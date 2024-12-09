Formula 1, 2026 yılı için Türkiye yolunda: Bakanlar, F1 yönetimi ile görüştü

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Tam Boyutta Gör İstanbul Park F1 Pisti’nin el değiştirmesi sonrasında Türkiye’nin yeniden Formula 1 takvimine girmesi için çalışmalar hızlandı. Bir süredir pistin bakım ve kalite artırma faaliyetleri yürütülürken kısa bir süre önce ise Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki yetkililer F1 yönetimi ile görüştü.

Türkiye’den Formula 1 atağı

Tam Boyutta Gör Motorsport Türkiye’nin haberine göre İstanbul Park F1 Pisti’nin yeni işletmecisi ve Pirelli başkanı Lale Cander ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, F1 yönetimi ile yaptıkları görüşmelere bir yenisini daha Abu Dabi'de ekledi. Bu kez ayrıca Bakanlar Nuri Ersoy, Osman Aşkın Bak ve eski TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı da görüşmelere katıldı.

Tam Boyutta Gör Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali ve yetkililer ile yapılan özel görüşme için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak aktarılanlara göre toplantının ana konusu Türkiye'nin 2026 yılında Formula 1 takvimine girme talebi. Önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağının da altı çiziliyor.

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Öte yandan 2026 yılı F1 Türkiye GP için de aslında büyük bir fırsata sahip. Zira Hollanda, Austin, Barselona ve Azerbaycan ile yapılan anlaşmalar 2026’da bitiyor. 2025’te ise Meksika, Belçika ve Imola’nın anlaşmaları sonlanıyor. Özellikle Hollanda Circuit Park Zandvoort’un 2026 yılı sonrasında seride yer almayacağının açıklamasının ardından Avrupa’da yarış sayısının azalması Türkiye GP için olasılıkları daha da artırıyor.

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Formula 1, Türkiye yolunda: Bakanlar, F1 yönetimi ile görüştü