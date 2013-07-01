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Akıllı cep telefonu kamerasının flaş gücünü beğenmeyenlere özel ürün: iblazr

5 yıl
3,1b
1
20
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonu kamerasının flaş gücünü beğenmeyenlere özel ürün: iblazr

Akıllı cep telefonuyla düşük ışık şartlarında ya da gece saatlerinde çekim yapmak isteyen kullanıcılara büyük yardım eden dahili flaşlar, çoğu zaman yapıları gereği yeterli bir güç ortaya koyamazlar. Bu açıdan geliştirilen iblazr isimli ürün, fotoğraf severlerin yardımına koşuyor.
iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile uyumlu olarak kullanılabilen ve telefonlara standart kulaklık girişi (3.5 mm) üzerinde bağlanan iblazr, üzerinde yer alan dört adet LED flaş birimi ile düşük ışıklı ortamlarda üst seviye aydınlatma sağlayabiliyor. Bağlantı noktası sayesinde döndürülebilen ve bu sayede telefonların ön kameraları kullanılabilen flaş, özel yazılımı sayesinde video çekim sırasında da kullanılabiliyor.
Şimdilik çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmayan iblazr, farklı renk seçeneklerine sahip olarak piyasaya çıkacak.
 
Akıllı cep telefonu kamerasının flaş gücünü beğenmeyenlere özel ürün: iblazr


http://mashable.com/2013/06/30/iblazr-mobile-flash/ Yorum Yaz
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JrMaster 5 yıl en beğenilen
Bari xenon yapsalarmış :D
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DH Misafiri 5 yıl
butze
photoshop gibi geldi bana sanki

Photoshop tabikide o nasıl güçlü bir ışıktır ki arkadaki gemiyi bile aydınlatmış ön taraf aydınlık arka karanlık kalması lazım flashlı gece çekimlerinde
butzephotoshop gibi geldi bana sankiPhotoshop tabikide o nasıl güçlü bir ışıktır ki arkadaki gemiyi bile aydınlatmış ön taraf aydınlı...
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Jacobıan 5 yıl
400 madde bekleniyor
1 Yanıt Yanıtla +6
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St Batuhan 5 yıl
DH Misafiri
butze photoshop gibi geldi bana sanki
Photoshop tabikide o nasıl güçlü bir ışıktır ki arkadaki gemiyi bile aydınlatmış ön taraf aydınlık arka karanlık kalması lazım flashlı gece çekimlerinde

Mantık güzel de o gemi sonradan dahil olmuş olaya, 1. fotoğrafta hiçbir şekilde yeri yok geminin :)) Diğer yönden ilk foto cidden ek karartmaya uğramış gibi görünüyor ama mesafeli bir çekim ya da cidden flaşı kötü bir telefon olabilir.
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Konungariket Sverige 5 yıl
Sirf el feneri niyetine kullanılır la bu
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DH Misafiri 5 yıl
butze
photoshop gibi geldi bana sanki

Photoshop tabikide o nasıl güçlü bir ışıktır ki arkadaki gemiyi bile aydınlatmış ön taraf aydınlık arka karanlık kalması lazım flashlı gece çekimlerinde
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bellair 5 yıl
adama nur inmiş
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diplomalıamele 5 yıl
bunun fiyatıda uygun olur.. bide biraz boyyutları ufak olursa alır fener niyetine kullanırım :D
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orhanyıldız 5 yıl
Kim urasır bunlarla.
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butze 5 yıl
photoshop gibi geldi bana sanki
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TeufeL-07 5 yıl
Ben bu tarz eklentileri doğru bulmuyorum. Yok zoom aparatı , yok flaş aparatı. E Cep telefonuyla resim çekmenin amacı kolay taşınabilirliği değilmi ? Bukadar ek aparatı yanında taşıayacak kişi pekala zoom ve flaşı olan fotoğraf makinesi taşır
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JrMaster 5 yıl en beğenilen
Bari xenon yapsalarmış :D
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onur01651 5 yıl CanTnçr
Siemens cx75 il beraber almıştım resimdeki ürünü.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ürün halen bende, telefon yaşamıyor.
Çok mu kullandım.
Nerdeyse hiç.
DUR bi FLASH takim mni dicem. Flashlı kılıf yapılır ona hayır demem ama aparat.
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DH Misafiri 5 yıl
Fiyat konusunda bir bilgiye ulaşabilen var mı? Ucuzsa alınabilir.
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