İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist için tarih verildi: Kapasite artacak

Bakan Uraloğlu, artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini kaydederek, “17 Nisan’da İstanbul Havalimanı 3 pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem Avrupa’da bir ilk olacak” ifadelerini kullandı.
Ortalama taksi süresi 10-12 dakikaya inecek
Üçlü bağımsız paralel pist sisteminin devreye girmesiyle birlikte üç uçak aynı anda iniş ve kalkış yapabilecek. Bu sayede İstanbul Havalimanı’nın uçuş kapasitesi artacak. Operasyonel sebepli gecikmeler minimuma indirilecek. Ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliğini de maksimize edilecek. İstanbul Havalimanı ilk açıldığında ortalama taksi süresi 22 dakika civarındayken şimdi 14 dakikaya kadar düşürüldü. Yeni sistemin devreye girmesiyle ortalama taksi süresi 10-12 dakikaya kadar inecek.
Avrupa'da ilk!
Bağımsız üçlü paralel pist operasyonu şu an için sadece ABD’nin Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı’nda kullanılıyor. İstanbul Havalimanı, bu özelliğin kullanıldığı ikinci havalimanı olacak.
İstanbul Havalimanı’nın üçüncü pisti 2020 senesinde açılmıştı. Mevcut düzende ikili bağımsız pist sistemiyle hizmet veriyor. 17 Nisan 2025'te üçlü bağımsız pist sistemine geçilecek. Dördüncü ve beşinci pistin inşa çalışmaları ise devam ediyor. Dördüncü pist devreye girdiğinde yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona, beşinci pist devreye girdiğinde ise 200 milyona ulaşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: