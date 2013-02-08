Akıllı cihazları şarj etmek için en ilginç yol,"onE Puck"









Kickstarter, birbirinden ilginç yaratıcı fikir ve proje ile büyümeye devam ediyor. Bu projelerin arasındaki en ilginç ürünlerden biri olan onE Puck, akıllı cihazların şarj işlemi için en ilginç yolu sunuyor.

Epiphany Labs tarafında geliştirilen onE Puck, ısı farklarından güç üretebilen Stirling Motoru işleyişi üzerine kurulu bir teknoloji. Oldukça portatif bir yapıda hazırlanmış olan cihaz, üzerine konan kahve gibi sıcak ya da buzlu su gibi soğuk objelerden enerji üreterek, üzerindeki USB bağlantı sayesinde piyasadaki bütün cep telefonlarını ve 1000 mA altındaki bütün cihazları şarj edebiliyor. Yeterli güce ulaştığında cep telefonlarını tam olarak doldurabilen cihaz, resmi satış fiyatı belli olmasa da, Kickstarter üzerinden yapılacak 99$'lık bağış ile Mayıs 2014 tarihinde elde edilebiliyor.

Projeye başlanırken hedeflenen 100,000$ değerinin 354 bağış ile 38,286$ kadarlık kısmını toplayan projenin bitimine daha 57 gün var. Başarıya ulaşmasına büyük şans verilen onE Puck hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşarak, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/epiphanylabs/epiphany-one-puck?ref=recently_launched

http://www.kickstarter.com/projects/epiphanylabs/epiphany-one-puck?ref=recently_launched