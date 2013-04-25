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Akıllı cep telefonu ile dürbün üzerinden görüntü almak isteyenlere özel yeni proje, "Snapzoom"

6 yıl
7,1b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonu ile dürbün üzerinden görüntü almak isteyenlere özel yeni proje,

Akıllı cep telefonu ve dürbün kullanarak birçok kişi görüntü almayı denemiş ve büyük ihtimalle bazı kullanım zorluklarından dolayı bu işlemden vazgeçmiştir. Kickstarter üzerinde bu düşüncenin peşine düşen Daniel Fujikake ve Mac Nguyen tarafından başlatılan Snapzoom projesi, kullanıcılara oldukça kullanışlı bir yapı sağlayabiliyor.
Yüksek video ve fotoğraf kalitesine ulaşan akıllı cep telefonları ve dürbün modelleri arasındaki bağlantıyı sağlayan Snapzoom projesi, piyasada yer alan birçok akıllı cep telefonu ya da dürbün ile uyumlu olarak evrensel bir yapıya sahip olarak geliştirilmiş durumda. Telefonun hazırlanan aparat üzerine takma işleminin çok kolay olduğu ve gerekli ince ayarlamaların yapılmasına da izin verebilen Snapzoom, kullanılan dürbünün kalitesine de bağlı olarak oldukça iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.
 
Akıllı cep telefonu ile dürbün üzerinden görüntü almak isteyenlere özel yeni proje,
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 55,000 dolar hedefin bitimine 31 gün akalan 14,090$'lık kısmını toplayan Snapzoom projesi, site üzerinde yapılacak 45$ bağış ile Eylül ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu ve örnek fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz.
 
Akıllı cep telefonu ile dürbün üzerinden görüntü almak isteyenlere özel yeni proje,
Akıllı cep telefonu ile dürbün üzerinden görüntü almak isteyenlere özel yeni proje,
Akıllı cep telefonu ile dürbün üzerinden görüntü almak isteyenlere özel yeni proje,

http://www.kickstarter.com/projects/1409008983/snapzoom-the-universal-smartphone-scope-adapter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
ürün çok kalite bir şeye benziyor ancak ürün yerine salatalık gelirmi, gerçi, bu aralar patlıcan moda ,bu seferde patlıcan gelirmi endişesi var haliyle
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meego 6 yıl
güzel bir fikir yalnız kesin pahalı olacaktır...
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kasim33 6 yıl
kendimden sonra gördüğüm en mantıklı icatlardan biri tebrikler.
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GoldPunch 6 yıl
Sony'e cevap vermişler sanırım.

forum.donanimhaber.com/...
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regaibyigit. 6 yıl
güzel bi ürün ama millet ne yapacağını şaşırdı iyice.
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Aspirin_Gripin 6 yıl
cok guzel dusunulmus bir kit,iyi bir durbunle cok iyi resimler alinir
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