Tesla’nın insansı robotu Optimus, arazi yürüyüşüne çıktı: Az daha düşüyordu

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil devi Tesla, Optimus adlı insansı robotunun en yeni gelişmelerini tanıtan bir video yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, Optimus’un engebeli bir arazi üzerinde otonom bir şekilde yürüyebildiği gözlemleniyor. Optimus robotları Tesla için oldukça önemli zira CEO Elon Musk, hissedarlara Optimus'un şirket için trilyonlarca dolarlık bir fırsat olduğunu söylüyor.

Optimus neredeyse düşüyordu

Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Optimus’un teleoperasyon (uzaktan kontrol) yerine, tamamen sinir ağlarıyla kontrol edilen bir sistemle hareket ettiğini vurguladı. Tesla'nın Optimus Mühendisliği Başkan Yardımcısı Milan Kovac ise robotun teknik olarak göremediğini, yani video kullanmadan dengesini koruduğunu belirtti. Yönetici ayrıca Optimus'un neredeyse düşecek gibi görüldüğü noktalarda kendisinin de kaydığını söyleyerek arazinin gerçekte ne kadar engebeli olduğunu vurguladı.

Tesla Optimus ekibi ilerleyen süreçte robota görüş özelliği eklemeyi planlıyor. Ayrıca yürüyüşün engebeli arazide daha doğal görünmesini sağlamak, hız ve yön gibi komutlara daha duyarlı hale getirmek için iyileştirmeler yapılacak. Buna ek olarak Optimus, düştüğünde hasarı en aza indirmeyi ve ayağa kalkmayı da öğrenecek.

Tesla Optimus, halen bir ürün olmaktan çok uzakta ancak firmanın paylaştığı videolar gelişimin oldukça hızlı olduğunu bizlere gösteriyor. İnsansı robotlarda donanımsal gelişmeler kadar mühendislik ve yazılım tarafındaki gelişmeler de çok büyük önem arz ediyor. Firma kısa bir süre önce Optimus'un yeni bir el tasarımıyla bir tenis topunu yakaladığı videoyu paylaştı, ancak bunu kendi sinir ağı kontrollerini kullanmak yerine teleoperasyon yoluyla yaptı. Gösterilen yeni elin, Musk’ın bir süredir söylediği 22 serbestlik derecesine sahip el olduğu düşünülüyor.

Tesla, Optimus’un hacimli üretimine 2025 yılında başlamayı hedefliyor ve ilk teslimatların 2026’dan önce yapılması planlanıyor. Şirket, halihazırda Optimus’u fabrikalarında basit görevlerde kullanmaya başlamış durumda. Örneğin, robot şu anda üretim hatlarında batarya hücrelerini ayırma gibi işlerde görev alıyor. Musk’a göre robotların fiyatları 20.000 - 30.000 dolar arasında olacak.

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Tesla’nın insansı robotu Optimus engebeli arazide yürüdü