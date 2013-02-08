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Akıllı cihazları şarj etmek için en ilginç yol,"onE Puck"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazları şarj etmek için en ilginç yol,


Kickstarter, birbirinden ilginç yaratıcı fikir ve proje ile büyümeye devam ediyor. Bu projelerin arasındaki en ilginç ürünlerden biri olan onE Puck, akıllı cihazların şarj işlemi için en ilginç yolu sunuyor.
Epiphany Labs tarafında geliştirilen onE Puck, ısı farklarından güç üretebilen Stirling Motoru işleyişi üzerine kurulu bir teknoloji. Oldukça portatif bir yapıda hazırlanmış olan cihaz, üzerine konan kahve gibi sıcak ya da buzlu su gibi soğuk objelerden enerji üreterek, üzerindeki USB bağlantı sayesinde piyasadaki bütün cep telefonlarını ve 1000 mA altındaki bütün cihazları şarj edebiliyor. Yeterli güce ulaştığında cep telefonlarını tam olarak doldurabilen cihaz, resmi satış fiyatı belli olmasa da, Kickstarter üzerinden yapılacak 99$'lık bağış ile Mayıs 2014 tarihinde elde edilebiliyor.
 
Akıllı cihazları şarj etmek için en ilginç yol,
Akıllı cihazları şarj etmek için en ilginç yol,
Projeye başlanırken hedeflenen 100,000$ değerinin 354 bağış ile 38,286$ kadarlık kısmını toplayan projenin bitimine daha 57 gün var. Başarıya ulaşmasına büyük şans verilen onE Puck hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşarak, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/epiphanylabs/epiphany-one-puck?ref=recently_launched

http://www.kickstarter.com/projects/epiphanylabs/epiphany-one-puck?ref=recently_launched Yorum Yaz
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tolgagrbz 6 yıl
Akillicihazi220vdanasagisisarjedemez.cOm :)
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mmkocak 6 yıl
O resimdeki işlemcide değil. İşlemci yukarıda kalıyor görmeyen varsa.
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eozkuzucu 6 yıl
çok beğendim ama o kahve kısa sürede soğursa olmaz bozuşuruz..
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mgmeteor 6 yıl
iyiymiş ya
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DH Misafiri 6 yıl
Fikir güzel ama pratikte işe yaramayacak bir cihaz olmuş.
Peltier'den alacağımız o enerji, komik ve işe yaramaz boyutta olacaktır.İçerisinde şarj edilebilir bir pil varsa 50 fincan kahveden sonra, atıyorum; belki telefonun pilininin %10'unu dolduracak kadar enerji depolayacaktır...
Kickstarter'da tokatçılık böyle yapılıyor demek :)
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DH Misafiri 6 yıl
Çok güzel bir proje aklıma hemen şu fikir geldi ısınan notebook şarzımın büyük kutu kısmını o bölgeye koyup az da olsa tasarruf etmek veya pcnin içindeki harddis montaj boşluğunun altın koymak veya çalışan ps3 ün altına güzel proje :D
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11numara 6 yıl
Dedigim gibi yetersiz
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11numara 6 yıl
1000 mah az hicbir akilli telefonu dogru duzgun sarj etmez.
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fbkaya 6 yıl
gercekten ilginçmiş
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agaçe 6 yıl
alternatif enerji üretme konusunda iyi bir adım atılmış
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chnvat 6 yıl

Orijinalden alıntı: Mr.Legend
quote:
Orijinalden alıntı: JiggySaw
quote:
Orijinalden alıntı: Mr.Legend
quote:
Orijinalden alıntı: ezimuseDüşünce güzel olabilir ama verimlilik yerlerde. Bilmem ney motoru demişler peltier diyememişler mi :)
Peltier ile bu aynı şey değil. Yani ben öyle biliyorum. Peltier sistemde belirli bir akım verilir. Bir taraf soğurken diğer taraf ısınır. Kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çeviriyor. Burada tam tersi.
Aynı maddeye ısı verince de (daha doğrusu iki tarafı arasında sıcaklık farkı oluşturunca) akım veriyor. Bu da ezimuse nin dediği gibi Peltier'dir çok büyük ihtimalle ve verebildiği akım da düşüktür.
Vay be bir şey daha öğrenmiş oldum. Ben tek yönlü çalışıyor sanıyordum peltieri. Meğerse çift yönlüymüş. Teşekkür ederim bilgi için
Video ile de destekliyelim

Yorum yapacağınıza peltier işte bu diyeceğinize açıp bir bakın stirling motoru neymiş diye bir birleriyle alakaları yok.
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OverClocK1ng 6 yıl
Mr.Legend
Vay be bir şey daha öğrenmiş oldum. Ben tek yönlü çalışıyor sanıyordum peltieri. Meğerse çift yönlüymüş. Teşekkür ederim bilgi için

Geçenlerde Kipkay de Youtube da bunun benzerini yapmıştı. Kovada ateş yakarak, elektrik olmadan telefon şarj ediyordu.

Hatta şu anda piyasada satılan şarjlı ve dinamolu fenerler var. Elinle sıkıp bırakarak şarj ediyorsun. Onun ucuna telefon soketi yapıp telefonu elektrik olmayan bir yerde elini açıp kapayarak şarj etmeyi de yaptı.

Şu kullanılabilir: hepsiburada.com/...




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