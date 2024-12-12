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    Toyota'nın insansı robotu, en uzak mesafeden basket atma rekorunu kırdı

    Toyota'nın robotu, 24,55 metre mesafeden basket atarak, bir insansı robot tarafından atılan en uzak basket rekorunu kırdı. İşte rekor atış....                  
    Toyota'nın robotu, en uzak mesafeden basket atma rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Toyota'nın robotu, 24,55 metre mesafeden basket atarak, bir insansı robot tarafından atılan en uzak basket rekorunu kırdı.

    CUE isimli robot ilk olarak 2017 yılında 9 Toyota gönüllüsü tarafından yapay zeka desteğiyle şut atabilen bir robot  olarak geliştirildi. Zaman içinde geliştirilen robotun üçüncü nesli, üst üste 2020 serbest atış atarak bu alanda rekor kırdı. 

    Toyota'nın robotu gelişmeye devam ederken, şirket daha büyük bir hedefe odaklandı: İnsansı bir robot tarafından en uzun mesafeli basketi atmak. 26 Eylül 2024'te robotun altıncı nesli CUE6, Japonya'nın Nagakute kentinde 24,55 metre mesafeden ikinci denemesinde isabetli bir şut atarak ikinci Guinness Dünya Rekoru unvanını elde etti.

    Yapay zeka yardımıyla öğrenebiliyor

    Geliştiriciler robotun hatalarından ders çıkararak, duruş, kol pozisyonu ve şut gücü gibi parametreleri değiştirebildiğini söylüyor. Robot, üzerinde yapılan değişikliklerle, tekerlek üzerinde hareket etme ve top sürme gibi yetenekler de kazandı.

    Rekor kıran deneme için CUE6, el modifikasyonları ve top hareketini daha iyi algılamak için ayak kameralarının eklenmesi gibi önemli geliştirmelerden geçti. Ekip ayrıca, robotun yapay zeka yardımıyla en etkili olacak atış stilini öğrendiğini söylüyor.

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    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

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