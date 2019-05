Akıllı halı sistemi SensFloor ile ev için otomasyon yeni bir boyut kazanabilir

Elektronik komponentlerin boyut olarak küçülmesi ve genel olarak teknolojinin gelişmesi sayesinde başına "akıllı" ibaresi eklenen ürünlerin sayısı artıyor. Bunun en son örneklerinden akıllı halı sistemi SensFloor, ev otomasyonu ve güvenlik noktasında geleceği ışık tutuyor.

Almanya merkezli Future Shape firması tarafından geliştirilen ve 2mm gibi oldukça ince yapısıyla normal halıların altına dahi yerleştirilebilen SensFloor, her metrekaresinde bulunan özel sensörler ile elektrik alanında meydana gelen değişikliklere göre üzerinde yürüyen insanları algılayabiliyor ve yine bünyesinde yer alan radyo modülleri ile belirlenen merkezlere gerçek zamanlı veri aktarım yapabiliyor. Bu teknik imkanlarıyla örneğin bir hastane odasında kullanılabilen halı sistemi, oda içerisinde gezinen hastanın tam olarak neden olduğunu gösterebiliyor ve her şeyden önemlisi herhangi bir nedenden dolayı yere düşen hasta olursa ortak merkezin haberdar olmasını sağlayabiliyor. Bu amaç için Fransa merkezli bir hastanede 70 farklı odaya yerleştirilen SensFloor, aynı zamanda ev içerisinde girilen odanın otomatik aydınlatılması, eve girildiği an müziğin açılması ya da akıllı telefon bağlantısı üzerinden kötü niyetli insanlara karşı ev içi güvenliğinin sağlanması gibi diğer birçok faydalı kullanım alanları da sunabiliyor.

http://www.digitaltrends.com/home/sensfloor-can-tell-youre-standing/#!Aw6L4