Formula 1, 2026 yılı için Türkiye yolunda: Bakanlar, F1 yönetimi ile görüştü

Türkiye’den Formula 1 atağı
Öte yandan 2026 yılı F1 Türkiye GP için de aslında büyük bir fırsata sahip. Zira Hollanda, Austin, Barselona ve Azerbaycan ile yapılan anlaşmalar 2026’da bitiyor. 2025’te ise Meksika, Belçika ve Imola’nın anlaşmaları sonlanıyor. Özellikle Hollanda Circuit Park Zandvoort’un 2026 yılı sonrasında seride yer almayacağının açıklamasının ardından Avrupa’da yarış sayısının azalması Türkiye GP için olasılıkları daha da artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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