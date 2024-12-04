Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güney Kore, işgücünün yüzde 10'unu robotlarla değiştiren ilk ülke oldu

    Güney Kore, düşük doğum oranları nedeniyle azalan çalışan nüfusuna çözüm bulmak için robotik alanına milyarlarca dolar yatırdı. Ve şimdi işgücünün yüzde 10'unu robotlarla değiştiren ilk ülke oldu.
    Güney Kore, işgücünün yüzde 10'u robot olan ilk ülke oldu Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, iş gücünün yüzde 10'unu robotlarla değiştiren ilk ülke olarak teknoloji kullanımında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Düşük doğum oranları nedeniyle azalan nüfusunu dengelemek isteyen ülke, sanayi ve hizmet sektörlerinde robotları hızla entegre ederek dikkatleri üzerine çekiyor.

    10 çalışandan biri robot

    World Robotics 2024 raporuna göre Güney Kore, her 10.000 çalışan için 1.102 robotla dünyada lider konumda. Güney Kore şu anda fabrikalarında çalışan robot sayısı bakımından dünyadaki diğer tüm ülkelerin iki katına sahip. Sadece Singapur, 10.000 işçi başına 770 robotla robotlar konusunda Güney Kore'ye yaklaşabiliyor.

    Güney Kore, işgücünün yüzde 10'u robot olan ilk ülke oldu Tam Boyutta Gör
    Güney Kore'nin elektronik ve otomotiv sektörleri, robot teknolojisinin en büyük müşterileri olarak öne çıkıyor. Bu sektörlerdeki yoğun talep, robot kullanımının ülke genelinde hızla artmasına yol açtı. 2018'den bu yana her yıl robot yoğunluğunun ortalama yüzde 5 arttığı belirtiliyor.

    Küresel ölçekte de robot kullanımı hızla artıyor. Çin, 2023 yılında robot kurulumuyla dünya pazarının yüzde 51’ini elinde tutarak liderliğini sürdürüyor. Japonya ise aynı dönemde 46,106 robot kurulumuyla ikinci büyük pazar olarak konumunu koruyor. Hindistan ise 2023’te kurulum oranını yüzde 59 artırarak 8,510 birime ulaştı ve hızla büyüyen bir pazar olarak dikkat çekti.

    Sağlıktan tarıma robotlar

    Güney Kore, işgücünün yüzde 10'u robot olan ilk ülke oldu Tam Boyutta Gör
    Güney Kore yalnızca üretim sektöründe değil, hizmet sektöründe de robotları yoğun şekilde kullanıyor. Hastanelerden restoranlara kadar pek çok alanda robotlar görev alıyor. Bu yıl Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan Dördüncü Akıllı Robot Temel Planı kapsamında, 2030 yılına kadar robot endüstrisine kamu ve özel sektör aracılığıyla 2,4 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda, robotik parçalardaki yerel üretim oranını yüzde 44’ten yüzde 80’e çıkarılması isteniyor.

    Elbette buradaki robot terimi ağırlıklı olarak endüstriyel robotları ifade ediyor. Halen kurulumların yüzde 90'ını endüstriyel robotlardan oluşuyor. Yüzde 10'luk kısım işbirlikçi robotlar tarafında. İnsansı robotlar ise henüz bu istatistiklere anlamlı bir katkı yapmıyor. Önümüzdeki yıllarda ise bu durum büyük ihtimalle değişecek.

    Kaynakça https://timesofindia.indiatimes.com/etimes/trending/humans-to-lose-job-to-robots-now-south-korea-becomes-the-1st-country-to-employ-10-robots-as-workforce/articleshow/115928874.cms https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-density-in-factories-doubled-in-seven-years
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turkcell pin kodu değiştirme stilizan 1 mg kullanıcı yorumları wukong türkçe yama bu uygulama güvenliğiniz için engellendi depollution system faulty çözümü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız