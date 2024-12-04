Güney Kore, işgücünün yüzde 10'unu robotlarla değiştiren ilk ülke oldu

10 çalışandan biri robot
World Robotics 2024 raporuna göre Güney Kore, her 10.000 çalışan için 1.102 robotla dünyada lider konumda. Güney Kore şu anda fabrikalarında çalışan robot sayısı bakımından dünyadaki diğer tüm ülkelerin iki katına sahip. Sadece Singapur, 10.000 işçi başına 770 robotla robotlar konusunda Güney Kore'ye yaklaşabiliyor.
Küresel ölçekte de robot kullanımı hızla artıyor. Çin, 2023 yılında robot kurulumuyla dünya pazarının yüzde 51’ini elinde tutarak liderliğini sürdürüyor. Japonya ise aynı dönemde 46,106 robot kurulumuyla ikinci büyük pazar olarak konumunu koruyor. Hindistan ise 2023’te kurulum oranını yüzde 59 artırarak 8,510 birime ulaştı ve hızla büyüyen bir pazar olarak dikkat çekti.
Sağlıktan tarıma robotlar
Elbette buradaki robot terimi ağırlıklı olarak endüstriyel robotları ifade ediyor. Halen kurulumların yüzde 90'ını endüstriyel robotlardan oluşuyor. Yüzde 10'luk kısım işbirlikçi robotlar tarafında. İnsansı robotlar ise henüz bu istatistiklere anlamlı bir katkı yapmıyor. Önümüzdeki yıllarda ise bu durum büyük ihtimalle değişecek.Kaynakça https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/humans-to-lose-job-to-robots-now-south-korea-becomes-the-1st-country-to-employ-10-robots-as-workforce/articleshow/115928874.cms https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-density-in-factories-doubled-in-seven-years Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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