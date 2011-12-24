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Akıllı telefon kullanımı tek amaçlı fotoğraf makinelerinin pabucunu dama atıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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67
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonların ilk piyasaya çıktığı dönemlerde bu telefonlar üzerine entegre edilen kamera sistemleri yaygın olmayan ve hatta gereksiz görülen parçalardandı. Zaman geçtikçe kamera olmazsa olmazlardan biri haline geldi ve tüketiciler akıllı telefonlarda en az 5MP çözünürlükte kamera arar oldu. Akıllı telefonların sunduğu kamera özellikleri artık standart fotoğraf makinelerine olan ilgiyi azaltmış durumda.

NPD tarafından yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefonlarıyla fotoğraf çeken veya video kaydeden kullanıcı sayısında artış yaşanırken, tek amaçlı fotoğraf makinesi kullanan kişi sayısında da düşüş yaşanmaya başladı.

ABD çapında çekilmiş tüm fotoğrafların yüzde 27'si akıllı telefonlarla çekildi. Bu oran geçtiğimiz yıla bakıldığında yüzde 17 seviyesindeydi. Diğer taraftan yüzde 44'ü ise bağımsız fotoğraf makineleriyle çekildi. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 52 civarındaydı. Yüzde 29 gibi bir oranda webcam, video kamera, mobil telefon ve tabletlerle çekilen fotoğrafları kapsıyor. 

2011 yılının ilk 11 ayı dikkate alıındığında satışlarda da düşüşler sözkonusu. Fotoğraf makinesi pazarı bu dönemde satışlarda yüzde 17 düşüş yaşarken, gelirlerde ise yüzde 18 düşüş yaşadı. 

Oranlara bakıldığında mobil cihazlarla çekilen fotoğrafların yüzde 40 civarında bir rakama tekabül ettiği görülüyor. Sadece fotoğraf çekerek dijital birimlere kaydetmek yerine tüketiciler çektikleri fotoğrafları cihaz üzerinden sosyal ağlarda paylaşmayı, epostalara ekleyerek göndermeyi veya fotoğraf arşiv sitelerine yüklemeyi tercih ediyor. Bu trend de fotoğraf makinesi sektörünü olumsuz etkiliyor.

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mehmednaim 7 yıl en beğenilen
Bu oran bir yere kadar düşer ama orda dengede kalır. Çünkü en düşük fotoğraf makinesinin lensi bile en iyi telefondaki kameradan büyüktür. Daha fazla ışık alır daha fazla optik hakimiyetine sahiptir. Bence şuanda geçiş dönemi, telefonla da yapabileceklerini fotoğraf makinesinde yapanlar artık telefona geçiyorlar. Ama telefonla asla yapılamayacakları bilenler hep fotoğraf makinesi kullanmaya devam edecekler.
Bu oran bir yere kadar düşer ama orda dengede kalır. Çünkü en düşük fotoğraf makinesinin lensi bile en iyi telefondaki kameradan büyüktür. Daha fazla ışık alır ...
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artenis 7 yıl
Kolay gelsin,
Zaten 3.000 TL ye fotoğraf makinesi alanlar hammallık yapıyor sonucu cıkıyor yorumlardan, :)
komik...
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Python 7 yıl jiddi
jiddi

3 mp fotoğraf bu ve bu bile bence felaket. Fakat idare eder mi ? E, eder... Yine de bir fotoğraf makinesinden uzak sonuç. Tabi ki söz konusu olan makina 300-500 liralık değil. Söz konusu olan akıllı telefonun 300-500 lira olmadığından dolayı !.. Kaç para efendim bu Samsung Galaxy mini ? :) Hani misal 1000 lira ise telefon özelliklerini çıkarttığımızı farz etsek ve desek ki 500 lirası foto makinası olsa !.. 500'e bundan iyi fotoğraf çeken makina bulunur ama ebat ! Evet orada iş değişir, akıllı telefon telef eder foto makinasını.

Günümüz cep telefonlarının yaptıkları iş eskiye nazaran değişti,bunlara akıllı telefon deniyor,bu telefon ile mesela internete girebiliyorsunuz,fotoğraf çekebiliyorsunuz,oyun oynayabiliyorsunuz,ama bunları tek tek yapan cihazları alırsak haliyle hepsini birarada taşıyamayız atıyorum,telefon işi gören 3310 yanına mp3 çalar onun yanına notebook psp onun yanınada fotoğraf makinası koyup yanımızda sırt çantası ile gezmemiz gerekli bunca aletin yaptıgı işi tek cihaz yapabiliyor,ancak bir pro orta karar fotoğraf makinasının performansını beklemek güç çünkü o fotoğraf makinası amacı tek işi o yani akıllı cep telefonuda bu işleri yeterli kadarda yapabilecek kapasiteye ulaşmış durumda,ben mesela amacım sırf fotoğraf makinası almak olsaydı bu işi profesyonelce yapıyor olsaydım,telefon almazdım gider fotoğraf makinesi alırdım,lensini alırdım filtresini alırdım vs.akıllı telefon alan adam butür şeyleri birleştirip hepsinden az az faydalanıp yapmak istiyordur,buda zaten gayet mantıklı bir seçim son kullanıcı için
jiddi3 mp fotoğraf bu ve bu bile bence felaket. Fakat idare eder mi ? E, eder... Yine de bir fotoğraf makinesinden uzak sonuç. Tabi ki s...
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mmnder16 7 yıl
Bu konuda tartışmaya gerek var mı? ben lensiyle birlikte 3000TL'ye bir makina alırım, ancak şöyle bir durum çıktı. iş çıkışı, okul çıkışı veya dershane çıkışı arkadaşların sana dedi. gel gezelim, şurada şöyle bir yer varmış manzarası da süpermiş.. tama gittin oraya.. aaa 3000TL'lik dslr makinan evde kılıfında kalmış.. tühhhh ama cebimde akıllı telefonum var :) fotoğraftan amatör düzeyde anlayan ve orta derecede de photoshop kullanan birisi olarak samsung galaxy S2 ve iphone 4S'in fotoğraf performansı çoğu dijital makinelere taş çıkartır ve üstelik 1500TL'lik normal bir lensli çoğu dslr makinası ile kapışır.. karşılaştırmasını yaptım :)
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CanTnçr 7 yıl
DSLR ile İphone karşılaştırılıyor.Yapmayın bu kadar gözünüzü seveyim
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Cromartie 7 yıl mmnder16
mmnder16

Bu konuda tartışmaya gerek var mı? ben lensiyle birlikte 3000TL'ye bir makina alırım, ancak şöyle bir durum çıktı. iş çıkışı, okul çıkışı veya dershane çıkışı arkadaşların sana dedi. gel gezelim, şurada şöyle bir yer varmış manzarası da süpermiş.. tama gittin oraya.. aaa 3000TL'lik dslr makinan evde kılıfında kalmış.. tühhhh ama cebimde akıllı telefonum var :) fotoğraftan amatör düzeyde anlayan ve orta derecede de photoshop kullanan birisi olarak samsung galaxy S2 ve iphone 4S'in fotoğraf performansı çoğu dijital makinelere taş çıkartır ve üstelik 1500TL'lik normal bir lensli çoğu dslr makinası ile kapışır.. karşılaştırmasını yaptım :)

Puhahaha

Yuh diyorum. APS-C sınıfı sensörle mercimek sensörü bir tutuyorsunuz değil mi?
Zaten iphone'daki alan derinliği gibi bir derinlik hissini ben hiç bir DSLR da alamadım.
Zoom desen 100x dijital zoomu var iphone'un DSLR'da o da yok.
Gece çekimlerinde inanılmaz kumlu zaten DSLR'ın.
Kuş falan çekmeye kalktığında iphonedaki 100noktalı cross type AF sistemi uçanı kaçanı yakalayıveriyor DSLR böyle mi?
Yüksek enstantaneli gece fotoğraflarında da iphone'un üstün mekanizması bir anda her yeri aydınlık yaptı.
64 bit RAW foto çıktıları iphone'da en iyi seviyede.
Renk derinliğini kıyaslamak ahmaklık zaten iphone ile yarışabilir bir DSLR görmedim gören varsa beri gelsin.
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A.l.p.r 7 yıl
Telefon ile fotoğraf makineleri arasında dağlar kadar fark var.Cep telefonlarındaki kameraların kullanım amacı farklıdır fotoğraf makinelerinin kullanım amacı farklı.
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mavizaman 7 yıl
iyi(düz telefonların iyi olanları) ve akıllı telefonlar giriş seviyesi foto makinelerini öldürdü burası kesin.
ama orta segment tartışılır.
üst segmente bulaşamazlar şuan.
birde optik zoom olayı var.
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ozturert 7 yıl
Aslında hepimiz moda dergileri ve duvar reklamlari için kötü ışıkta ve dev boyutlarda fotoğraf cektigimizden bize hiçbirşey yeterli gelmez, değil mi?
Elinde İPhone ile turlayip sergi açanlar var. "Akıllı telefonlar yeterli midir?" sorusunun yanıtı "yerine göre"dir, ötesi yok :)
"telefon kötü çekiyor" derken neyin "kötü" olduğunu da söylemek gerek. Fotoğraf sitelerinde bazı PHotoshop'tan geçmiş fotoğrafların en iyi kalite algılayıcı ve lense ihtiyacı yok bile. Kimse size "al telefonu koş Maldivler'e Pirelli takvimi çek" demeyecek zaten :)
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mcebi001 7 yıl
yeni nesil smartphone lar diyaframı 2,2 ye kadar düşürdü,n8 de 1/1,8inç sensör var mesela ve 300dpi derinliğinde çekim yapabiliyor ...şimdilik yazılım yönünden kaliteyi artırma peşindeler ..çünkü donanımı eklemek daha kalın smartphone lar demek e incelik şu anda çok moda oldugu için sadece 1,2 modelde kalite bulunuyor fakat yakında daha iyileri olacaktır..
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Oxeman 7 yıl
Yaptığınız yorum baya bir saçma geldi. 1.si telefonun fiyatı o değil dediğiniz fiyatın yarısından bile az. 2.si bir telefonun fiyatının yarısı kamera değildir. Sizin mantığınıza göre galaxy s 2 alan bir adam 700 tl kamerası için mi vericek? Yaklaşık olarak iphone da ve galaxy sII de kamera telefona + 100-150 tl arası eklemiştir.Çünkü bu küçük lenslerin maliyeti 20-30 dolardan fazla değil...
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resetm 7 yıl
Şahsi görüşüm. Mp3 dinleyip müzik dinlediğini sanmakla telefondan görüntü alıp buna fotoğraf demek aynı şey. Her anlamda kayıp çok fazla.
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abrenax 7 yıl
yakında Nikon D300 gibi makinelerin de yerine tercih edilir bu telefon kameraları
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_Lupara_ 7 yıl
galaxy mini yukarıdaki gibi fotoğraf çekiyorsa, samsunga yakışmamış.

Dslr makinelere telefon özelliği entegre edilirse çok iyi olacak.
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arandur 7 yıl
Çamur fotoğrafları fotoğraftan anlamayanlar bakın ne güzel çekiyor diye sunabilir. Akıllı telefon kameralarının aslında dandik olduğu ışık biraz azaldığında bariz ortaya çıkıyor. Hoş, bol ışık altında da kaliteli fotoğraftan anlayan kişiler derinlik yoksunu olduğundan cep telefonu ile çekildiğini genelde algılayabiliyorlar. Ama akıllı telefon kameralarının gelişmesini hatta sınıf atlamasını destekliyorum. Artık giriş seviyesi ve orta seviye kompakt makineleri yakalasın pahalı cep telefonları. Bunun da yolu telefon kameralarına adam gibi lens ve sensör koymaktan geçer. Megapiksele abanacaklarına kaliteyi artırsınlar (hoş, bu kompakt hatta dslr cihazlarda bile sorun oluyor)
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DH Misafiri 7 yıl
Cep telefonlarında deklanşör hızı çok yavaş, buda amatör çekimlerde bile büyük sorun oluşturuyor.
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alpa07 7 yıl
Profesyonel bakımdan cep elefonu işe yaramaz.
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make.believe 7 yıl
Genel anlamda çok işimi görüyor, kaliteleri oldukça ilerlemiş durumda. Ancak aradığım iki özellik var,
Uzun pozlama ayarı (en kötü ihtimal 2sn)
Xenon flaş
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