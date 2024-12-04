Güney Kore, işgücünün yüzde 10'unu robotlarla değiştiren ilk ülke oldu

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Tam Boyutta Gör Güney Kore, iş gücünün yüzde 10'unu robotlarla değiştiren ilk ülke olarak teknoloji kullanımında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Düşük doğum oranları nedeniyle azalan nüfusunu dengelemek isteyen ülke, sanayi ve hizmet sektörlerinde robotları hızla entegre ederek dikkatleri üzerine çekiyor.

10 çalışandan biri robot

World Robotics 2024 raporuna göre Güney Kore, her 10.000 çalışan için 1.102 robotla dünyada lider konumda. Güney Kore şu anda fabrikalarında çalışan robot sayısı bakımından dünyadaki diğer tüm ülkelerin iki katına sahip. Sadece Singapur, 10.000 işçi başına 770 robotla robotlar konusunda Güney Kore'ye yaklaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Güney Kore'nin elektronik ve otomotiv sektörleri, robot teknolojisinin en büyük müşterileri olarak öne çıkıyor. Bu sektörlerdeki yoğun talep, robot kullanımının ülke genelinde hızla artmasına yol açtı. 2018'den bu yana her yıl robot yoğunluğunun ortalama yüzde 5 arttığı belirtiliyor.

Küresel ölçekte de robot kullanımı hızla artıyor. Çin, 2023 yılında robot kurulumuyla dünya pazarının yüzde 51’ini elinde tutarak liderliğini sürdürüyor. Japonya ise aynı dönemde 46,106 robot kurulumuyla ikinci büyük pazar olarak konumunu koruyor. Hindistan ise 2023’te kurulum oranını yüzde 59 artırarak 8,510 birime ulaştı ve hızla büyüyen bir pazar olarak dikkat çekti.

Sağlıktan tarıma robotlar

Tam Boyutta Gör Güney Kore yalnızca üretim sektöründe değil, hizmet sektöründe de robotları yoğun şekilde kullanıyor. Hastanelerden restoranlara kadar pek çok alanda robotlar görev alıyor. Bu yıl Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan Dördüncü Akıllı Robot Temel Planı kapsamında, 2030 yılına kadar robot endüstrisine kamu ve özel sektör aracılığıyla 2,4 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda, robotik parçalardaki yerel üretim oranını yüzde 44’ten yüzde 80’e çıkarılması isteniyor.

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Elbette buradaki robot terimi ağırlıklı olarak endüstriyel robotları ifade ediyor. Halen kurulumların yüzde 90'ını endüstriyel robotlardan oluşuyor. Yüzde 10'luk kısım işbirlikçi robotlar tarafında. İnsansı robotlar ise henüz bu istatistiklere anlamlı bir katkı yapmıyor. Önümüzdeki yıllarda ise bu durum büyük ihtimalle değişecek.

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Güney Kore, işgücünün yüzde 10'u robot olan ilk ülke oldu