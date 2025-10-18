Xiaomi, 24 güne kadar pil ömrü sunan Redmi Watch 6 akıllı saati tanıttı

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, ürün yelpazesine bir yenisini ekledi. Şirket, Redmi Watch 6 adını verdiği yeni akıllı saatini resmi olarak duyurdu. Cihaz, 2,07 inçlik AMOLED ekranı ve Always On Display (AOD) özelliğiyle kullanıcılarına gelişmiş bir görüntü deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca sadece 2 mm inceliğindeki çerçeveleriyle daha geniş bir ekran alanı sağlıyor.

Daha ince, daha hafif, daha dayanıklı

Yeni modelin gövdesi yüksek dayanımlı alüminyumdan üretilmiş ve önceki modellere göre hem daha hafif hem de daha zarif bir tasarıma sahip. Xiaomi, Redmi Watch 6'nın tek şarjla 24 güne kadar kullanılabileceğini belirtiyor. Bu uzun pil ömrü, serinin önceki modellerinde olduğu gibi en dikkat çekici özelliklerden biri.

Tam Boyutta Gör Redmi Watch 6 ve uyumlu kayışları birkaç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulacak. Tasarım açısından Redmi Watch 5'e kıyasla belirgin değişiklikler göze çarpıyor: Kenarlar tamamen düz hale gelirken, kurma kolunun altına ek bir fiziksel tuş yerleştirilmiş.

Yeni Redmi Watch 6, amiral gemisi akıllı telefon Redmi K90 Pro Max ile birlikte piyasaya çıkacak. Fiyatıyla ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.

