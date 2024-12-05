Esnafa “konum vergisi” geliyor: Ödemeyene ceza kesilecek

Konum vergisi geliyor
Yeni yasa tasarısına göre, internet ve telefon uygulamaları aracılığıyla haritalı adres bilgisi paylaşan ticari işletmeler, lisans bedelleri ödemek zorunda kalacak. Lisans ödemeleri bazı kriterler göz önüne alınarak belirlenecek:
- İzin bedeli, işletmenin gelirine, çalışma alanına ve veri tema sayısına göre değişecek.
- Bedeller, yıllık bazda 1.750 TL ile 1.750.000 TL arasında değişecek.
- İzinsiz konum paylaşımı yapan işletmelere, belirlenen izin bedelinin iki katı tutarında para cezası uygulanacak.
Tasarıya göre izinsiz konum paylaşımı yapan işletmeler için belirlenen yıllık izin bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Ceza ödenmesi izin alma zorunluluğunu ise kaldırmayacak. Bakanlık yeni sistem ile yılda 30 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyor. Türkiye’de 6 milyon işletme bulunuyor.
Tasarının kapsamı ve muafiyetler
Doğalgaz dağıtım şirketleri, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na kayıt yaptırmaları şartıyla coğrafi veri izni alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Türk vatandaşı olan gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, coğrafi veri kullanımı için gerekli izinleri almak zorunda olacak.
Mevcut tasarıya göre yerli ve yabancı firmalar için lisans bedelleri aynı olacak. Dolayısıyla yerel esnaf, Google ve Apple ile aynı şartlara tabi tutulacak. Bu da haksız rekabet konusunda endişeleri beraberinde getiriyor.
Ayrıca tasarıda yerli firmalar için faaliyet durdurma cezası uygulanabilirken yabancı firmalar için böyle bir yaptırım bulunmuyor. Uzmanlar dünyanın herhangi bir yerinde harita üreten şirketlerden lisans bedeli alınmadığını söylüyor.Kaynakça https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/konum-paylasimi-icin-yillik-1750-tlden-baslayan-ucret-donemi-basliyor-izinsiz-konum-verenlere-agir-1091186028.html https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y3/T2/WebOnergeMetni/1b074afd-1482-4b45-a637-c317d2d08e67.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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