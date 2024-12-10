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    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı

    Teknoloji ve internet devi Google, her yıl olduğu gibi 2024 yılının en çok arananlarını paylaştı. Bu bağlamda firma, 2024 yılında Türkiye’de en çok nelerin arandığını açıkladı.
    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör
    Google'ın günümüzde popüler kültürdeki yeri tartışılmaz. Dünyanın en büyük internet mülkü olan Google, aynı zamanda en çok ziyaret edilen site konumunda. Son dönemlerde yapay zeka sohbet robotları ve arama motorları firmanın geleceğinin sorgulanabilir olduğunu gösterse de şimdilik Google'ın üstünlüğü devam ediyor. En çok ziyaret edilen sitenin her yıl paylaştığı istatistikler ise en çok yapılan aramalara ışık tutuyor. İşte 2024 yılında Türkiye’de en çok arananlar:

    Türkiye, 2024’te ne aradı?

    Aramalar

    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör

    • Euro 2024
    • Narin Son Dakika
    • Türkiye Maçı
    • Osimhen
    • Olimpiyatlar

    İsimler

    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör

    • Osimhen
    • Merih Demiral
    • Ferdi Kadıoğlu
    • Mustafa Sarıgül
    • Rafa Silva

    Kaybettiklerimiz

    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör

    • Narin
    • Metin Arolat
    • Efe Deprem
    • Aydemir Akbaş
    • Tolga Savacı

    Diziler

    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör

    • Gaddar
    • Kızıl Goncalar
    • İnci Taneleri
    • Hudutsuz Sevda
    • Şahane Hayatım

    Tarifler

    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör

    • Dubai Çikolatası Tarifi
    • Palamut Tarifi
    • Soğuk Kahve Tarifi
    • Laz Böreği Tarifi
    • Jalapeno Turşusu Tarifi

    Şarkı Sözleri

    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör

    • Lan Şarkı Sözleri
    • Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
    • Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
    • Dilber Şarkı Sözleri
    • Kömür Şarkı Sözleri

    Oyuncular

    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör

    • Hazar Ergüçlü
    • Gamze Özçelik
    • Kadir İnanır
    • Erdal Beşikçioğlu
    • Demet Evgar

    Dünya genelinde neler arandı?

    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör
    Google verilerine göre 2024 yılında dünya genelinde Trend Aramalar açısından Copa America zirvede yer aldı. Onu Şampiyonlar Ligi takip ederken Haberler alanında ABD Seçimleri en çok takip edilen trend oldu.

     

    Türkiye, 2024 yılında en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör
    Eğlence kategorisinde ise Müzisyenler kategorisinde Diddy, Şarkılar kategorisinde Kendrick Lamar – Not Like Us, Aktörler kategorisinde Katt Williams ve Filmler kategorisinde Inside Out 2 zirveyi kaptı. Bu arada mırıldanarak en çok aranılan şarkı ise Benson Boone – Beatiful Things oldu.
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