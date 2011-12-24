Akıllı telefon kullanımı tek amaçlı fotoğraf makinelerinin pabucunu dama atıyor

Akıllı telefonların ilk piyasaya çıktığı dönemlerde bu telefonlar üzerine entegre edilen kamera sistemleri yaygın olmayan ve hatta gereksiz görülen parçalardandı. Zaman geçtikçe kamera olmazsa olmazlardan biri haline geldi ve tüketiciler akıllı telefonlarda en az 5MP çözünürlükte kamera arar oldu. Akıllı telefonların sunduğu kamera özellikleri artık standart fotoğraf makinelerine olan ilgiyi azaltmış durumda.





NPD tarafından yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefonlarıyla fotoğraf çeken veya video kaydeden kullanıcı sayısında artış yaşanırken, tek amaçlı fotoğraf makinesi kullanan kişi sayısında da düşüş yaşanmaya başladı.





ABD çapında çekilmiş tüm fotoğrafların yüzde 27'si akıllı telefonlarla çekildi. Bu oran geçtiğimiz yıla bakıldığında yüzde 17 seviyesindeydi. Diğer taraftan yüzde 44'ü ise bağımsız fotoğraf makineleriyle çekildi. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 52 civarındaydı. Yüzde 29 gibi bir oranda webcam, video kamera, mobil telefon ve tabletlerle çekilen fotoğrafları kapsıyor.





2011 yılının ilk 11 ayı dikkate alıındığında satışlarda da düşüşler sözkonusu. Fotoğraf makinesi pazarı bu dönemde satışlarda yüzde 17 düşüş yaşarken, gelirlerde ise yüzde 18 düşüş yaşadı.





Oranlara bakıldığında mobil cihazlarla çekilen fotoğrafların yüzde 40 civarında bir rakama tekabül ettiği görülüyor. Sadece fotoğraf çekerek dijital birimlere kaydetmek yerine tüketiciler çektikleri fotoğrafları cihaz üzerinden sosyal ağlarda paylaşmayı, epostalara ekleyerek göndermeyi veya fotoğraf arşiv sitelerine yüklemeyi tercih ediyor. Bu trend de fotoğraf makinesi sektörünü olumsuz etkiliyor.