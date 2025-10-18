Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, 24 güne kadar pil ömrü sunan Redmi Watch 6 akıllı saati tanıttı

    Xiaomi, yeni nesil akıllı saati Redmi Watch 6'yı duyurdu. Cihaz, alüminyum kasası, 2,07 inç AMOLED ekranı, Always On Display desteği ve 24 güne kadar süren pil ömrüyle dikkat çekiyor.

    Xiaomi, 24 gün pil ömrü sunan Redmi Watch 6 akıllı saati tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ürün yelpazesine bir yenisini ekledi. Şirket, Redmi Watch 6 adını verdiği yeni akıllı saatini resmi olarak duyurdu. Cihaz, 2,07 inçlik AMOLED ekranı ve Always On Display (AOD) özelliğiyle kullanıcılarına gelişmiş bir görüntü deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca sadece 2 mm inceliğindeki çerçeveleriyle daha geniş bir ekran alanı sağlıyor.

    Daha ince, daha hafif, daha dayanıklı

    Yeni modelin gövdesi yüksek dayanımlı alüminyumdan üretilmiş ve önceki modellere göre hem daha hafif hem de daha zarif bir tasarıma sahip. Xiaomi, Redmi Watch 6'nın tek şarjla 24 güne kadar kullanılabileceğini belirtiyor. Bu uzun pil ömrü, serinin önceki modellerinde olduğu gibi en dikkat çekici özelliklerden biri.

    Xiaomi, 24 gün pil ömrü sunan Redmi Watch 6 akıllı saati tanıttı Tam Boyutta Gör
    Redmi Watch 6 ve uyumlu kayışları birkaç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulacak. Tasarım açısından Redmi Watch 5'e kıyasla belirgin değişiklikler göze çarpıyor: Kenarlar tamamen düz hale gelirken, kurma kolunun altına ek bir fiziksel tuş yerleştirilmiş.

    Yeni Redmi Watch 6, amiral gemisi akıllı telefon Redmi K90 Pro Max ile birlikte piyasaya çıkacak. Fiyatıyla ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 19 saat önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hamam böceği için en etkili ilaç arabayı ilk çalıştırmada gelen benzin kokusu kesiciye girmek ne demek 750 tl ile nasıl zengin olunur acilde tetanoz aşısı yapılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum