerin ayna karşısında resim çektirmelerine gerek kalmıyor:D
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gfbekir 5 yıl
Güzel olduğu kadar pahalı da.
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DH Misafiri 5 yıl
250 dolar buna verip almak yerine 400 lira verip canon sx230hs alırım hem full hd video çekerim hem gps işaretleme yaparım hem de 14 x zoom yaparım.Yani demem o ki fikir iyi de hiç ekonomik değil be abi bu kadar para göz olmayın be abi
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DH Misafiri 5 yıl
cagataykoroglu
Orijinalden alıntı: DarthLuca
Orijinalden alıntı: cagataykoroglu Allah aşkına Lumia ya karşılıkları bu mu? Ek aparat? 250 dolara iyi diye arkadaşım sen 2. elde dslr ler kaça satılıyor biliyor musun? Buna verilecek parayla Pentax KX alırsın en babasından fotoğrafını da videonu da çekersin. Bazı arkadaşlar Sony Sony diyor ama aklı başında kimse bunu alıp kullanmaz. Ayrıca başlık aşırı yanıltıcı ve taraflı olmuş. Sanki bu özellik telefonun kendisinde varmış gibi başlık atmayı anlamadım.
dslr ile bu birmi? Özellikle QX10 küçük boyutu ve taşınabilirliği ile cep telefonundan daha kaliteli resim çekmek istenilen zamanlar için son derece kullanışlı bir aksesuar. Sen almasanda olur, alacak birsürü kişi var zaten...
evet dslr parasına ufacık digital kamerayı satmaları çok normal değil mi? Kaliteli fotoğraf isteyen Lumia alsın.

hayatımda bu kadar saçma kıyaslama görmedim.Golf niye alıyorsun o paraya 2. el range rover alirsin demeye benziyor bu.
1-)pextax qx10'nun kac kati haberin var mi? devamli yanında nasıl tasıycan onu.
2-)lumia karsi honami cikti bu kameraların lumiayla ilgisi yok lumia qx100'un yanına dahi yaklasamaz.
3-)İstersen tüm kompaktları kaldırsınlar zaten o paraya 2. el pentax alabiliyor millet.
4-)Bu aletler deli gibi satacak , Sony cok buyuk on siparisler aldigini acikladi saticilardan.
5-)250 dolardan sikayet ediyon 700 dolarlık lumia oneriyon.Beyin Bedava.
Son olarak aklı basında kimse bas cek makinayla dslr mukayese etmez zaten.
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cagataykoroglu 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

cagataykoroglu

DarthLuca
cagataykoroglu Allah aşkına Lumia ya karşılıkları bu mu? Ek aparat? 250 dolara iyi diye arkadaşım sen 2. elde dslr ler kaça satılıyor biliyor musun? Buna verilecek parayla Pentax KX alırsın en babasından fotoğrafını da videonu da çekersin. Bazı arkadaşlar Sony Sony diyor ama aklı başında kimse bunu alıp kullanmaz. Ayrıca başlık aşırı yanıltıcı ve taraflı olmuş. Sanki bu özellik telefonun kendisinde varmış gibi başlık atmayı anlamadım.
dslr ile bu birmi? Özellikle QX10 küçük boyutu ve taşınabilirliği ile cep telefonundan daha kaliteli resim çekmek istenilen zamanlar için son derece kullanışlı bir aksesuar. Sen almasanda olur, alacak birsürü kişi var zaten...
evet dslr parasına ufacık digital kamerayı satmaları çok normal değil mi? Kaliteli fotoğraf isteyen Lumia alsın.

hayatımda bu kadar saçma kıyaslama görmedim.Golf niye alıyorsun o paraya 2. el range rover alirsin demeye benziyor bu.
1-)pextax qx10'nun kac kati haberin var mi? devamli yanında nasıl tasıycan onu.
2-)lumia karsi honami cikti bu kameraların lumiayla ilgisi yok lumia qx100'un yanına dahi yaklasamaz.
3-)İstersen tüm kompaktları kaldırsınlar zaten o paraya 2. el pentax alabiliyor millet.
4-)Bu aletler deli gibi satacak , Sony cok buyuk on siparisler aldigini acikladi saticilardan.
5-)250 dolardan sikayet ediyon 700 dolarlık lumia oneriyon.Beyin Bedava.
Son olarak aklı basında kimse bas cek makinayla dslr mukayese etmez zaten.

250/500 dolarlık ne kadar iyi fotoğraf çektiği belli olmayan bir "aparatı" savunmak için cidden sağlıklı bir yapıyla düşünemiyor olmak lazım. Telefonla kaliteli fotoğraf çekmek isteyen lumia alsın tavsiyeme Lumia 700 dolar gibi sığ bir cevap vermeniz ayrı bir komedi oldu. Peki bu aparat kaç liralık telefonla kullanılacak? 200 dolarlık telefon kullananalar mı 500 doalrlık aparat alacak?

Sizin gibi şakşakçılar olduğu sürece Sony insanları enayi yerine koymaya devam edecektir. Vita da özel sd lart kullanılmasını ve sony in pahalı oyunlarını bile savunan liseli gençlik olduğu sürece bu böyle gider.
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erce.erdem 5 yıl
az farkla nokıa 1020 alınır
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gdervisoglu 5 yıl
Video da çalan şarkıyı bilen var mı arkadaşlar?
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JoeyBane 5 yıl
Çok para çookk..
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BlackeR 5 yıl
çok parası olana gider bu lens. olmamış.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony 90'lı yıllara geri döndü hakkatten büyük firma biz alamayız o ayrı :D
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Mr.Loney 5 yıl
hayran kaldım :O
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ahmtjklv 5 yıl
250$ burda 500 tl eder dolar 2 tl den hesaplarsan artı üstüne kdv bilmem ne getirme ücreti derken düz hesap 600 tl den aşağı gitmez bu aksesuar
. hele hele 500 doları düşünemiyorum bile bu verceğin parayla bir telefon daha alırsın telefonu bırak bir konsol alırsın. alıcak olanlar hayırlı olsun şimdiden diyelim ne diyelim :D


1 Yanıt Yanıtla +2
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darkest earth 5 yıl ahmtjklv
ahmtjklv

250$ burda 500 tl eder dolar 2 tl den hesaplarsan artı üstüne kdv bilmem ne getirme ücreti derken düz hesap 600 tl den aşağı gitmez bu aksesuar
. hele hele 500 doları düşünemiyorum bile bu verceğin parayla bir telefon daha alırsın telefonu bırak bir konsol alırsın. alıcak olanlar hayırlı olsun şimdiden diyelim ne diyelim :D




250$ olan Türkiye'de 750 TL, 500$ olan 1500 TL. Türkiye'de satmaz bu aparat. Gerek yok zaten fotoğraf çekeceksen Lumia 1020 al daha iyisini çekersin. Çirkinleştirmeye gerek yok telefonu.


Üst limit Nokia 1020'nindir şu dönemde. Uzun süre de geçilebilecek gibi görünmüyor.
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