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Akıllı saatler, fillerin uyku düzenini incelemek için kullanılıyor

Bilim insanları, akıllı saatleri kullanarak fillerin uyku düzenini anlamaya çalışıyor. Akıllı saatlerin fillerin vücudunda durabilmesi amacıyla farklı yöntemler geliştirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Akıllı saatler, fillerin uyku düzenini incelemek için kullanılıyor
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Son dönemlerde oldukça popüler olan akıllı saatler, birçok kişinin kullanmadığı özelliklere sahipler. Kullanıcısının attığı adımı hesaplayabilen ve kaç merdiven çıktığının takibini yapabilen bu cihazlar, gün içerisinde kaç saat uyuduğumuzu da kayıt altına alabiliyorlar. Bazı bilim insanları, birçok akıllı saat kullanıcısı için gereksiz olan bu özellikleri filler gibi doğanın gizemli canlılarını anlamak adına kullanıyorlar.

Akıllı saatleri kullanma fikri, Wits Üniversitesi’nde görevli olan Profesör Paul Manger ve ekibi tarafından üretilmiş. Filler üzerinde çalışmalar yapan ekip, çeşitli nedenlerden ötürü günün her saatinde takip edemedikleri bu hayvanları izleyebilmek amacıyla bir cihaza ihtiyaç duymuşlar ve akıllı saat kullanmakta karar kılmışlar.

Bilim insanları bu amaçla “Actiwatch” isimli özel akıllı saati geliştirmişler. Yazılımsal olarak sıradan akıllı saatlerden farklı olmayan Actiwatch, fillerin üzerinde durabilmesi amacıyla özelleştirilmiş. Saat, bant ve biyolojik olarak hiçbir zararı olmayan balmumu ile fillerin hortumuna tutturulmuş. Bu noktada hortumun seçilmesinin nedeni, fillerin en hareketli uzuvlarının hortumları olması. Manger’ın söylediğine göre akıllı saatin 5 dakikadan hareketsiz kalması filin uyuduğu anlamına geliyor.

Akıllı saatlerin yanı sıra GPS bağlantılı tasmalar da kullanan bilim insanları, fillerin gün içerisinde 2 saat uyuduklarını keşfetmişler. Eskiden, bu devasa canlıların gün içerisinde 4 saat uyuduğu düşünülüyordu. Yeni veriler sayesinde fillerin, memeliler arasında en az uykuya ihtiyaç duyan kara canlısı olduğu ortaya çıktı.

Fillerin, insanlara benzer bir şekilde farklı ruh hallerindeyken daha çok uyuyabildikleri veya hiç uyumadıkları biliniyor. Manger, hayvanların uyku düzenini anlamamız sayesinde onlar için daha iyi bir doğal yaşam ortamı oluşturabileceğimizi ve hatta neden uyuduğumuzla ilgili daha çok bilgiye erişebileceğimizi düşünüyor.



https://www.engadget.com/2017/03/01/smartwatch-implants-help-track-elephant-sleep-patterns/ Yorum Yaz
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