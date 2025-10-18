Xiaomi, 24 güne kadar pil ömrü sunan Redmi Watch 6 akıllı saati tanıttı

Yeni modelin gövdesi yüksek dayanımlı alüminyumdan üretilmiş ve önceki modellere göre hem daha hafif hem de daha zarif bir tasarıma sahip. Xiaomi, Redmi Watch 6'nın tek şarjla 24 güne kadar kullanılabileceğini belirtiyor. Bu uzun pil ömrü, serinin önceki modellerinde olduğu gibi en dikkat çekici özelliklerden biri.
Yeni Redmi Watch 6, amiral gemisi akıllı telefon Redmi K90 Pro Max ile birlikte piyasaya çıkacak. Fiyatıyla ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.
