Samsung'dan üst seviye modele One UI 8 Watch güncellemesi

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch 7 modeli için One UI 8 Watch güncellemesini küresel olarak sunmaya başladı.

Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch güncellemesi, Avrupa ve Asya ülkeleri dahil olmak üzere dünya genelinde çoğu ülkede Galaxy Watch 7 için kullanıma sunuldu. Yeni yazılım, akıllı saatin Wi-Fi bağlantılı modeli için L310XXU1BY14 yazılım sürümüyle geliyor. Eylül 2025 güvenlik yamasını da içeren güncelleme, 1.9 GB büyüklüğünde.

One UI 8 Watch nasıl indirilir ve yüklenir?

Galaxy Watch 7 kullanıyorsanız, Galaxy Wearable uygulamasını açıp Saat ayarları - Saat yazılım güncellemesi - İndir ve yükle bölümüne giderek güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. Güncelleme mevcutsa ve indirilmeye başlarsa, indirme işleminin tamamlanmasını bekleyin ve ardından “Şimdi yükle” düğmesine dokunun.

One UI 8 Watch güncellemesi neler getiriyor?

One UI 8 Watch, yeni uygulama simgeleri, yeni widget'lar, yeni saat kadranları ve yeni pil şarj animasyonu içeren yepyeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı sunuyor. Bildirimler üst üste bindirilmiş bir tasarıma sahip ve çift sıkıştırma hareketiyle temizlenebiliyor. Artık saatin her bir kutucuğuna birden fazla widget eklenebiliyor.

Samsung, çift sıkıştırma hareketine de daha fazla özellik ekledi. Örneğin; bildirimler arasında gezinmek, medya oynatmayı kontrol etmek, fotoğraf çekmek ve fazlası mümkün. Ayrıca, ekranda alarm, takvim, anımsatıcı ve saat kadranı görüntülendiğinde çift sıkıştırma hareketiyle ne olacağı da belirlenebiliyor. Bileği sallayarak herhangi bir ekrandan saat kadranına dönülebiliyor.

Artık uygulama çekmecesinde liste ve yeni ızgara uygulama simgesi düzenleri arasında geçiş yapılabiliyor. Saatte hangi takvimlerin görüntüleneceği ve akıllı saatle eşleştirilmiş telefonu aktif olarak kullanırken bildirimlerin nasıl görüneceği seçilebiliyor.

Samsung Health artık uyku rehberi, koşu koçu ve daha fazla farkındalık özelliğine sahip.

