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Akıllı halı sistemi SensFloor ile ev için otomasyon yeni bir boyut kazanabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,1b
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı halı sistemi SensFloor ile ev için otomasyon yeni bir boyut kazanabilir
Elektronik komponentlerin boyut olarak küçülmesi ve genel olarak teknolojinin gelişmesi sayesinde başına "akıllı" ibaresi eklenen ürünlerin sayısı artıyor. Bunun en son örneklerinden akıllı halı sistemi SensFloor, ev otomasyonu ve güvenlik noktasında geleceği ışık tutuyor.
Almanya merkezli Future Shape firması tarafından geliştirilen ve 2mm gibi oldukça ince yapısıyla normal halıların altına dahi yerleştirilebilen SensFloor, her metrekaresinde bulunan özel sensörler ile elektrik alanında meydana gelen değişikliklere göre üzerinde yürüyen insanları algılayabiliyor ve yine bünyesinde yer alan radyo modülleri ile belirlenen merkezlere gerçek zamanlı veri aktarım yapabiliyor. Bu teknik imkanlarıyla örneğin bir hastane odasında kullanılabilen halı sistemi, oda içerisinde gezinen hastanın tam olarak neden olduğunu gösterebiliyor ve her şeyden önemlisi herhangi bir nedenden dolayı yere düşen hasta olursa ortak merkezin haberdar olmasını sağlayabiliyor. Bu amaç için Fransa merkezli bir hastanede 70 farklı odaya yerleştirilen SensFloor, aynı zamanda ev içerisinde girilen odanın otomatik aydınlatılması, eve girildiği an müziğin açılması ya da akıllı telefon bağlantısı üzerinden kötü niyetli insanlara karşı ev içi güvenliğinin sağlanması gibi diğer birçok faydalı kullanım alanları da sunabiliyor.
11 metre kare için 270$'lık bir ücret ile döşenebildiği belirtilen SensFloor sisteminin, gelen talebe göre fiyat açısından ucuzlayabileceği belirtiliyor. Firmanın konu hakkında hazırladığı resmi sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca hatırlayacağınız üzere Philips'in de LED aydınlanlatmalı halı sistemleri üzerinde bazı çalışmaları bulunuyor.
 
Akıllı halı sistemi SensFloor ile ev için otomasyon yeni bir boyut kazanabilir

http://www.digitaltrends.com/home/sensfloor-can-tell-youre-standing/#!Aw6L4 Yorum Yaz
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caglet 5 yıl en beğenilen
Bizim hırsızlarımız cesur , gelir o halıyıda çalar giderler
Yanıtla +11
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Escapetolife 5 yıl
Halılarda akıllı oldu ya, 5 sene sonra reklamlarda duyabiliriz "merinos akıllı halı"
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keskin53 5 yıl
kilimin üzerinde dolasırken ay orama basma ay burama basma yok tıkımn var
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neglectful 5 yıl
aslında bunu üstünde yürüdükçe elektrik üretenide olsa fena olmazdı ufaktan ufaktan normal hayat alışkanlıklarımızı devam ettirirken elektrik depolayabilen ürünler olsa iyi olacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ceo-tr 5 yıl neglectful
neglectful

aslında bunu üstünde yürüdükçe elektrik üretenide olsa fena olmazdı ufaktan ufaktan normal hayat alışkanlıklarımızı devam ettirirken elektrik depolayabilen ürünler olsa iyi olacak.

İşte bak bu güzel fikir.
sal çocukları üstüne koştursunlar dursunlar. çocuktan elektrik
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Creation Epic 5 yıl
Akıllı halı, akıllı kanepe, akıllı yatak bu işin sonu nereye varacak acep?
1 Yanıt Yanıtla
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Marquis-de-Sade. 5 yıl Creation Epic
Creation Epic

Akıllı halı, akıllı kanepe, akıllı yatak bu işin sonu nereye varacak acep?

Karışmayayım diyorum da saçma saçma yorum yapmayın be arkadaşım , teknoloji bu sen mi durduracaksın , nereye gidiyormuşmuş arkadaş her yeni teknoloji insanlık için var şu an oturup yorum yapmanı sağlayan alet bile teknolojinin faydaları. Yorum yapmak için yazmayın.
1 Yanıt Yanıtla
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caglet 5 yıl en beğenilen
Bizim hırsızlarımız cesur , gelir o halıyıda çalar giderler
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Escapetolife 5 yıl
Halılarda akıllı oldu ya, 5 sene sonra reklamlarda duyabiliriz "merinos akıllı halı"
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