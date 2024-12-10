Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’nın insansı robotu Optimus, arazi yürüyüşüne çıktı: Az daha düşüyordu

    Elektrikli otomobil devi Tesla’nın insansı robotu Optimus’un testleri sürüyor. Optimus, bu sefer dış dünyada engebeli bir arazide tam otonom olarak yürüyerek yeteneklerini sergiledi.
    Tesla’nın insansı robotu Optimus engebeli arazide yürüdü Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil devi Tesla, Optimus adlı insansı robotunun en yeni gelişmelerini tanıtan bir video yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, Optimus’un engebeli bir arazi üzerinde otonom bir şekilde yürüyebildiği gözlemleniyor. Optimus robotları Tesla için oldukça önemli zira CEO Elon Musk, hissedarlara Optimus'un şirket için trilyonlarca dolarlık bir fırsat olduğunu söylüyor.

    Optimus neredeyse düşüyordu

    Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Optimus’un teleoperasyon (uzaktan kontrol) yerine, tamamen sinir ağlarıyla kontrol edilen bir sistemle hareket ettiğini vurguladı. Tesla'nın Optimus Mühendisliği Başkan Yardımcısı Milan Kovac ise robotun teknik olarak göremediğini, yani video kullanmadan dengesini koruduğunu belirtti. Yönetici ayrıca Optimus'un neredeyse düşecek gibi görüldüğü noktalarda kendisinin de kaydığını söyleyerek arazinin gerçekte ne kadar engebeli olduğunu vurguladı.

    Tesla Optimus ekibi ilerleyen süreçte robota görüş özelliği eklemeyi planlıyor. Ayrıca yürüyüşün engebeli arazide daha doğal görünmesini sağlamak, hız ve yön gibi komutlara daha duyarlı hale getirmek için iyileştirmeler yapılacak. Buna ek olarak Optimus, düştüğünde hasarı en aza indirmeyi ve ayağa kalkmayı da öğrenecek.

    Tesla Optimus, halen bir ürün olmaktan çok uzakta ancak firmanın paylaştığı videolar gelişimin oldukça hızlı olduğunu bizlere gösteriyor. İnsansı robotlarda donanımsal gelişmeler kadar mühendislik ve yazılım tarafındaki gelişmeler de çok büyük önem arz ediyor. Firma kısa bir süre önce Optimus'un yeni bir el tasarımıyla bir tenis topunu yakaladığı videoyu paylaştı, ancak bunu kendi sinir ağı kontrollerini kullanmak yerine teleoperasyon yoluyla yaptı. Gösterilen yeni elin, Musk’ın bir süredir söylediği 22 serbestlik derecesine sahip el olduğu düşünülüyor.

    Tesla, Optimus’un hacimli üretimine 2025 yılında başlamayı hedefliyor ve ilk teslimatların 2026’dan önce yapılması planlanıyor. Şirket, halihazırda Optimus’u fabrikalarında basit görevlerde kullanmaya başlamış durumda. Örneğin, robot şu anda üretim hatlarında batarya hücrelerini ayırma gibi işlerde görev alıyor. Musk’a göre robotların fiyatları 20.000 - 30.000 dolar arasında olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nfc kart kopyalama evin balkona güvercin yuva yapması ne anlama gelir diyanet ziraat bankası digiturk kampanyası 2024 cevabı olmayan dini sorular yönetim bilişim sistemleri mezunları yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız