Akıllı cep telefonu kamerasının flaş gücünü beğenmeyenlere özel ürün: iblazr





Akıllı cep telefonuyla düşük ışık şartlarında ya da gece saatlerinde çekim yapmak isteyen kullanıcılara büyük yardım eden dahili flaşlar, çoğu zaman yapıları gereği yeterli bir güç ortaya koyamazlar. Bu açıdan geliştirilen iblazr isimli ürün, fotoğraf severlerin yardımına koşuyor.

iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile uyumlu olarak kullanılabilen ve telefonlara standart kulaklık girişi (3.5 mm) üzerinde bağlanan iblazr, üzerinde yer alan dört adet LED flaş birimi ile düşük ışıklı ortamlarda üst seviye aydınlatma sağlayabiliyor. Bağlantı noktası sayesinde döndürülebilen ve bu sayede telefonların ön kameraları kullanılabilen flaş, özel yazılımı sayesinde video çekim sırasında da kullanılabiliyor.

Şimdilik çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmayan iblazr, farklı renk seçeneklerine sahip olarak piyasaya çıkacak.





http://mashable.com/2013/06/30/iblazr-mobile-flash/